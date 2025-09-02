Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ιστορία της Κύπρου προσφέρει το Λεβέντειο

Δημοσιεύθηκε 02.09.2025 12:11

Εκπαιδευτικά προγράμματα και για τη φετινή σχολική χρονιά προσφέρει το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι για 36η φορά, το ιστορικό Μουσείο της πρωτεύουσας ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες παιδιά από σχολεία όλης της Κύπρου, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη μακραίωνη ιστορία της Λευκωσίας μέσα από βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το σχολικό έτος 2025-2026 έχουν εγκριθεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και προσφέρονται δωρεάν. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πλήθος θεματικών, ειδικά διαμορφωμένων για διαφορετικές ηλικίες και βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο να προσφέρουν μια ουσιαστική και αξέχαστη μουσειακή εμπειρία σε κάθε μαθητή.

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι "Η αλφαβήτα του Μουσείου", μια διαδραστική περιήγηση στις μόνιμες Συλλογές για παιδιά της Α', Β' και Γ' Δημοτικού, κατά την οποία ανακαλύπτουν κρυμμένα γράμματα της αλφαβήτας μέσα από ιστορικά αντικείμενα. Άλλο πρόγραμμα είναι το "Ταξίδι στη Λευκωσία του χθες" που απευθύνεται σε νηπιαγωγεία και στις τάξεις Α' και Β' Δημοτικού. Στην Αίθουσα Αγγλοκρατία του Μουσείου, οι μικροί μαθητές γνωρίζουν πώς ζούσαν οι κάτοικοι της Λευκωσίας και πώς μετακινούνταν πριν από 100 χρόνια.

Επίσης, προσφέρεται το πρόγραμμα "Ιστορία με ομοιοκαταληξία", όπου οι μαθητές Α', Β' και Γ' Γυμνασίου έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και την κυπριακή διάλεκτο μέσα από την ποίηση. Μέσα από περιήγηση στις Αίθουσες Οθωμανικοί Χρόνοι και Αγγλοκρατία, εξερευνούν την ιστορία της Λευκωσίας αντλώντας έμπνευση από τα ποιήματα της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου.

"Η Πράσινη Γραμμή: εξερευνώντας τα όρια", είναι ένα ακόμα πρόγραμμα που προσφέρει το Λεβέντειο. Το πρόγραμμα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε μαθητές του Β' Κύκλου Δημοτικής Εκπαίδευσης να επισκεφθούν τη νέα προσωρινή έκθεση Sector 2: Λευκωσία και να γνωρίσουν την ιστορία της δημιουργίας της Πράσινης Γραμμής στην πόλη. Ακόμα, στο πρόγραμμα "Μουσειοβαλίτσα Αικατερίνη Κορνάρο", που απευθύνεται σε μαθητές Β' Γυμνασίου και Β' Λυκείου, ένα φορητό εκπαιδευτικό πακέτο παρουσιάζει τη ζωή της τελευταίας βασίλισσας της Κύπρου Αικατερίνης Κορνάρο (1472-1489), με στόχο τα παιδιά να ζήσουν τη μουσειακή εμπειρία μέσα στην τάξη τους.

Το Μουσείο προσφέρει, ακόμη, ειδικές ξεναγήσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τόσο στις μόνιμες Συλλογές όσο και στις προσωρινές εκθέσεις του Μουσείου, καθώς και ειδικά σχεδιασμένο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ειδικής εκπαίδευσης. Μέσα από την εξερεύνηση της Αίθουσας Η Γένεση της Λευκωσίας – Αρχαίοι Χρόνοι και τη Συλλογή Λητώς και Κωστάκη Σεβέρη, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό με τρόπο φιλικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την εικαστικό Ελπίδα Φραγκεσκίδου και την εικαστική ψυχοθεραπεύτρια Ελένη Πετρίδου Μπουρίτη, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Το Μουσείο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα θεματικών και να προσφέρουν στους μαθητές τους μια εκπαιδευτική εμπειρία υψηλής ποιότητας, με ουσιαστική επαφή με την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό του τόπου.