Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Θέατρο
Λογοτεχνία
«Η Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή εκδόθηκε για πρώτη φορά σε βιβλίο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 11.11.2025 14:50
«Η Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή εκδόθηκε για πρώτη φορά σε βιβλίο

Γραμμένη το 1961 και βασισμένη στο ομώνυμο ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη, αποτελεί ένα ορόσημο της κυπριακής ηθογραφίας.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη έντυπη, επίσημη έκδοση του θεατρικού έργου «Η Γιαλλουρού» (ISBN: 978-9925-40-000-3) του Μιχάλη Πασιαρδή, μια πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Επιτροπής «Εν Λευκώ Σία», η οποία θα ανεβάσει σε λίγες μέρες και την ομώνυμη θεατρική παράσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, της Πολιτιστικής Επιτροπής «Εν Λευκωσία», η «Γιαλλουρού», γραμμένη το 1961 και βασισμένη στο ομώνυμο ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη, αποτελεί ένα ορόσημο της κυπριακής ηθογραφίας. Είναι ένα έργο όπου η λαϊκή ψυχή, το πάθος, το χιούμορ και η καθημερινότητα της κυπριακής ζωής, αναδεικνύονται μέσα από την συγγραφή και τη δραματουργική δεξιοτεχνία του συγγραφέα Μιχάλη Πασιαρδή.

Η πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής «Εν Λευκωσία», Έλενα Οδυσσέως, σε σημείωμά της στο βιβλίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η έκδοση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή του ηθοποιού Νεόφυτου Νεοφύτου, από το αρχείο του οποίου αντλήθηκαν όλα τα θεατρικά έργα του Πασιαρδή, σε  συνεργασία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

H παράσταση «Η Γιαλλουρού», θα παρουσιαστεί στις 20, 21, 22, 23 και 25 Νοεμβρίου 2025, στις 7:45 μ.μ.,  στο Flea Theatre.

Η Πολιτιστική Επιτροπή «Εν Λευκωσία» συστάθηκε το 2024, με τη συνεργασία του Αθλητικού Συλλόγου ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας και του Μορφωτικού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Παλλουριώτισσας, με σκοπό τη στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και την προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας κυρίως στις περιοχές της  παλιάς Λευκωσίας, Παλλουριώτισσας και Καϊμακλίου, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις / δράσεις.

Tags

Τελευταία νέα

Whispers on Glass: Έκθεση της Liubov M στη Lumiere Contemporary Art Gallery

11.11.2025 15:30

Post thumbnail or placeholder

Διάρρηξη στο εθνικό μουσείο της Δαμασκού - Εκλάπησαν αρχαίες ράβδοι χρυσού

11.11.2025 15:14

Post thumbnail or placeholder

Δημήτρης Χαραλάμπους

11.11.2025 15:10

Post thumbnail or placeholder

«Η Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή εκδόθηκε για πρώτη φορά σε βιβλίο

11.11.2025 14:50

Post thumbnail or placeholder

Δύο νέα έργα για την Αρχαία Ελληνική Ποίηση και Τραγωδία παρουσιάζει ο Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου

11.11.2025 14:17

Post thumbnail or placeholder

25η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου: Ένα τριήμερο ταξίδι στον κόσμο του χορού

11.11.2025 14:10

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