Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 07:02

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου

Δημοπρασία «20th Century Cypriot Art» από την Cypria

Η συλλογή της Cypria, η οποία θα δημοπρατηθεί το βράδυ της 19ης Μαρτίου, περιλαμβάνει 149 έργα που αντανακλούν την εικαστική ταυτότητα της Κύπρου στον 20ό αιώνα. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν εμβληματικές δημιουργίες των Χριστόφορου Σάββα, Μιχαήλ Κάσσιαλου και Ιωάννη Κισσονέργη, καλύπτοντας όλο το φάσμα από την πρώτη γενιά των Κυπρίων δημιουργών μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Το κοινό έχει την ευκαιρία να δει από κοντά σπάνια και ιστορικά τεκμήρια που αναδεικνύουν την εξέλιξη της εγχώριας εικαστικής γλώσσας. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Πέμπτη 19/03, 09.00-14.00 (Viewing) & 19.30 (Δημοπρασία) | Γκαλερί Κ, Λευκωσία

«Κύπρος Νήσος: Ιστορία – Μνήμη – Πραγματικότητα»

Η εμβληματική έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου αποτυπώνει τη ζωή στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μεταφέροντας το αδιαπραγμάτευτο μήνυμα της ολότητας της νησιωτικότητας της Κύπρου, με σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο. H έκθεση εξετάζει τον διαχρονικά ενιαίο πολιτιστικό χαρακτήρα της Κύπρου, ο οποίος συνθέτει στοιχεία από το πλούσιο, σύνθετο και πολυεπίπεδο ιστορικό παρελθόν του νησιού. Με επίκεντρο τις έννοιες του χρόνου, του τόπου και των ανθρώπων, η έκθεση δημιουργεί συνειρμούς και αφηγήσεις, αναδεικνύοντας πτυχές της ιστορίας και της σύγχρονης πραγματικότητας της Κύπρου που συνέβαλαν στη σφυρηλάτηση της εγγενούς νησιωτικής της ταυτότητας.

Πέμπτη 19/03, 10.00-19.00 | Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένη, Λευκωσία

«Χριστόφορος Σάββα: Το Απλό – Το Σύνθετο – Το Αόρατο»

Μια προσωρινή έκθεση που ρίχνει για πρώτη φορά φως σε ένα πολύτιμο και άγνωστο μέχρι σήμερα αρχείο του Χριστόφορου Σάββα (1924-1968), του καλλιτέχνη που άνοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα, προσχέδια και προσωπικά έγγραφα. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Πέμπτη 19/03, 10.00-18.00 | Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

«Fluid Persistence» στο NiMAC

Η έκθεση διερευνά την έννοια της ρευστότητας μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές πρακτικές που αγγίζουν την οικολογία, την ιστορία και την ταυτότητα. Το πρότζεκτ εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το υγρό στοιχείο και οι ροές του διαμορφώνουν το τοπίο και τη συλλογική μνήμη, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Πέμπτη 19/03, 10.00-20.00 | NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη / Παλιά Ηλεκτρική]

«Η Εξέλιξη της Χαρακτικής στην Ευρώπη»

Μια σπάνια αναδρομή στην ιστορία της χαρακτικής τέχνης μέσα από τη συλλογή του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή, παρουσιάζοντας την πορεία της τέχνης από τους μεγάλους δασκάλους μέχρι σήμερα. Η έκθεση αναδεικνύει την τεχνική αρτιότητα και την εξέλιξη των μέσων εκτύπωσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς η χαρακτική επηρέασε την ευρωπαϊκή οπτική κουλτούρα. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Πέμπτη 19/03, 10.00-13.00 & 15.00-17.00 | Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

«Αγροποιητική: χώματα/σώματα» στη ΣΠΕΛ

Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή πέραν των 50 καλλιτεχνών, οι οποίοι συνομιλούν για την έννοια του τοπίου, της γης και της σχέσης του ανθρώπινου σώματος με το φυσικό περιβάλλον. Η έκθεση έρχεται να αναδείξει τη δυναμική της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης να διεγείρει προβληματισμό με τα έργα, που εκκινούν από την κυπριακή εμπειρία αλλά συνδέονται με ευρύτερους προβληματισμούς εντός του ευρωπαϊκού και όχι μόνο περιβάλλοντος και ενθαρρύνουν την επαναξιολόγηση της σχέσης μας με τη φύση, τον τόπο και την ιστορία του προς μια πιο κριτική, υπεύθυνη και ενσυναισθητική στάση.[Περισσότερα ΕΔΩ.]

Πέμπτη 19/03, 10.00-20.00 | Μουσείο Μοντέρνας & Σύγχρονης Τέχνης - Κτήριο ΣΠΕΛ, Λευκωσία

«Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο κυπριακό τοπίο και στη διαρκή παρουσία του νερού ως στοιχείου που διαμορφώνει τη γη, τον χρόνο και τη μνήμη του τόπου. Μέσα από τη δουλειά της, η καλλιτέχνις επιχειρεί να αποτυπώσει τη ρευστότητα και τη διαφάνεια του υγρού στοιχείου, δημιουργώντας συνθέσεις όπου το φως και το νερό γίνονται οι πρωταγωνιστές μιας εσωτερικής περιπλάνησης στη φύση του νησιού.

