4η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: Οι εκδηλώσεις της τελευταίας εβδομάδας της διοργάνωσης

Δημοσιεύθηκε 24.11.2025 11:24

H τελευταία εβδομάδα της Μπιενάλε Λάρνακας φέρνει κινηματογραφικές βραδιές, την παρουσίαση του επίσημου καταλόγου και νέες εκθέσεις κλείνοντας την μεγαλύτερη έκδοση μέχρι σήμερα

Παραμένουν λίγες μέρες μόνο μέχρι η 4η έκδοση της Μπιενάλε Λάρνακας να ολοκληρώσει τον κύκλο της, μετά από επτά γεμάτες εβδομάδες με έργα τέχνης από όλο τον κόσμο, δημόσιες εγκαταστάσεις, περιπατητικές δράσεις, παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια.

Με περισσότερους από 100 καλλιτέχνες να συμμετάσχουν, σχεδόν 20 παράλληλες εκδηλώσεις, 13 εσωτερικούς και εξωτερικούς εκθεσιακούς χώρους και χιλιάδες επισκέπτες, η φετινή έκδοση είναι η μεγαλύτερη της Μπιενάλε Λάρνακας.

Σχολιάζοντας την επιτυχία της, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Μπιενάλε Λάρνακας, Βασίλης Βασιλειάδης, αναφέρει:

«Η Μπιενάλε Λάρνακας 2025 είναι η καλύτερη διοργάνωση του θεσμού μέχρι σήμερα. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η εκδήλωση ακολουθεί πάντα μία εξελικτική πορεία, και αυτή η τέταρτη έκδοση παρουσίασε μια αξιοσημείωτη άνοδο. Σημαντική συμβολή σε αυτό είχε, βεβαίως, η εκτενής δουλειά της επιμελήτριας, Sana López Abellán, η οποία επέβλεψε την έκθεση σε κάθε πιθανή λεπτομέρεια.»

Θερμά αποδεκτή τόσο από καλλιτέχνες όσο και από λάτρεις της τέχνης, η ομάδα σημείωσε σημαντικές συνεργασίες τοπικά αλλά και διεθνώς για τη φετινή διοργάνωση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον που έδειξε το κοινό είναι κάτι για το οποίο η καλλιτεχνική διεύθυνση και η επιμελήτρια νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι:

«Για πρώτη φορά, είδαμε ουρές να σχηματίζονται έξω από ορισμένους εκθεσιακούς χώρους, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι αίθουσες ήταν συχνά γεμάτες επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι σχολικές επισκέψεις επίσης αυξήθηκαν και, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολλά παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα έργα της Μπιενάλε και την θεματική της επιμελήτριας.»

Μέχρι να κλείσει τις πόρτες της στις 28 Νοεμβρίου, η κύρια έκθεση της Μπιενάλε Λάρνακας 2025 και τρεις παράλληλες δράσεις καλούν το κοινό για μια τελική δημιουργική εμπερία.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων της Εβδομάδας Λήξης:

Κινηματογραφική βραδιά

24 Νοεμβρίου

20:30 - 22:30, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Γ. Λυκούργος, είσοδος ελεύθερη

Η τελευταία προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρνακας στα πλαίσια της Μπιενάλε Λάρνακας θα παρουσιάσει μια ακόμα μεγάλου μήκους ταινία για τους σινεφίλ. Το Πέρασμα (Crossing) είναι μια ταινία του 2024 σε σκηνοθεσία του Levan Akin. Πρόκειται για μια συγκινητική ιστορία δύο διστακτικών αγνώστων που υπερβαίνουν τις αποστάσεις (τους) για να βρουν την αγάπη στην πολύβουη πόλη της Κωνσταντινούπολης. Η ταινία εξετάζει τι σημαίνει να υπερβαίνεις τα όρια – τόσο εσωτερικά όσο και ιδεολογικά.

Γλώσσα: Γεωργιανά & Τουρκικά με ελληνικούς υπότιτλους

www.biennalelarnaca.com/event/film-screenings-larnaca-cinema-society

Παρουσίαση καταλόγου των έργων της Μπιενάλε Λάρνακας 2025

26 Νοεμβρίου

19:00, Αποθήκη 79, ελεύθερη είσοδος

Για πρώτη φορά η Μπιενάλε Λάρνακας διοργανώνει μια ειδική εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση του καταλόγου της τέταρτης έκδοσης. Το βιβλιάριο συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες και περιγραφές όλων των έργων τέχνης που παρουσιάστηκαν φέτος, προσφέροντας στο κοινό μια δεύτερη ανάγνωση των επιλεγμένων έργων όπως φωτογραφήθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους. Ο κατάλογος θα είναι προς πώληση.

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρο στην Αποθήκη 79 όπου εκτίθενται κάποια από τα έργα της κύριας έκθεσης.

