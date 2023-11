«Evrovizion. Crossing Stories and Spaces» έρχεται στο NiMaC

Maria Tsagkari, This Is the Place Gentlemen!, human hair, wooden pole, Athens/GR, 2023. Photo: Courtesy of the artist

Μία συνδημιουργική έκθεση η οποία εξερευνά την τρέχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας

Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη] προσκαλεί το κοινό στα εγκαίνια της έκθεσης «Evrovizion. Crossing Stories and Spaces» το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 στις 19.00.

Adnan Softić, US & THEM, part of Room to Negotiate, Video-Still, 2021. Foto: Courtesy of the artist

Ivana Ivković, MONUMENT: NO ONE IS LOST, video performance and installation – scaffolding, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad/RS, 2021. Foto: Courtesy of the artist

​Με επιμελήτριες τις Sabina Klemm και Sanja Kojić Mladenov, η συνδημιουργική έκθεση εξερευνά την τρέχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Είναι ένα πρότζεκτ του ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), το οποίο παρουσιάζεται στη Λευκωσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου και το NiMAC.

Kyriakos Theocharous, Fragments Location, Laser engraving on Fabriano paper 220g and clay fragments, Part 1: variable dimensions, Part 2: 100cm x 70cm, Part 3: 100cm x 70cm, 2022

Vajiko Chachkhiani, Glass Bones, video installation; Shivering Heart, film, 10'; wooden barn, 240 cm x 370 cm x 300cm, Tbilis/GE, 2018. Photo: Courtesy of the artist and Galerie Daniel Marzona

Lana Čmajčanin, BALKANGREUEL – BALKAN CRUELTY, installation, print on textile wallpaper, Vienna/AT, 2019. Photo: Vedad Hadžihasanović, © ifa (Institut für Auslands - beziehungen)

Η «Evrovizion» εστιάζει σε λιγότερο ορατούς και περιθωριοποιημένους γεωπολιτικούς και πολιτιστικούς χώρους, ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική και ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για τις λεγόμενες «ημι-περιφέρειες» και «τόπους διαφορετικότητας» που συχνά διαδραματίζουν μικρό μόνο ρόλο σε πολλές διεθνείς θεωρητικές συζητήσεις και εκθεσιακές πρακτικές. Σε στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς πρωταγωνιστές και την εκάστοτε τοπική καλλιτεχνική σκηνή, προστίθενται νέα καλλιτεχνικά πρότζεκτ κατά τη διάρκεια της περιοδείας της έκθεσης.

Henrike Nauman, TRIANGULAR STORIES (TERROR), video still, Bratislava/SK, 2012. Photo: Daniel Carsenty; courtesy of the artist and KOW

Johanna Diehl, Karavas / Alsançak, Cyprus (North), C-print, Karavas Alsançak/CY, 2009. Photo: Courtesy of the artist and Galerie Wilma Tolksdorf

​Μετά τις παρουσιάσεις στο Ιστορικό Μουσείο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Βοϊβοδίνας στη Σερβία και στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών στην Ελλάδα, η έκθεση έρχεται στον τέταρτο σταθμό της, το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη. Το πρότζεκτ έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει ένα νέο έργο του Ελληνοκύπριου καλλιτέχνη Κυριάκου Θεοχάρους και της Τουρκοκύπριας καλλιτέχνιδας Nurtane Karagi, σε επιμέλεια της Μαρίας Ευσταθίου. Σχεδιάζεται επίσης περαιτέρω επέκταση της έκθεσης σε τοπικό επίπεδο: ο Adnan Softić θα αναπτύξει για παράδειγμα νέα έργα σε στενή συνεργασία με τοπικούς παράγοντες.​

Perverted gaze video still, Igor Bošnjak, Evrovizion.

Nevin Aladağ, Social Fabric, Percussion, AP, wall carpet, carpet pieces on wood, framed, 174 cm x 113 cm x 5 cm, 2020, Berlin/DE. Photo: Courtesy of the artist

​​​Οι καλλιτέχνες Lana Čmajčanin, Ivana Ivković, Adnan Softić, Μαρία Τσαγκάρη, Κυριάκος Θεοχάρους και Nurtane Karagil θα παραβρίσκονται και στην τελετή έναρξης, όπου θα είναι διαθέσιμοι για να συζητήσουν τη δουλειά τους με το κοινό. Οι επιμελήτριες της έκθεσης Sabina Klemm και Sanja Kojić Mladenov, καθώς και η τοπική επιμελήτρια Μαρία Ευσταθίου θα ξεναγήσουν τους επισκέπτες στην έκθεση.​

Nurtane Karagil, Say Hello to the Grey Zones, detail, mixed media, variable dimensions, Famagusta/CY, 2023