Πέμπτη 19/03, 10.00-13.00 & 16.30-19.30 | Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Λάρνακα

«Ex-Libris & Περιστασιακά» στα Πλατανίστεια

Χαρακτικά που επικολλώνται στο εσωτερικό του εξωφύλλου ενός βιβλίου και δηλώνουν τον ιδιοκτήτη τους, τα διεθνώς γνωστά EX-LIBRIS, εκτίθενται στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια Λεμεσού. Η έκθεση ξεκινά με μια σύντομη ιστορία (16ος - 21ος αιώνας) και περιλαμβάνει οικόσημα, ονόματα με ρητά ή/και συμβολικές παραστάσεις. Εκτίθενται επίσης «Sex-Libris» και περιστασιακά χαρακτικά μικρού μεγέθους, όπως αυθεντικά χαρακτικά-ευχετήρια και προσκλητήρια γάμου. Την ίδια περίοδο λειτουργεί και η έκθεση «Η λιθογραφία και η εξέλιξη της», με έργα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Πέμπτη 19/03, 10.00-13.00 & 15.00-17.00 | Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Πλατανίστεια

«Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες» στην γκαλερί Γκλόρια

Ο Ρήνος Στεφανής παρουσιάζει τη νέα του εικαστική δουλειά, η οποία πραγματεύεται την υπαρξιακή αγωνία μέσα από τη χρήση συμβόλων και έντονων γραμμών. Η έκθεση, που αποτελεί μια σπουδή πάνω στο ανθρώπινο κενό και την προσπάθεια πλήρωσής του, προσκαλεί τον θεατή σε έναν διάλογο ανάμεσα στο πλήρες και το ελλιπές, το φως και τη σκιά. Τα έργα του καλλιτέχνη χαρακτηρίζονται από μια έντονη χειρονομιακή γραφή που αποτυπώνει την κίνηση και την παύση. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Πέμπτη 19/03, 10.30-12.45 & 17.30-20.00 | Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία

«Θαλασσοψυχισμοί» της Ρένας Αρτεμίου

Η Γκαλερί Αποκάλυψη παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ρένας Αρτεμίου με τίτλο «Θαλασσοψυχισμοί», προσκαλώντας το κοινό σε ένα εικαστικό ταξίδι εμπνευσμένο από τη δύναμη, τη ρευστότητα και τη συναισθηματική ένταση της θάλασσας. Μέσα από έργα όπου κυριαρχούν οι αποχρώσεις του μπλε και οι δυναμικές θαλάσσιες συνθέσεις, η καλλιτέχνιδα αποτυπώνει εσωτερικές διαδρομές, ψυχικές μεταπτώσεις και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με το φυσικό στοιχείο της θάλασσας.

Πέμπτη 19/03, 11.00-13.00 & 16.00-19.00 | Γκαλερί Αποκάλυψη, Λευκωσία

«CHROMA by Her» στη Lumiere

Ομαδική έκθεση η οποία συγκεντρώνει δέκα γυναίκες καλλιτέχνιδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, τον Λίβανο, τη Ρωσία και την Αγγλία, που όλες ζουν και εργάζονται στην Κύπρο. Προερχόμενο από την ελληνική λέξη για το χρώμα, το «Chroma» λειτουργεί ως οπτικό και εννοιολογικό πλαίσιο. Το χρώμα γίνεται μεταφορά για την πολυφωνία, την ταυτότητα και τη συναισθηματική απήχηση, αποκαλύπτοντας την ατομικότητα ενώ αναδεικνύει σημεία σύγκλισης. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Πέμπτη 19/03, 15.30-18.30 | Lumiere Contemporary Art Gallery, Λεμεσός

«Liminal Spaces» στη Stand in Line

Ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Μάσου, με τίτλο «Liminal Spaces». Τα έργα λειτουργούν ως ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, ανάμεσα στην εγρήγορση και το όνειρο. Η παιδική μνήμη, το στοιχείο του παιχνιδιού, η παρουσία της φύσης ή της θάλασσας δεν εμφανίζονται ως νοσταλγικές εικόνες, αλλά ως ενεργά εργαλεία αναδιαπραγμάτευσης του παρόντος. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Πέμπτη 19/03, 16.30-19.00 | Stand In Line – Art Space, Λευκωσία

«Caterina Reclaimed: A Monumental Frieze from the Cornaro Family Palace to the CVAR»

