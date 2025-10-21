«Μαργαρίτα forever» από το Θέατρο Βαλίτσα

Δημοσιεύθηκε 21.10.2025 08:49

Σε έξαρση δοκιμών βρίσκονται οι συντελεστές της παραγωγής Θεάτρου Βαλίτσα με το έργο Μαργαρίτα forever - Βασισμένο στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή «Μαργαρίτα Περδικάρη», σε διασκευή-σκηνοθεσία Νικολέττας Βερύκιου και Έλενας Παυλίδου. Η παραγωγή θα δώσει αριθμό παραστάσεων σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την παραγωγή στο Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους» το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025.

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, που μαραίνεται κάτω από το βάρος της γερμανικής κατοχής, φορτωμένη φθορά και ανομία, η νεαρή Μαργαρίτα Περδικάρη ζει ανάμεσα σε τοίχους που στενεύουν. Το σπίτι της, κατειλημμένο από μνήμες και σκιές μιας οικογένειας που δεν την προστάτεψε, γίνεται ταυτόχρονα καταφύγιο και φυλακή. Δύο κόσμοι την περιβάλλουν: η δυσλειτουργική πραγματικότητα των συγγενικών σχέσεων και η υπόσχεση ενός άλλου, ελπιδοφόρου δρόμου, που γεννιέται μέσα από το βλέμμα των φίλων και τον άνεμο της αλλαγής. Στην αφανή μεθόριο όπου η Ιστορία περνά σιωπηλά, η Μαργαρίτα βρίσκει τη δύναμη να σταθεί όρθια και να επιλέξει τον δικό της δρόμο αντίστασης.

Ένα νέο κείμενο, βασισμένο στο διήγημα «Μαργαρίτα Περδικάρη» του Δημήτρη Χατζή από τη συλλογή Το τέλος της μικρής μας πόλης, ζωντανεύει επί σκηνής στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου με αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το έργο, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1953, μιλά με γλώσσα αφοπλιστική, γεμάτη ολοζώντανες εικόνες και ανάγλυφους χαρακτήρες, αντλώντας έμπνευση από πραγματικά πρόσωπα και προσωπικά βιώματα του συγγραφέα.

Τη μετάβαση από την εμπειρία της ανάγνωσης σε μια συλλογική εμπειρία θέασης μέσα σε σχολικές αίθουσες της Μέσης Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν η Έλενα Παυλίδου και η Νικολέττα Βερύκιου, των οποίων τα προηγούμενα δείγματα δουλειάς καταδεικνύουν την αγάπη τους για τους ήρωες της λογοτεχνίας. Με τα απολύτως απαραίτητα σκηνικά αντικείμενα στη «βαλίτσα» τους, μεταγράφουν την αφηγηματική πορεία της νεαρής Μαργαρίτας σε μια πυκνή δραματική σύνθεση που συναντά το προσωπικό, σύγχρονο βλέμμα τους. Η προσέγγισή τους αναζωογονεί τόσο το ιστορικό όσο και το υπαρξιακό υπόστρωμα του έργου, καλώντας μας σε ένα ταξίδι αναζήτησης, αφύπνισης, αυτογνωσίας και ελευθερίας.

Ταυτότητα παράστασης

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Νικολέττα Βερύκιου, Έλενα Παυλίδου

Σύμβουλος δραματουργίας και σκηνικής σύνθεσης: Ειρήνη Ανδρέου

Σκηνικά-Κοστούμια: Σωσάννα Τομάζου

Μουσική επιμέλεια: Παυλίνα Κωνσταντοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Νικολέττα Βερύκιου, Έλενα Παυλίδου

Παραστάσεις για το κοινό

Λευκωσία

Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους»

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Έναρξη παραστάσεων: 6:00 μ.μ.

Πληροφορίες / Εισιτήρια

Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Τιμή Εισιτηρίου €6

Οργανωμένες μαθητικές παραστάσεις για τη Μέση Εκπαίδευση

Πληροφορίες / Κρατήσεις: τηλ. 22864330

Φωτογραφίες: Φίλιππος Χρίστου