Η ΜΟΝΙΚΑ είναι αυτή που είναι

Νιώθεις περισσότερο τραγουδοποιός ή συνθέτρια; Τι προτιμάς;

Συνθέτρια νομίζω. Εκφράζομαι μέσα από μελωδίες, όλα μου τα συναισθήματα και σκέψεις αποτυπώνονται μέσα από μία μελωδική κίνηση χωρίς συγκεκριμένη δομή. Μόνο κάποιες από τις ιδέες αυτές μπορώ να μεταδώσω σε μορφή τραγουδιού αν και γενικά τα περισσότερα τραγούδια μου έχουν πιο ελεύθερη μορφή, δεν είναι τα κλασικά pop songs.

Θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς τη μουσική; Άραγε ποια είναι η άλλη δουλειά που κάποτε φαντάζεται η Μόνικα;

Αθλήτρια! Είτε στο τένις είτε σε κάποιο ομαδικό άθλημα, όπως ποδόσφαιρο ή βόλευ. Ποδόσφαιρο έπαιζα από μικρή, θα μπορούσα να το είχα ακολουθήσει επαγγελματικά αλλά με κέρδισε η μουσική. Είμαι σίγουρη βέβαια πως ενδιάμεσα από τις προπονήσεις θα φορούσα ακουστικά ακούγοντας Beatles συνέχεια.



Τη μουσική την βλέπεις σαν κανονική εργασία όπως πολλοί του χώρου που διατηρούν γραφείο και αυστηρό ωράριο;

Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Η μουσική για μένα είναι το αγαπημένο μου κρησφύγετο, θα τρέξω εκεί με κάθε ευκαιρία και κυρίως σε ανύποπτο χρόνο. Σε στιγμές μέσα στη καθημερινότητά μου όπου προφανώς νιώθω κάτι πολύ έντονο που δεν μπορώ να εκφράσω διαφορετικά. Βέβαια, κατεβαίνω στο στούντιό μου 2 περίπου ώρες το απόγευμα για να επεξεργαστώ ιδέες και ντέμος που έχω καταγράψει στο κινητό μου και τις φέρνω σε μορφή τραγουδιού. Δοκιμάζω ήχους, μουσικά όργανα ψηφιακά, δοκιμάζω πράγματα στη κονσόλα. Είναι κάπως το καθημερινό μου φροντιστήριο ως παραγωγός.



Ποια είναι η στιγμή εκείνη που νιώθεις ή ξέρεις ότι ένα τραγούδι τέλειωσε;

Ααα αυτό είναι πολύ δύσκολο για μενα! Με εξαίρεση 4-5 τραγούδια στη ζωή μου όπου ολοκληρώθηκαν μεσα σε 5 λεπτά κυριολεκτικά (μουσική, στίχοι, δομή και παραγωγή, όπως το Yes I do, Στάλα και Proud) όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα «εγκαταλείψω» κάποια στιγμή. Γιατί έχω τόσες πολλές ιδέες, τόσες πολλές διαφορετικές εκδοχές, βάζω συνέχεια πράγματα και μετά αφαιρώ τα περισσότερα. Παίρνω λίγο χρόνο να τα ακούσω σε διαφορετικούς χώρους με καθαρό μυαλό και όταν νιώθω ότι φτάνουν σε επίπεδο όπου μπορώ να τα μοιραστώ με τους φίλους μου και να νιώθω περήφανη για αυτά τα τραγούδια, τότε κλείνω το project.

Σου αρέσει περισσότερο να τραγουδάς κινηματογραφική μουσική με την οποία ασχολείσαι;

Μου αρέσει να τραγουδώ τα πάντα. Από ρεμπέτικά μέχρι ξένα κινηματογραφικά. Ειδικά σε κιθαροβραδιές με οικογένεια και φίλους το ρεπερτόριο είναι εξαιρετικά πολυποίκιλο!