Μια σημαντική πρόσφατη εξαγορά από το Ίδρυμα Σεβέρη έφερε στο φως μια εξαιρετική ομάδα πέντε πινάκων που αφηγούνται τη ζωή της Αικατερίνης Κορνάρο, της τελευταίας βασίλισσας της Κύπρου. Στη διάλεξη, ο Δρ Γεώργιος Ε. Μάρκου θα παρουσιάσει αυτά τα έργα για πρώτη φορά στο κοινό, αναλύοντας την ιστορική τους σημασία, το εικονογραφικό πρόγραμμα και το καλλιτεχνικό πλαίσιο της βενετικής παραγωγής των αρχών του 16ου αιώνα. Ο Δρ Μάρκου είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ειδίκευση στους Κύπριους προστάτες των τεχνών στην αναγεννησιακή Βενετία. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Πέμπτη 19/03, 18.30 | CVAR – Ίδρυμα Κώστα & Ρίτας Σεβέρη, Λευκωσία

Ρεσιτάλ Πιάνου στο The Shoe Factory

Ο 23χρονος Σέρβος πιανίστας Bogdan Dugalić έχει κερδίσει περισσότερα από 30 κορυφαία βραβεία σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς – αναμεσά τους ο Διαγωνισμός Μαΐ Λιντ Φινλανδίας, ο Διαγωνισμός Σάντα Τσετσίλια, και ο Διαγωνισμός Πιάνου της Μάλαγας. Για το ντεμπούτο του στην Κύπρο, ο Dugalić θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που κυμαίνεται από τον λυρισμό του Σοπέν μέχρι τους μνημειώδεις ηχητικούς κόσμους του Λιστ, πλαισιωμένο από το μοντέρνο ιδίωμα του Μοκράνιατς.

Πέμπτη 19/03, 20.30 | The Shoe Factory, Λευκωσία

«Η Γιαγιά μου η Κυριακού» στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Μια μουσικοθεατρική αναδρομή στη ζωή και το έργο της Κυριακούς Πελαγία. Μέσα από αφηγήσεις και ζωντανή μουσική, η παράσταση αναδεικνύει την αυθεντικότητα της «φωνής της Κύπρου» και την πολιτιστική μας κληρονομιά. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Πέμπτη 19/03, 20.30 | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

«Soulful Neoclassicism» στο Ριάλτο

Ο Denis Stelmakh, νεαρός πιανίστας και συνθέτης από τη Ρωσία, παρουσιάζει κινηματογραφικές νεοκλασικές συνθέσεις που διακρίνονται για τη συναισθηματική τους ειλικρίνεια. Drawing inspiration από κορυφαίους δημιουργούς soundtrack, η μουσική του συνδυάζει την κλασική κομψότητα με τη σύγχρονη ευαισθησία, προσφέροντας ένα εσωτερικό μουσικό ταξίδι μέσα από έργα όπως τα «Pie In The Sky», «Memories» και «The Lightkeeper».

Πέμπτη 19/03, 19.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

«Starlight 4» στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συμπράττει με τη διεθνούς φήμης κλαρινετίστρια Sharon Kam υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Κοντσέρτο για κλαρινέτο αρ. 2 του Weber και τις Παραλλαγές «Αίνιγμα» του Elgar, δύο έργα που αναδεικνύουν τη δεξιοτεχνία του σολίστ και τον πλούσιο ορχηστρικό ήχο. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Πέμπτη 19/03, 20.30 | Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία

«Deaf (Sorda)» στο Πάνθεον

Ο κινηματογράφος Πάνθεον φιλοξενεί την προβολή της ταινίας «Deaf (Sorda)», στο πλαίσιο των προβολών για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού LUX 2026. Μέσα από μια ατμοσφαιρική και ειλικρινή αφήγηση, το έργο εξερευνά τους φόβους, τις προκαταλήψεις και την απομόνωση που βιώνει ένα άτομο με αναπηρία μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή ζωής, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μητρότητας πέρα από τους περιορισμούς των αισθήσεων. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Πέμπτη 19/03, 20.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

«Χίλια Χέρια» της Στέλλας Βοσκαρίδου

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και δραματουργία της Στέλλας Βοσκαρίδου, αποτελεί μια σκηνική σύνθεση που καταπιάνεται με τη μνήμη και την εργασία, αναδεικνύοντας τις αθέατες πτυχές της καθημερινότητας μέσα από τη δύναμη των χεριών. Εξερευνά τη σωματικότητα και τον μόχθο ως φορείς ιστορίας, φέρνοντας στη σκηνή την ποίηση που κρύβεται στις πιο απλές ανθρώπινες κινήσεις, σε μια παραγωγή που συνδυάζει τον λόγο με την έντονη κινησιολογία. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Πέμπτη 19/03, 20.30 | Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», ΘΟΚ

Οι KROKES στη New Division

Οι Κρόκες δημιουργήθηκαν το 1991 στη Λευκωσία και αποτελούν ένα από τα αυθεντικά συγκροτήματα της εγχώριας εναλλακτικής ροκ σκηνής. Η δισκογραφία τους περιλαμβάνει τα άλμπουμ «Κρόκες», «Εν Πλώ», «Πέντε» και τον πιο πρόσφατο «Σταθμό».

Πέμπτη 19/03, 21.30 | New Division, Λευκωσία