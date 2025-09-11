Στο 125 Space η πρώτη ατομική έκθεση της Hannah Lüneburg στη Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 11.09.2025 07:23

Η δημιουργική διαδικασία της Lüneburg έχει ήδη μεγάλη απήχηση στο παγκόσμιο κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εντούτοις, η έκθεση Siesta, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, προσφέροντας, αυτή τη φορά, μια άμεση, βιωματική εμπειρία στους λάτρεις της δουλειάς της.

Το 125 Space με χαρά παρουσιάζει τη Siesta, την πρώτη ατομική έκθεση της καλλιτέχνιδας Hannah Lüneburg στη Κύπρο. Η Lüneburg, που έχει ως έδρα το Βερολίνο, ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο συνδυασμό διαίσθησης, χρώματος και συναισθήματος στα έργα της, προσκαλώντας το κοινό σε έναν ήσυχα λαμπερό κόσμο, διαμορφωμένο από τη μνήμη και το τοπίο.

Αρχικά εκπαιδευμένη ως γραφίστρια, η Lüneburg ανέπτυξε μια εκλεπτυσμένη ευαισθησία στη φόρμα, την ισορροπία και τη σύνθεση, στοιχεία που παραμένουν στο επίκεντρο του έργου της μέχρι σήμερα. Συνέχισε τη καλλιτεχνική της πορεία με τις σπουδές της στο Universität der Künste του Βερολίνου (UdK), όπου αφοσιώθηκε πλήρως στις εικαστικές τέχνες, διαμορφώνοντας μια αποκλειστικά δική της εικαστική γλώσσα.

Η Siesta αντλεί έμπνευση από την αγάπη της καλλιτέχνιδας με την χαλαρώτητα και φωτεινότητα που εμπνέουν τα μεσογειακά τοπία. Μέσα από έντονα χρωματικά πεδία και μια σχεδόν απτική αίσθηση ρυθμού, οι πίνακές της αποπνέουν ζεστασιά, αλλά και μια ονειρική αίσθηση ανάπαυλας. Δεν απεικονίζουν συγκεκριμένα μέρη ή αφηγήσεις· προσφέρουν συναισθηματικά τοπία, χώρους για πνευματική παύση από την συνεχή πίεση της καθημερινότητας.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη ηρεμία που απλώνεται παντού κατά τη διάρκεια της σιέστας· μια σιγή που μοιάζει να επηρεάζει, όχι μόνο την ατμόσφαιρα, αλλά και το ίδιο το σώμα. Ο κόσμος επιβραδύνει, όχι από τεμπελιά, αλλά από μια σιωπηλή συμφωνία. Το φως ζεσταίνεται· οι σκιές απλώνονται, μακραίνουν και ακινητοποιούνται. Τα παράθυρα μισοκλείνουν, οι συνομιλίες γίνονται ψίθυροι, και ο χρόνος μοιάζει να παίρνει μια βαθιά ανάσα. [Hannah Lüneburg]

Σχετικά με το 125 Space

Το 125 Space εξελίσσεται διαρκώς — ένας χώρος ευέλικτος, που διαμορφώνεται ανάλογα από το μοναδικό όραμα κάθε πρότζεκτ. Αντί να επιβάλλουμε μια σταθερή δομή, μεταμορφωνόμαστε ώστε να φιλοξενούμε τον καλλιτέχνη και το έργο του, αφήνοντας τη κάθε συνεργασία και την ίδια τη δημιουργικότητα να μας δείχνει τον δρόμο κάθε φορά.

Πληροφορίες

Ατομική έκθεση της Hannah Lüneburg

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025, 18:00 (παρουσία της καλλιτέχνιδας)

Καλλιτεχνική φιλοξενία: 10 Σεπτεμβρίου, από τις 11.00 στον χώρο του 125 Space

Διάρκεια έκθεσης: 13 Σεπτεμβρίου – 26 Νοεμβρίου 2025

Χώρος έκθεσης: 125 Space [125 Georgiou A, Γερμασόγεια, Λεμεσός 4048]

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο, 11.00 - 18.00

Περισσότερες πληοροφορίες στα +357-25733994 /+357 99 008867, www.125space.com ή σε Instagram [@125space_] και [@hannah_luen] για νέα και backstage στιγμές.