«Η Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή εκδόθηκε για πρώτη φορά σε βιβλίο

Δημοσιεύθηκε 11.11.2025 14:50

Γραμμένη το 1961 και βασισμένη στο ομώνυμο ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη, αποτελεί ένα ορόσημο της κυπριακής ηθογραφίας.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη έντυπη, επίσημη έκδοση του θεατρικού έργου «Η Γιαλλουρού» (ISBN: 978-9925-40-000-3) του Μιχάλη Πασιαρδή, μια πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Επιτροπής «Εν Λευκώ Σία», η οποία θα ανεβάσει σε λίγες μέρες και την ομώνυμη θεατρική παράσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, της Πολιτιστικής Επιτροπής «Εν Λευκωσία», η «Γιαλλουρού», γραμμένη το 1961 και βασισμένη στο ομώνυμο ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη, αποτελεί ένα ορόσημο της κυπριακής ηθογραφίας. Είναι ένα έργο όπου η λαϊκή ψυχή, το πάθος, το χιούμορ και η καθημερινότητα της κυπριακής ζωής, αναδεικνύονται μέσα από την συγγραφή και τη δραματουργική δεξιοτεχνία του συγγραφέα Μιχάλη Πασιαρδή.

Η πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής «Εν Λευκωσία», Έλενα Οδυσσέως, σε σημείωμά της στο βιβλίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η έκδοση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή του ηθοποιού Νεόφυτου Νεοφύτου, από το αρχείο του οποίου αντλήθηκαν όλα τα θεατρικά έργα του Πασιαρδή, σε συνεργασία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

H παράσταση «Η Γιαλλουρού», θα παρουσιαστεί στις 20, 21, 22, 23 και 25 Νοεμβρίου 2025, στις 7:45 μ.μ., στο Flea Theatre.

Η Πολιτιστική Επιτροπή «Εν Λευκωσία» συστάθηκε το 2024, με τη συνεργασία του Αθλητικού Συλλόγου ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας και του Μορφωτικού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Παλλουριώτισσας, με σκοπό τη στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και την προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας κυρίως στις περιοχές της παλιάς Λευκωσίας, Παλλουριώτισσας και Καϊμακλίου, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις / δράσεις.