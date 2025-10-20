«Κυπριακά: αρέσκουν όποτε βολεύκουν»| Η πρώτη συζήτηση της σειράς «Διπλά Σύφφωνα»

Δημοσιεύθηκε 20.10.2025 14:06

Η σειρά τούτη φέρνει μια φόρα το μήνα, δυο άτομα σε συζήτηση που εστιάζει σε θέματα που είτε αφορούν ή έχουν ως αφετηρία τον κυπριακό χώρο ως μια ενιαία πολιτική τζαι πολιτιστική οντότητα.

Γιατί ο Χάρης Γεωργιάδης σχολιάζει στη Βουλή το σύνθημα "Κάτω τα σ̌ιέρκα" τζαι η Αννίτα Δημητρίου απαγγέλλει, κάτι μέρες μετά, "Τούτη εν η Τζύπρος"; Γιατί ο Παύλος Μυλωνάς αναστατώνεται στο άκουσμα της ύπαρξης ελληνοκυπριακής;

Το comeback του "Κόρη Μηλιά" πώς εξηγείται, τζαι τι σημαίνει "απαγορεύεται" να μιλούμε κυπριακά στο σχολείο;

Οι Γλωσσολόγοι Έλενα Ιωαννίδου τζαι Σπύρος Αρμοστής, πρώτοι καλεσμένοι στη σειρά "Διπλά Σύφφωνα", συζητούν τες διάφορες χρήσεις της κυπριακής στη δημόσια σφαίρα, τζαι μαζί τους επιχειρούμε να βρούμε απαντήσεις σε λλιο πιο σοβαρά ερωτήματα που τα πιο πάνω.

Τούτη την Τρίτη, 21 του Οκτώβρη η ώρα 19:00, στο Yalla Collective Space & Cafe για την πρώτη συζήτηση που τη σειρά "Διπλά Σύφφωνα"

«Ο θεματικός κύκλος πολιτισμού της κοινότητας αγώνα αφοα οργανώνει τη σειρά συζητήσεων “Διπλά σύφφωνα”

Ονομάζουμε τες συζητήσεις τούτες κυπροκεντρικές, επειδή όντως τοποθετούν την Κύπρο στο επίκεντρο τους, χωρίς να την απομονώνουν που το ευρύτερο γεωγραφικό της πλαίσιο. Πολλές συζητήσεις συνδέουν τη χώρα τζαι τους ανθρώπους της με τον διεθνή χώρο, χάρη στη μετακίνηση ανθρώπων τζαι ιδεών που το “δαμέ” στο “αλλού”.

Παρόλα αυτά, παραμένει κατ’ουσία κυπροκεντρική. Γιατί; Επειδή ζούμε δαμέ αλλά συχνά εν συζητούμε θέματα που αφορούν την ταυτότητα, τον πολιτισμό, την Ιστορία μας, θέματα που μας ορίζουν χωρίς πολλές φορές να το αντιλαμβανούμαστε. Συχνά αγνοούμε τες ιστορίες πίσω που την Ιστορία. Δεχούμαστε μάλλον αβίαστα τα κυρίαρχα αφηγήματα τζαι διστάζουμε να ακούσουμε τζαι να ανταποκριθούμε σε άλλα.

Οι συζητήσεις που προτείνουμε κάποτε φωτίζουν άγνωστες ιστορίες τζαι άλλοτε εν το σκάψιμο ερευνητών τζαι ερευνητριών στα βάθη της κυπριακής ιστορίας. Κάποτε εν το μοίρασμα εμπειριών τζαι άλλοτε εν η διαθεσιμότητα να συζητήσουμε πράματα που θεωρούμε ενδιαφέροντα τζαι που μπορεί να τα θεωρούν έτσι τζαι άλλοι.

Επιδιώκουμε να προσεγγίζουμε τες συζητήσεις μας διαθεματικά, γιατί πιστεύκουμε έντονα ότι ούλλα αφορούν ούλλα. Στα “Διπλά Σύφφωνα”: Η τέχνη εν πολιτική,Το κυπριακό εν οικολογικό,Η γλώσσα εν ιδεολογία,Η ιστορία του ενός εν η ιστορία των πολλών, Τζαι οι περιθωριακές ιστορίες εν κυρίαρχες.»