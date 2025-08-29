Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε 29.08.2025 12:46

Μια συσκευή ακουστικής παρακολούθησης που κρύφτηκε σε ένα έργο τέχνης το 1945 παρέμεινε απαρατήρητη από τις αμερικανικές αρχές ασφαλείας για επτά χρόνια – και δεν είναι το μόνο παράδειγμα τέχνης που έχει χρησιμοποιηθεί για δόλιους σκοπούς.

Πριν από ογδόντα χρόνια, κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μια ομάδα Ρώσων προσκόπων προσέφερε στον Αμερικανό πρέσβη στη Μόσχα ένα χειροποίητο Μεγάλο Σφραγίδα των ΗΠΑ, στην επίσημη κατοικία του – το Spaso House. Το δώρο συμβόλιζε τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου, και ο πρέσβης των ΗΠΑ W Averell Harriman το κρέμασε με υπερηφάνεια στο σπίτι του μέχρι το 1952.

Αλλά χωρίς να το γνωρίζουν ο πρέσβης και η ομάδα ασφαλείας του, η σφραγίδα περιείχε μια κρυφή συσκευή ακρόασης, που αργότερα ονομάστηκε «The Thing» από τις τεχνικές ομάδες ασφαλείας των ΗΠΑ. Κατασκόπευε διπλωματικές συνομιλίες, χωρίς να εντοπιστεί καθόλου για επτά χρόνια. Χρησιμοποιώντας ένα φαινομενικά αβλαβές έργο τέχνης για να διεισδύσουν στον εχθρό και να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα, οι Σοβιετικοί είχαν επιτύχει το πιο ευφυές κατόρθωμα από την εποχή του Δούρειου Ίππου του Οδυσσέα. Αλλά αυτή είναι μια αληθινή ιστορία, ακόμα κι αν ακούγεται σαν υλικό για κατασκοπευτική μυθοπλασία.

Πώς λειτουργούσε το The Thing; Ο John Little, ένας 79χρονος ειδικός στην αντιπαρακολούθηση, έχει από καιρό γοητευτεί από τη συσκευή και μάλιστα κατασκεύασε το δικό του αντίγραφο. Μια ταινία ντοκιμαντέρ για το απίστευτο έργο του Little κυκλοφόρησε φέτος και, μετά την πρώτη προβολή της τον Μάιο, η οποία εξαντλήθηκε, θα προβληθεί στις 27 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Μουσείο Πληροφορικής, στο Bletchley Park, στο Buckinghamshire.

Περιγράφει την τεχνολογία του The Thing με μουσικούς όρους – ως αποτελούμενο από σωλήνες όπως οι σωλήνες ενός οργάνου και μια μεμβράνη «όπως το δέρμα ενός τυμπάνου, που θα δονείται με την ανθρώπινη φωνή». Αλλά ήταν συμπιεσμένο σε ένα μικροσκοπικό αντικείμενο που μοιάζει με καρφίτσα καπέλου – και με το πλεονέκτημα ότι περνούσε απαρατήρητο από τους ελέγχους αντι-παρακολούθησης, επειδή «δεν είχε ηλεκτρονικά, δεν είχε μπαταρία και δεν ζεσταινόταν».

Η κατασκευή ενός τέτοιου οργάνου ήταν επίσης εξαιρετικά ακριβής – «ένα υβρίδιο μεταξύ ελβετικού ρολογιού και μικρομέτρου». Ο ιστορικός H Keith Melton έχει ισχυριστεί ότι, στην εποχή του, το The Thing «ανέβασε την επιστήμη της παρακολούθησης ήχου σε ένα επίπεδο που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατο».

Μέσα στο Spaso House, το Thing ενεργοποιούνταν μόνο όταν ένας απομακρυσμένος πομποδέκτης, που βρισκόταν σε ένα κοντινό κτίριο, ήταν ενεργοποιημένος. Αυτός έστελνε ένα σήμα υψηλής συχνότητας που αντανακλούσε όλες τις δονήσεις που προέρχονταν από την κεραία του κοριού. Μόνο όταν ένας Βρετανός στρατιωτικός χειριστής ασυρμάτου που εργαζόταν στη Μόσχα το 1951 συντονίστηκε τυχαία στο ακριβές μήκος κύματος που χρησιμοποιούσε το Thing και άκουσε συνομιλίες από ένα μακρινό δωμάτιο, αυτό εντοπίστηκε. Την επόμενη χρονιά, τεχνικοί από τις ΗΠΑ έκαναν έλεγχο στην πρεσβευτική κατοικία και – μετά από τουλάχιστον τρεις ημέρες αναζήτησης – συνειδητοποίησαν ότι η χειροποίητη Μεγάλη Σφραγίδα ήταν ένα αόρατο «αυτί», που υποκλέπτοντας τις συζητήσεις του πρέσβη πίσω από κλειστές πόρτες.

