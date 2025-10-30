Παράθυρο logo
Συναυλία της Έλενας Χατζηαυξέντη στην Λάρνακα
Δημοσιεύθηκε 30.10.2025 09:00
Συναυλία της Έλενας Χατζηαυξέντη στην Λάρνακα

Η συναυλία «Μνήμες και Όνειρα» της Έλενας Χατζηαυξέντη ανοίγει τον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Χειμώνα Λάρνακας 2025–2026

…Όταν οι μνήμες γίνονται όνειρα και τα όνειρα τραγούδι, για να θυμίζουν πως ο κόσμος μπορεί πάντα να ξαναγεννηθεί μέσα από την τέχνη και τον άνθρωπο… 

Η Έλενα Χατζηαυξέντη και ο Ανδρέας Παπαπέτρου μας προσκαλούν σε ένα ταξίδι μνήμης και ονείρων για έναν κόσμο δίκαιο, ελεύθερο και ειρηνικό, μέσα από τη συναυλία «Μνήμες και Όνειρα», που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του θεσμού Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός Χειμώνας Λάρνακας 2025–2026. 

Μια μουσική γιορτή μνήμης, ελευθερίας και ειρήνης. 

Η συναυλία αποτελεί μια γιορτή της ελευθερίας, της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, συνδέοντας την προσωπική και συλλογική μνήμη με το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο. Μέσα από μουσική, ποίηση και αφηγήσεις οι δημιουργοί τραγουδούν ιστορίες νοσταλγίας, προσφυγιάς, μετακινήσεων και ανθεκτικότητας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και Κυπρίων δημιουργών όπως Μάνου Λοΐζου, Νότη Μαυρουδή, Σταύρου Ξαρχάκου, Μάριου Τόκα, καθώς και διεθνών συνθετών όπως Kurt Weill και Nino Rota, μαζί με παραδοσιακές μελωδίες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τις ελληνόφωνες περιοχές της Κάτω Ιταλίας. 

Τη φωνή και την ερμηνεία υπογράφει η Έλενα Χατζηαυξέντη, ενώ στο πιάνο, το τραγούδι και το ακορντεόν τη συνοδεύει ο Ανδρέας Παπαπέτρου, δημιουργώντας ένα μουσικό ντουέτο που συνδυάζει ευαισθησία και δύναμη. Τον σχεδιασμό φωτισμού επιμελείται ο Γιώργος Λάζογλου, την επικοινωνία συντονίζει η Μαρία Γεωργίου, υπεύθυνος σκηνής είναι ο Αυξέντης Χατζηαυξέντης, ενώ τον σχεδιασμό αφίσας έχει κάνει η Άννα Θεοδωσίου. 

Η συναυλία «Μνήμες και Όνειρα» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025, στις 20:30, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γ. Λυκούργος», στο πλαίσιο του θεσμού Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός Χειμώνας Λάρνακας 2025–2026. 

Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.ticketmaster.cy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του θεσμού, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Δήμου Λάρνακας: https://www.larnaka.org.cy/events/eyropaikos-politistikos-cheimonas-european-cultural-winter/ 

Η παράσταση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Λάρνακας, στο πλαίσιο του θεσμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2025–2026 / EUROPEAN CULTURAL WINTER IN LARNAKA 2025–2026. 