Η Ιουλίτα Τουμαζή, υπότροφος του διεθνούς προγράμματος φιλοξενίας της καλλιτεχνικής ομάδας Slavs and Tatars, θα συν-επιμεληθεί την παράσταση Pickle Bar, που θα παρουσιαστεί στη Λευκωσία στις αρχές του 2024. Τόσο το πρόγραμμα residency–mentorship (φιλοξενίας–καθοδήγησης) όσο και η εγκατάσταση Pickle Bar από την κολεκτίβα των καλλιτεχνών αποτελούν μέρος του έργου EVROVIZION. Η ενσωμάτωση της εγκατάστασης Pickle Bar στην έκθεση δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο για τοπικούς διαλόγους. Πριν από τη παρουσίαση κάθε έκθεσης, ένας νεαρός τοπικός επαγγελματίας (καλλιτέχνης, επιμελητής ή/και ερευνητής) προσκαλείται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Pickle Bar mentorship στο Βερολίνο. Για δύο μήνες, ενσωματώνονται στο στούντιο των καλλιτεχνών και καθοδηγούνται στα προσωπικά τους έργα – μερικά από τα οποία μπορεί τελικά να παρουσιαστούν ως μέρος του EUROVIZION. Η ομάδα «Slavs and Tatars» και το «ifa» επέλεξαν τη νεαρή Ελληνοκύπρια επιμελήτρια και ερευνήτρια Ιουλίτα Τουμαζή ως υπότροφο του προγράμματος «Pickle Bar residency–mentorship 2023».(Περαιτέρω πληροφορίες για δημόσιες εκδηλώσεις και ξεναγήσεις θα ανακοινωθούν σύντομα)

Slavs and Tatars, Ogorek Trocki, poster, offset print on paper, 71 × 50 cm, Warsaw/PL, 2016. Photo: Courtesy of the artist

Μετά την έκθεση στη Λευκωσία, θα κυκλοφορήσει νέο τεύχος του περιοδικού «Evrovizion», εμπλουτίζοντας έτσι το «αρχείο του ταξιδιού». Το «Evrovizion Crossing.Nicosia» με συνεκδότη τον Ευαγόρα Βανέζη θα είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση του διαρκώς αναπτυσσόμενου πρότζεκτ στη Λευκωσία και τον αντίκτυπο που αυτό έχει στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση στη Λευκωσία: Nevin Aladağ, Igor Bošnjak, Vajiko Chachkhiani, Lana Čmajčanin, Johanna Diehl, Petrit Halilaj, Ivana Ivković, Janine Jembere, Nurtane Karagil, Vladimir Miladinović, Henrike Naumann, Selma Selman, Emilija Škarnulytė, Slavs and Tatars, Adnan Softić, Κυριάκος Θεοχάρους, Μαρία Τσάγκαρη.

Πόλεις της περιοδεύουσας έκθεσης: Σεράγεβο (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 2021), Νόβι Σαντ (Σερβία, 2021–22), Αθήνα (Ελλάδα, 2023), Λευκωσία (Κύπρος, 2023–24), Τιφλίδα (Γεωργία, 2024), Κισινάου (Δημοκρατία της Μολδαβίας, 2024), Βάρνα (Βουλγαρία, 2025), Βρυξέλλες (Βέλγιο, 2025), Κρακοβία (Πολωνία, 2026), Βίλνιους (Δημοκρατία της Λιθουανίας, 2026), Καλίνινγκραντ (Ρωσική Ομοσπονδία, 2027), Βερολίνο (Γερμανία, 2027).

Επιμελήτριες: Sabina Klemm, Sanja Kojić Mladenov

Τοπική επιμελήτρια: Μαρία Ευσταθίου

Τοπικός συνεκδότης του περιοδικού «Evrovizion Crossing.Nicosia»: Ευαγόρας Βανέζης

Υπότροφος του προγράμματος φιλοξενίας Pickle Bar, συνεπιμελήτρια της περφόρμανς Pickle Bar: Ιουλίτα Τουμαζή

*Oι τοπικοί καλλιτέχνες της περφόρμανς Pickle Bar θα ανακοινωθούν σύντομα

Εγκαίνια: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, 19.00 | Ξενάγηση με τους καλλιτέχνες: 18.00

​Χώρος διεξαγωγής: NiMAC (19 Παλιάς Ηλεκτρικής, 1016 Λευκωσία)

Διάρκεια: Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2023 – Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη–Σάββατο: 10:00–21:00 Κλειστά: Κυριακή, Δευτέρα

Αργίες Χριστουγέννων: 24, 25, 26 και 31 Δεκεμβρίου 2023 και 1 και 6 Ιανουαρίου 2024

Επίσημη ιστοσελίδα: https://evrovizion.ifa.de/en

Περισσότερες πληροφορίες: www.goethe.de/cyprus/evrovizion / www.nimac.org.cy

Διοργάνωση, παραγωγή στη Λευκωσία: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου (Υπεύθυνη πρότζεκτ: Δρ. Gabriele Gauler, Γενική συντονίστρια: Νάταλη Στυλιανού) & NiMAC (Υπεύθυνη πρότζεκτ: Μαρία Ευσταθίου, Γενική συντονίστρια: Μαρίκα Ιωάννου)