Το τελευταίο σου άλμπουμ ονομάζεται Proud. Μίλα μας λίγο για την περηφάνια. Τι σε κάνει εσένα περήφανη;

Με κάνει περήφανη το γεγονός ότι μεγαλώνω βιώνοντας όμορφους διαφορετικούς κύκλους της ζωής. Αφήνομαι στην καλή θέληση κι έτσι εξελίσσομαι, γεμίζω από εμπειρίες και γνώσεις. Απολαμβάνω την αγνή αγάπη των παιδιών μου και αρκούμαι στην γοητεία των μικρών καθημερινών στιγμών.

Περιέγραψε μας λίγο πώς γράφεις. Μελωδία πρώτα ή στίχος ή ταυτόχρονα;

Μελωδία πάντα! Οι στίχοι είναι για μένα το παζλ που πρέπει να συμπληρώσω πάνω στις μελωδίες μου.

Αν δεν ήσουν η Μόνικα, ποια ή ποιος θα ήθελες να ήσουν και γιατί;

Κάποτε όταν ήμουν περίπου 5 χρονών, ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο οικογενειακώς και κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποια ήταν η συζήτηση, αλλά ρωτάει ο πατέρας μου «Μονικάκι, πες μας, θα ήθελες να είχες διαφορετικούς γονείς από εμάς» και απάντησα ευθέως «Μα τι ρωτάς βρε μπαμπά, αφού αν είχα διαφορετικούς γονείς δεν θα ήμουν η Μόνικα». Θεώρω πως δεν έχω άλλη επιλογή, είμαι αυτή που είμαι και σημασία έχει να ζήσω στη καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

Πες μας ποια είναι η ιδανική συναυλία για σένα. Ας πούμε με ποια όργανα και σε ποιο χώρο;

Πάλι θα σου απαντήσω πως απολαμβάνω τα πάντα. Μόνη μου με μία κιθάρα ή με τη Συμφωνική Ορχήστρας της ΕΡΤ, την ίδια απόλαυση ένιωθα στη σκηνή. Αυτό τον καιρό βέβαια, απολαμβάνω πολύ τις πολλές φωνές στη σκηνή, θα το δείτε και στο λάιβ μου στη Κύπρο, τι όμορφα που δένουν οι φωνές των κοριτσιών με τη δική μου. Κάνουμε κάποιες τριφωνίες που είναι θαύμα!

Το κυπριακό κοινό νιώθεις ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες ή είναι ακριβώς όριο με το ελληνικό;

Δεν νομίζω πως έχει διαφορές, είναι υπέροχος κόσμος που μου κάνει την τιμή να έρθει να με ακούσει και να ζήσουμε μία όμορφη εμπειρία μαζί. Η μεγαλύτερη διαφορά κοινού που έχω βιώσει είναι μεταξύ Νέας Υόρκης και Λος Άντζελες. Στη Νέα Υόρκη ήταν όλοι σοβαροί ενώ στο LA όλοι ζητωκραύγαζαν ήταν έξω καρδιά.

Είσαι μητέρα. Η μητρότητα σε δυσκολεύει σε αυτά όλα που κάνεις;

Δεν με δυσκολεύει απλώς μου αλλάζει λίγο την κατεύθυνση του χρόνου και της ενέργειας που ξοδεύω μέσα στη μέρα μου. Παλαιότερα σκεφτόμουν όλη μέρα τη μουσική μου, τα ταξίδια μου κτλ. Τώρα έχω 2 υπέροχα παιδιά που χρειάζονται τη προσοχή μου κι εγώ έχω την ανάγκη να περνώ όσο περισσότερο χρόνο μαζί τους γίνεται. Περνάει γρήγορα ο καιρός και ξέρω πως σε λίγα χρόνια τα παιδιά μου θα είναι πιο ανεξάρτητα κι εγώ πάλι θα μπορώ να επικεντρωθώ στη δουλειά μου λίγο περισσότερο. Αλλά προς το παρόν η προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου. Και γνωρίζω πως όλα όσα ζω τώρα στο μέλλον θα εμφανισθούν ως μελωδίες κάπου, κάπως, κάποτε.

