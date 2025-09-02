Έρχεται το 13ο διεθνές διαθεματικό φεστιβάλ λογοτεχνίας ΣΑΡΔΑΜ

Δημοσιεύθηκε 02.09.2025 12:56

Έχοντας διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της λογοτεχνικής περφόρμανς στην Κύπρο, το διεθνές διαθεματικό φεστιβάλ λογοτεχνίας ΣΑΡΔΑΜ («ΣΑΡΔΑΜ: η λογοτεχνία αλλιώς»), επιστρέφει για 13η χρονιά.

Η λογοτεχνική περφόρμανς έχει την τιμητική της και φέτος, φέρνοντας το κοινό σε επαφή με συγγραφείς-περφόρμερ και άλλους καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι μοιράζονται πρωτότυπους τρόπους συγγραφής, ανάγνωσης και επιτέλεσης της λογοτεχνίας, μέσα από περφόρμανς, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. H λογοτεχνία και ο λόγος συνδυάζονται με σύγχρονα και κλασικά μέσα έκφρασης, όπως θέατρο, τεχνολογία, ήχο/μουσική, spoken word, σύγχρονο χορό, ηχητική ποίηση (sound poetry), βιντεοποίηση, εικαστικές τέχνες, και ούτω καθεξής.

Οι καθιερωμένες βραδιές ομαδικών περφόρμανς, με διαφορετικές συμμετοχές ανά βραδιά, θα υλοποιηθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 8μ.μ., στον Πολυχώρο Συνεργείο στη Λεμεσό, με τη συμμετοχή πολυβραβευμένων αλλά και ανερχόμενων συγγραφέων-περφόρμερ και καλλιτεχνών από Κύπρο, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Φινλανδία και Ισλανδία! Στις 28 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά Open Mic (στις 6μ.μ.), σε συνεργασία με τους The Bad Poetry Social Club από Ελλάδα και τις Εκδόσεις ΚΕΝΟ, και θα ακολουθήσει περφόρμανς από την πενταμελή ομάδα The Bad Poetry Social Club, ενώ το φετινό φεστιβάλ θα κλείσει ο μοναδικός μουσικός και τραγουδοποιός Λευτέρης Μουμτζής (Freedom Candlemaker). Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, ακόμη περισσότερα εργαστήρια φέτος, δύο στο Παλιό Ξυδάδικο (25 και 26 Σεπτεμβρίου απόγευμα) και δύο στον Πολυχώρο Συνεργείο (27 και 28 Σεπτεμβρίου πρωί). Το φετινό πρόγραμμα εργαστηρίων είναι ιδιαίτερα δυναμικό, ποικιλόμορφο και δημιουργικό, με σημαντικούς και βραβευμένους εισηγητές. Συνιστάται η προκράτηση θέσεων.

Τιμώμενο πρόσωπο του φετινού φεστιβάλ θα είναι οι Danez Smith από ΗΠΑ, για πρώτη φορά στην Κύπρο από τη μακρινή Μινεσότα (Forward Prize, Minnesota Book Award in Poetry, Lambda Literary Award for Gay Poetry, Kate Tufts Discovery Award, υποψηφιότητα για το βραβείο Pulitzer, κ.ά.). Επιπρόσθετες συμμετοχές από το εξωτερικό, ο ποιητής-περφόρμερ Stephen James Smith από Ιρλανδία (ο οποίος στο παρελθόν έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Eddie Vedder, η Patti Smith, ο Bono, κ.ά) και η πολύγλωσση, διαθεματική και πολυηχητική περφόρμερ Maja Jantar από Φινλανδία.

