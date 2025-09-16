Παράθυρο logo
Ψηφιακοί ξεναγοί σε Κούριο, Αμαθούντα και Παλαίπαφο - Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για αρχαιολογικούς χώρους (βίντεο)
ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 13:11
Μέσα από μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα και τις ενημερωτικές πινακίδες, που τοποθετήθηκαν πρόσφατα σε αρχαιολογικούς χώρους, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού, επιχειρεί να φέρει το παρελθόν πιο κοντά στον σημερινό επισκέπτη.

Με τη σάρωση ενός QR Code, ο κάθε επισκέπτης οδηγείται στο site digitalguides.com.cy/sites, όπου βρίσκει πληροφορίες και βασικό υλικό για την κατανόηση των χώρων.  Στους πρώτους σταθμούς του εγχειρήματος περιλαμβάνονται μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία του νησιού: το Κούριο, η Αμαθούντα, η Παλαίπαφος, η Νέα Πάφος και οι Τάφοι των Βασιλέων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Νησιά»: Ο νεολιθικός οικισμός της Βυζακιάς συστήνεται ξανά - Tι απαντά το Τμ. Αρχαιοτήτων (φώτος)

Η λίστα, σημειώνεται, όπως λέχθηκε στο «Π», θα εμπλουτίζεται σταδιακά μέσα στη χρονιά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ανάδειξη της Κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πρωτοβουλία αυτή, πρέπει να πούμε, ακολουθεί μια πρακτική που εδώ και χρόνια έχει δοκιμαστεί σε άλλες χώρες: μικρές ψηφιακές πύλες πληροφόρησης για τον μη ειδικό επισκέπτη, με έμφαση στην αμεσότητα και στην προσβασιμότητα. 