Η τέχνη ως κατασκοπεία

Σκεπτόμενος την επιτυχία του The Thing, ένας από τους Ρώσους τεχνικούς που το χειριζόταν, ο Vadim Goncharov, είπε ότι «για μεγάλο χρονικό διάστημα, η χώρα μας ήταν σε θέση να αποκτήσει συγκεκριμένες και πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσαν ορισμένα πλεονεκτήματα... στον Ψυχρό Πόλεμο». Και μέχρι σήμερα, κανείς εκτός των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών δεν γνωρίζει πόσα άλλα «Things» μπορεί να χρησιμοποίησε η ΕΣΣΔ για να κατασκοπεύσει τη Δύση εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, η επιτυχία του ως συσκευή υποκλοπής οφειλόταν μόνο εν μέρει στην τεχνική του πρωτοτυπία. Ήταν αποτελεσματικό επειδή εκμεταλλευόταν τις πολιτισμικές αντιλήψεις για τα όμορφα αντικείμενα. Τείνουμε να εμπιστευόμαστε τα έργα τέχνης και τα διακοσμητικά αντικείμενα ως παθητικά σύμβολα κοινωνικής θέσης, καλού γούστου ή πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες αξιοποίησαν αυτή την αντίληψη ως όπλο με τη γλυπτή σφραγίδα.

Και δεν είναι το μόνο παράδειγμα από την ιστορία της τέχνης που έχει χρησιμοποιηθεί για κατασκοπεία, δόλο και στρατιωτική στρατηγική. Εκτός από τη ζωγραφική της Μόνα Λίζα, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι σχεδίασε επίσης άρματα μάχης και οπλισμό πολιορκίας, ενώ ο Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς ενήργησε ως κατάσκοπος κατά τη διάρκεια του Τριακονταετούς Πολέμου.

Καλλιτέχνες από διάφορες χώρες κατά τη διάρκεια του Α' και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου επινόησαν επιχειρήσεις καμουφλάζ και παραπλάνησης, ενώ ο Άντονι Μπλαντ, Βρετανός ιστορικός τέχνης (και επιθεωρητής της Βασιλικής Συλλογής Έργων Τέχνης), ήταν σοβιετικός κατάσκοπος καθ' όλη τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και στην αρχή του Ψυχρού Πολέμου.

Στην περίεργη περίπτωση του The Thing, η μουσική ιστορία έχει επίσης σημασία. Ο ευφυής εφευρέτης του, Lev Sergeyevich Termen, πιο γνωστός ως Léon Theremin, ήταν Ρώσος εφευρέτης και ταλαντούχος μουσικός. Εφευρέθηκε το πρώτο ηλεκτρονικό όργανο στον κόσμο, γνωστό, από το όνομα του δημιουργού του, ως Theremin. Μπορεί να παιχτεί χωρίς να αγγίξει κανείς τίποτα – οι κινήσεις του χεριού στον αέρα γύρω από τις κεραίες του ελέγχουν τις νότες. Ο στοιχειωτικός ήχος του Theremin έγινε συνώνυμος με τις μουσικές συνθέσεις των αμερικανικών ταινιών επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 1950 – ίσως πιο αξιοσημείωτα στην ταινία The Day the Earth Stood Still (1951), η οποία, όπως είναι φυσικό, συχνά αναφέρεται ως παραβολή για την παράνοια του Ψυχρού Πολέμου.

Μετά την ανακάλυψή του, το The Thing κρατήθηκε άκρως απόρρητο από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Όμως, τον Μάιο του 1960, στο αποκορύφωμα του πυρηνικού αγώνα, ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος U-2 καταρρίφθηκε πάνω από τη Ρωσία. Στην διπλωματική αναταραχή που ακολούθησε, αξιωματούχοι του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών εξέθεσαν δημοσίως τη Μεγάλη Σφραγίδα σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κατασκοπεία του Ψυχρού Πολέμου δεν ήταν μονόπλευρη. Η διείσδυση στην κατοικία ενός πρέσβη ήταν μια τόσο ενοχλητική παραβίαση της ασφάλειας, πιστεύει ο John Little, «που χρειάστηκε η κατάρριψη ενός κατασκοπευτικού αεροσκάφους για να γίνει το The Thing γνωστό στο ευρύ κοινό». Ωστόσο, η πραγματική τεχνική υπεροχή του The Thing δεν αποκαλύφθηκε ποτέ στο ευρύ κοινό.

Πίσω από κλειστές πόρτες, η συσκευή μελετήθηκε σε βάθος από τη βρετανική αντικατασκοπεία, η οποία της έδωσε την κωδική ονομασία SATYR. Και οι λεπτομέρειές της παρέμειναν επίσημο κρατικό μυστικό μέχρι που ο πρώην αξιωματικός ασφαλείας Peter Wright αποκάλυψε τα πάντα στο βιβλίο του Spycatcher το 1987.

Το Thing έχει γοητεύσει τους ιστορικούς λόγω του πόσο τεχνικά εξελιγμένο ήταν για την εποχή του και του τρόπου με τον οποίο διαμόρφωσε το παιχνίδι κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου. Αλλά αποκαλύπτει επίσης μια παράξενη και πιο σκοτεινή ιστορία της υψηλής κουλτούρας, που εκτυλίσσεται έξω από την προστατευμένη λαμπρότητα των όπερων και των γκαλερί τέχνης, όπου κλασικοί μουσικοί επινοούν συσκευές υποκλοπής και χειροποίητα έργα τέχνης αποτελούν εργαλεία για τη συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών.

ΠΗΓΗ: bbc.com