Τι σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις να γράφεις αυτά που γράφεις, μπροστά στα σχόλια ματαίωσης που γράφονται από κάποιους;

Χμ, δεν με αγγίζουν τα κακοπροαίρετα σχόλια όπως δεν με αγγίζει ο ψεύτικος υπερβολικός έπαινος. Εγώ η ίδια είμαι αρκετά αυστηρή με τον εαυτό μου και πολλές φορές αυτομαστιγώνομαι άθελά μου. Η άποψη του κόσμου είναι ό,τι πιο όμορφο στον κόσμο της μουσικής γιατί είναι αυτός ακριβώς ο διάλογος που αναζητούμε εμείς οι καλλιτέχνες μέσα από τα τραγούδια μας. Μία σύνδεση. Και με κάποιο μαγικό τρόπο εγώ πολλές φορές καταλαβαίνω αμέσως την πηγή ενός σχολιασμού όταν προέρχεται από μάταια έκφραση της προσωπικής διάθεσης ενός ανθρώπου εκεί έξω και προστατεύομαι από αυτό. Ιδανικά είναι καλό να κρατάει κανείς μόνο τα εποικοδομητικά σχόλια και να τα προσαρμόζει προς όφελός του.

Είσαι αισιόδοξο ή απαισιόδοξο άτομο; Αν είσαι αισιόδοξη ποια είναι η πηγή της αισιοδοξίας σου;

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη κι αυτό το ονομάζω καλή τύχη. Απλώς προσπαθώ να βλέπω με θετικό τρόπο ό,τι γίνεται στη ζωή μου και πολλές φορές λέω «κάθε εμπόδιο για καλό» και προχωρώ.

Στο τραγούδι σου Forever Yours μιλάς για τον έρωτα ως έναν τρόπο να αντιμετωπίσεις τη σκληρή ζωή. Πως ξέρει κανείς ότι έχει τον κατάλληλο άνθρωπο στη ζωή του; . Επειδή αυτό το ερώτημα βασανίζει πολλούς μάλλον..

Ναι αυτό το τραγούδι ήταν ένα όνειρο. Έγραφα πολλή μουσική για θέατρο εκείνο τον καιρό και τα έβλεπα όλα λίγο πιο δραματικά. Είχα ενθουσιαστεί με την ιδέα του Φύλακα-Άγγελου στη ζωή μας και το τραγούδι Forever Yours είναι ένας ύμνος στην αναζήτηση της δικής μας προσωπική αρμονίας . Με την έννοια ότι καμιά φορά η ευτυχία βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας κι εμείς βυθισμένοι μέσα στην ανασφάλειες και τις αμφιβολίες αρνούμαστε να δεχτούμε κάτι καλό και να το απολαύσουμε. Οπότε στο τέλος του τραγουδιού ο ήρωάς μας, αφού έχει ζητήσει κι έχει βρει όλα τα πειστήρια για τον θρίαμβο της αληθινής αγάπης, παραδίδεται με όλο του το είναι σε αυτήν. Forever Yours. Πάντα το αφιερώνω στο κοινό μου γιατί ο κόσμος εκεί είναι αυτός που με έκανε κι εμένα να βρώ την απόλυτη γαλήνη μέσω της μουσικής.

Κάνε μας μια λίστα με τα 20 αγαπημένα σου τραγούδια για να τα παίξει στη ραδιοφωνική εκπομπή* του ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος που σε αγαπά.

Ωωωω ευχαριστώ πολύ!!

Tiny Dancer – Elton John

Heartbreaker – Dionne Warwick

Spinning Away – Brian Eno, John Cale

Ironic Acoustic– Alannis Morissette

Breathe Me – Sia

Dreams – Fleetwood Mac

Shiny Happy People – R.E.M

Hey Jude – Beatles

Everyday is a winding road – Sheryl Crow

MacArthur Park (singel version) – Donna Summer

You Got It – Roy Orbison

Sailing – Rod Stewart

The Air that I breathe – The Hollies

Another Day in Paradise – Phil Collins

Cold little heart – Micheal Kiwanuka

At Last – Etta James

(What) a wonderful world – Sam Cooke

Mykonos – Fleet Foxes

Don’t look back in anger – Oasis

La isla bonita – Madonna (επειδή είναι καλοκαίρι! 😀)

