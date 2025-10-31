Αίγυπτος: Το Grand Egyptian Museum ανοίγει τις πόρτες του και στοχεύει στην αναβίωση του τουρισμού

Δημοσιεύθηκε 31.10.2025 09:13

Το Grand Egyptian Museum ανοίγει στο Κάιρο μετά από δύο δεκαετίες, φιλοξενώντας τη συλλογή του Τουταγχαμών και χιλιάδες εκθέματα.

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες καθυστερήσεων και επενδύσεων άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, το Grand Egyptian Museum (GEM) ανοίγει τις πύλες του στο Κάιρο, δίπλα στις διάσημες Πυραμίδες της Γκίζας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό της Αιγύπτου.

Ένα μουσείο που φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμιος μαγνήτης

Το GEM, που εκτείνεται σε 500.000 τ.μ., φιλοξενεί περισσότερα από 50.000 αντικείμενα, ανάμεσά τους τη θρυλική συλλογή του Φαραώ Τουταγχαμών, με τη χρυσή ταφική μάσκα και άλλα εκθέματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε συναρπαστικά εκθέματα και να ζήσουν εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εκθέσεις του παλαιού Αιγυπτιακού Μουσείου στο κέντρο του Καΐρου.

Οι αρχές τονίζουν ότι το μουσείο δεν αποτελεί μόνο πολιτιστικό σημείο αναφοράς, αλλά και στρατηγική επένδυση στην οικονομία, στοχεύοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο.

Ελπίδες για την τουριστική ανάκαμψη

Οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι προσδοκούν ότι το GEM θα προσελκύσει έως και επτά εκατομμύρια επιπλέον επισκέπτες ετησίως, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των τουριστών σε περίπου 30 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Το μουσείο θεωρείται κλειδί για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, ενός τομέα που προσελκύει ταξιδιώτες με μεγαλύτερη δαπάνη και μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε σχέση με εκείνους που επισκέπτονται κυρίως τις παραλίες.

Η χώρα έχει επανειλημμένα εξαρτηθεί από τα έσοδα του τουρισμού για να χρηματοδοτήσει κρίσιμες εισαγωγές, όπως καύσιμα και σιτηρά. Το 2024, ο αριθμός των επισκεπτών άγγιξε τα 15,7 εκατομμύρια, με δαπάνες ρεκόρ 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολύ πάνω από τα χαμηλά επίπεδα των 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την περίοδο 2015-2016.

Αντιμετώπιση προκλήσεων υποδομών και ασφάλειας

Παρά την ανάκαμψη, ο αιγυπτιακός τουριστικός τομέας υστερεί σε σχέση με περιφερειακούς ανταγωνιστές, όπως η Τουρκία, η οποία δέχτηκε περισσότερους από 50 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το GEM, απαιτούνται υψηλής ποιότητας τουριστικές υποδομές: ανακατασκευασμένα οδικά δίκτυα, νέος χώρος αεροδρομίου 25 χλμ. μακριά από το μουσείο και μεταφορά της κύριας εισόδου στις Πυραμίδες, ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός και να προστατευθούν οι επισκέπτες από πλανόδιους πωλητές.

Ο υπουργός Τουρισμού Σέριφ Φάτι δήλωσε ότι έχουν προστεθεί 5.000 νέα δωμάτια ξενοδοχείων στα υπάρχοντα 235.000, με στόχο την προσθήκη άλλων 9.000 μέχρι το τέλος του έτους.

Πολιτισμός, τεχνολογία και τουριστική στρατηγική

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το GEM αποτελεί συνδυασμό αρχαιολογίας και καινοτομίας, συνδέοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Αιγύπτου με σύγχρονες τεχνολογίες και εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας. Με τις νέες εκθέσεις, τα αμφιθέατρα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το μουσείο φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον πολιτιστικό τουρισμό, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, The Guardian, Al Jazeera