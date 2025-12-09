Η Nnena Kalu κερδίζει το Turner Prize 2025

Δημοσιεύθηκε 09.12.2025 15:56

Η Σκωτσέζα καλλιτέχνις, που προτάθηκε για έργα της τα οποία παρουσιάστηκαν στη Walker Art Gallery και στη Manifesta 15, γίνεται το πρώτο άτομο με μαθησιακή αναπηρία που κατακτά το περίφημο βραβείο.

Η Σκωτσέζα καλλιτέχνις Nnena Kalu αναδείχθηκε νικήτρια του φετινού Turner Prize, αποτελώντας το πρώτο άτομο με μαθησιακή αναπηρία που λαμβάνει αυτή τη διάκριση. Η νίκη της χαρακτηρίστηκε ως «ορόσημο» από τον διευθυντή της Tate Britain και πρόεδρο της κριτικής επιτροπής του βραβείου, Alex Farquharson.

Το έργο της Kalu, που περιλαμβάνει αιωρούμενα γλυπτά δεμένα με σκοινί και ταινία, καθώς και στροβιλιστά, δίνης-τύπου σχέδια, παρουσιάζεται στην έκθεση του Turner Prize στην Πινακοθήκη Cartwright Hall στο Μπράντφορντ (έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026), ως μέρος του φεστιβάλ UK City of Culture. Οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που είχαν επιλεγεί για τη βραχεία λίστα ήταν οι Rene Matić, Mohammed Sami και Zadie Xa.

Ο Farquharson δήλωσε:

«Κατ’ αρχάς, η απόφασή μας ήταν ποιοτική, βασισμένη στην οπτική και αισθητική αξία του έργου της Nnena. Δημιουργεί εκπληκτική αφηρημένη τέχνη, σαν δίνες· η εκφραστικότητά της είναι αινιγματική. Δεν θα ήταν ισχυρή δήλωση αν το ίδιο το έργο δεν ήταν ισχυρό. Επίσης, οι καλλιτέχνες με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν αναγνωριστεί επαρκώς στον κόσμο της τέχνης — και αυτό είναι μέρος της αλλαγής.»

Πρόσθεσε ότι υπήρξε «ισχυρή συναίνεση από την κριτική επιτροπή ότι η Nnena άξιζε το βραβείο, μέσα σε ένα εξαιρετικά δυνατό σύνολο υποψηφιοτήτων».

Η Kalu, η οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού και έχει περιορισμένη λεκτική επικοινωνία, προτάθηκε για τη συμβολή της στην έκθεση Conversations στη Walker Art Gallery στο Λίβερπουλ, καθώς και για τη σειρά έργων της Hanging Sculpture 1 έως 10, που παρουσιάστηκαν στη Manifesta 15 στη Βαρκελώνη.

Ο Michael Raymond, συνεπιμελητής της έκθεσης του Turner Prize, ανέφερε:

«Η υποψηφιότητά της αντιπροσωπεύει μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την κοινότητα των καλλιτεχνών με μαθησιακές αναπηρίες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.»

Σε ανακοίνωσή της, η Tate ανέφερε:

«Η κριτική επιτροπή εξήρε το τολμηρό και συναρπαστικό έργο της Kalu, επαινώντας τον ζωντανό τρόπο με τον οποίο μεταφράζει την εκφραστική χειρονομία σε μαγευτική αφηρημένη γλυπτική και σχέδιο. Εκτίμησαν την ιδιαίτερη καλλιτεχνική της προσέγγιση και την αίσθηση κλίμακας, σύνθεσης και χρώματος, τονίζοντας τη δυναμική παρουσία των έργων της.»

Η πρακτική της Kalu υποστηρίζεται από τον εικαστικό οργανισμό ActionSpace, ο οποίος διατηρεί στούντιο στο Studio Voltaire, στο νότιο Λονδίνο. Η βασική της βοηθός, Charlotte Hollinshead – υπεύθυνη ανάπτυξης καλλιτεχνών στον οργανισμό – συνεργάζεται με την Kalu από το 1999.

Η Kalu θα λάβει 25.000 λίρες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι θα λάβουν 10.000 λίρες ο καθένας. Τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής περιλάμβαναν τον ανεξάρτητο επιμελητή Andrew Bonacina και τη Sam Lackey, διευθύντρια της Liverpool Biennial.

Οι χορηγοί της έκθεσης είναι το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Lord Browne of Madingley και το Uggla Family Foundation, που ιδρύθηκε από τον Lance Uggla, μέλος του ΔΣ του Tate Foundation.

ΠΗΓΗ: Με πληροφορίες απο theartnewspaper.com