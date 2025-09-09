Συζητώντας με τον Απόλλωνα στις Βερσαλλίες: Η AI «ζωντανεύει» τα γλυπτά στους κήπους του Παλατιού

Δημοσιεύθηκε 09.09.2025 08:13

Τα γλυπτά «αντιδρούν» μέχρι και σε απορίες για το Champions League όταν δεν μοιράζονται ιστορίες και άγνωστα μυστικά του παλατιού.

Οι κήποι του Παλατιού των Βερσαλλιών ανοίγουν τις πύλες τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, που «δίνει φωνή» στα γλυπτά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία ξενάγησης.

Μέσα από την επίσημη εφαρμογή του ιστορικού χώρου, οι επισκέπτες μπορούν να σκανάρουν QR codes που βρίσκονται δίπλα στα έργα και να «συνομιλήσουν» σε πραγματικό χρόνο με εμβληματικά γλυπτά, όπως το σιντριβάνι Latona ή το σιντριβάνι του Απόλλωνα.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από το Παλάτι των Βερσαλλιών σε συνεργασία με τις εταιρείες OpenAI και Ask Mona. Μέσα από τις απαντήσεις των «ζωντανών» έργων τέχνης αποκαλύπτονται ανέκδοτα, ιστορικά γεγονότα και μικρά μυστικά του παλατιού.

Οι διάλογοι διέπονται από παιγνιώδη και ταυτόχρονα επιμορφωτική διάθεση. Όταν ένας έφηβος ρώτησε αν θα γίνει ποτέ πλούσιος, το άγαλμα του Έρωτα που ιππεύει τη Σφίγγα απάντησε ότι «ο πλούτος παραμένει αίνιγμα, αλλά ίσως η αληθινή πηγή πλούτου να είναι η αγάπη». Σε άλλη ερώτηση για το ποια ομάδα θα κερδίσει το Champions League, ένα από τα γλυπτά απάντησε ότι δεν έχει άποψη για το ποδόσφαιρο και παρότρυνε τον επισκέπτη να θαυμάσει «την αιώνια ομορφιά των κήπων».

Οι κήποι του παλατιού φιλοξενούν συνολικά 824 αγάλματα από μάρμαρο, μόλυβδο, μπρούντζο και επιχρυσωμένο μπρούντζο, δια χειρός του διάσημου αρχιτέκτονα André Le Nôtre τον 17ο αιώνα. Η έμπνευση πίσω από πολλά εξ΄αυτών, αντλήθηκε από την κλασική μυθολογία, με τον θεό Απόλλωνα, που σχετιζόταν με τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΔ΄, τον «Βασιλιά Ήλιο», να κατέχει κεντρική θέση. Το ίδιο το παλάτι, που ανεγέρθηκε μεταξύ 1661 και 1710, μεταμόρφωσε μια βασιλική κατοικία κυνηγιού σε πολυτελές ανάκτορο με περισσότερα από 2.000 δωμάτια και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος του Παλατιού, Κριστόφ Λεριμπό, τόνισε ότι η εφαρμογή δεν είναι ένα απλό γκάτζετ, αλλά ένα έγκυρο και καλλιτεχνικά τεκμηριωμένο εργαλείο που σχεδιάστηκε μαζί με εξειδικευμένες ομάδες.

Σήμερα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι Βερσαλλίες εισέρχονται στον 21ο αιώνα με τον ίδιο πρωτοποριακό χαρακτήρα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να ζήσουν την ιστορία με έναν τρόπο ζωντανό, διαδραστικό και γεμάτο φαντασία.

Με πληροφορίες από Smithsonian Magazine