Traces of Our Heritage – Designing for a Cause

27 Νοεμβρίου

19:00 - 20:00, Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου, είσοδος ελεύθερη

Μία ημέρα πριν η Μπιενάλε Λάρνακας ολοκληρώσει το πρόγραμμα του 2025, ταξιδεύει για ακόμη μία φορά στην Αθηένου για να γιορτάσει τις δημιουργίες μαθητών και μελών της κοινότητας. Ενώνoντας τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την κοινότητα, η έκθεση και τελετή βράβευσης παρουσιάζουν τα έργα παιδιών και ενηλίκων που σχεδίασαν μαγνητάκια, καρτ ποστάλ, μπλουζάκια και άλλα μικρά προϊόντα εμπνευσμένα από την τοπική κουλτούρα, ιστορία και παραδόσεις.

Η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στη δημιουργία εικαστικά ελκυστικών σχεδίων που αντικατοπτρίζουν την πλούσια κληρονομιά της περιοχής — όπως τοπία, ιστορικά μνημεία, παραδοσιακές τέχνες και πολιτιστικά σύμβολα — συνδυάζοντας σύγχρονα και παραδοσιακά καλλιτεχνικά στυλ, ώστε να εκπροσωπούν τις αξίες και τη σημασία της τοπικής κουλτούρας.

Τα τελικά προϊόντα λειτουργούν ως όμορφες υπενθυμίσεις της τοπικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα συμβάλλουν σε έναν ουσιαστικό σκοπό, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην κοινότητα.

www.biennalelarnaca.com/event/traces-of-our-heritage

Μια τελική σκέψη από την επιμελήτρια:

«Σε αυτήν την έκδοση, αισθάνθηκα ότι το όραμά μας υλοποιήθηκε: να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά και να φέρουμε την τέχνη σε έναν τόπο που δεν θεωρείται πάντα προφανής προορισμός στον παγκόσμιο χάρτη της τέχνης. Περνώντας χρόνο στους χώρους και αλληλεπιδρώντας με τους επισκέπτες, παρατήρησα πόσο διαφορετικό ήταν το κοινό, από έμπειρους επαγγελματίες της τέχνης μέχρι ανθρώπους που απλώς μπήκαν τυχαία. Υπάρχει μεγάλη αξία σε όλες αυτές τις συναντήσεις. Οι έμπειροι επισκέπτες, που συχνά είναι δύσκολο να εντυπωσιαστούν, κάνουν την εκτίμησή τους ακόμη πιο ανταποδοτική, ενώ οι νεοεισερχόμενοι μπορούν να εκπλαγούν και να καλλιεργήσουν νέες καλλιτεχνικές ευαισθησίες.»

Κοιτάζοντας μπροστά, η διοργανωτική ομάδα ήδη σχεδιάζει μια ανανεωμένη έκδοση το 2027.

«Η ολοκλήρωση της 4ης Μπιενάλε Λάρνακας μάς φέρνει αντιμέτωπους με πολύ σημαντικές αποφάσεις. Οι συνθήκες έχουν πλέον αλλάξει σημαντικά, γεγονός που σημαίνει ότι σε ορισμένους τομείς πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Όλα θα αποκαλυφθούν στην επόμενη έκδοση» αναφέρει ο Βασίλης Βασιλειάδης.

Μέχρι τότε, η τέχνη και η συλλογική δημιουργικότητα συνεχίζουν να αντηχούν σε όλη τη Λάρνακα.

Επισκεφθείτε την έκθεση εδώ: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας, Πιαλέ Πασιά, Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο (Αθηένου), και Μουσείο Κώστα Αργυρού (Μαζωτός).

Οργανώστε την επίσκεψή σας κατεβάζοντας την εφαρμογή ArtVolt για να ανακαλύψετε τους χώρους , τα έργα και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Μέρες και ώρες λειτουργίας: Ωράριο Λειτουργιας Εκθεσιακών Χώρων Λαρνακα Μπιενάλε 2025

Σχετικά με την Μπιενάλε Λάρνακας:

Η Μπιενάλε Λάρνακας είναι η μοναδική Μπιενάλε Τεχνών στην Κύπρο και διοργανώνεται στην πόλη και την επαρχία της Λάρνακας κάθε δύο χρόνια από τον εγγεγραμμένο μη κερδοσκοπικό Πολιτιστικό Ομιλο ΑΡΤΙΟΝ Λάρνακας. Η διοργάνωση ισχύει από το 2018, διαρκεί ενάμιση μήνα και στοχεύει στην προβολή και ανάδειξη των τεχνών και του πολιτισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως ο μεγαλύτερος διεθνής καλλιτεχνική οργάνωση στην Κύπρο, προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών (πάνω από 60.000) με τη συμμετοχή δημιουργών και συνεργατών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.biennalelarnaca.com