Συνεχίζοντας μια σημαντική συνεργασία με το The Institute of Experimental Arts, το φεστιβάλ φιλοξενεί τον δυναμικό ποιητή και θεατρικό σκηνοθέτη Τάσο Σαγρή (Ελλάδα) και τη συναρπαστική ποιήτρια, σοπράνο και περφόρμερ Hlín Leifsdóttir (Ισλανδία), σε δύο ξεχωριστές εμφανίσεις μαζί με τον βραβευμένο συνθέτη και μουσικό Whodoes (aka Morton). Επιπρόσθετα, το φετινό φεστιβάλ παρουσιάζει στο κοινό τη σύγχρονη πεζογράφο Εύη Λαμπροπούλου, τον διαθεματικό ποιητή-περφόρμερ Κωνσταντίνο Παπαχαράλαμπο και τη σχεδιάστρια οπτικής επικοινωνίας και creative coder Αναστασία Μελανδίνου. Από Κύπρο συμμετέχουν οι ταλαντούχοι δημιουργοί Μαρία Φιλίππου, Fisherwomxn, Κάλια Μαλιαλή, Tuğçe Tekhanli και ο Αλέξανδρος Αδαμίδης σε μια συνεργασία με τον ηθοποιό Στέλιο Ανδρονίκου. Το φεστιβάλ φιλοξενεί επίσης την ποιήτρια και ακαδημαϊκό Alev Adil (Fellow of the Royal Society of Arts) για ένα μοναδικό εργαστήριο και τη βραβευμένη σκηνοθέτιδα Μαρία Κυριάκου, ως μέντορα του φετινού προγράμματος φιλοξενίας (Sardam Residency 2025).

Το αναλυτικό πρόγραμμα του 13ου ΣΑΡΔΑΜ:

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025

Εργαστήριο ποίησης με Danez Smith (HΠΑ) – Guest of Honour 2025 “Personal Machines: Invented Form” / 5:30μ.μ. – 9:30μ.μ. @Παλιό Ξυδάδικο (Γενεθλίου Μιτέλλα 34, 3036, Λεμεσός)

Το εργαστήριο μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε παραδοσιακές αλλά και πολύ σύγχρονες μορφές ποίησης (π.χ. bop, duplex, burning haibun, Molotov sonnet) πριν δοκιμάσουμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας ποιητικές φόρμες και τα δικά μας ποιήματα. Αν και ο ελεύθερος στίχος προσφέρει ελευθερία, οι αυστηρά προσωπικοί περιορισμοί μπορούν να προκαλέσουν απροσδόκητες ηχητικές και νοηματικές αντιδράσεις. Ανοιχτό σε όλους και όλες, το εργαστήριο μάς προκαλεί να ξεφύγουμε από καθιερωμένα ποιητικά πλαίσια και να φανταστούμε νέες ποιητικές δυνατότητες σε καιρούς μεγάλης αναταραχής μα και ελπίδας.

*γλώσσα επικοινωνίας: αγγλικά Πληροφορίες για Danez Smith: https://blueflowerarts.com/artist/danez-smith/

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025

Εργαστήριο Ηχητικής Ποίησης και Φωνής με Maja Jantar (Φινλανδία) / 3μ.μ. – 7μ.μ. @Παλιό Ξυδάδικο (Γενεθλίου Μιτέλλα 34, 3036, Λεμεσός)

Mέσα από αυτό το εργαστήριο, θα ζεστάνουμε το σώμα και τη φωνή με φωνητικές ασκήσεις και τεχνικές αυτοσχεδιασμού, θα ανταλλάξουμε φωνήεντα, θα ηχήσουμε ακόμη και σε κακοφωνία. Μαζί θα εξερευνήσουμε τρόπους για να σηκώσουμε το κείμενο από τη σελίδα και να το φέρουμε στον χώρο της περφόρμανς, ακούγοντας τι ζητά και τι επιθυμεί από εμάς. Θα συζητήσουμε παραδείγματα και θα μεταμορφώσουμε το κείμενό μας, εξερευνώντας τι σημαίνει να το λυγίσουμε, να το στρεβλώσουμε, να το μασήσουμε, να το φωνάξουμε, να το ψιθυρίσουμε, να το εκπνεύσουμε, να το επιστρέψουμε στο στόμα, να το κυλήσουμε στη γλώσσα, να το χτυπήσουμε ανάμεσα στα δόντια.

*γλώσσα επικοινωνίας: αγγλικά

Πληροφορίες για Maja Jantar: https://majajantar.wordpress.com/bio/

Ομαδική Βραδιά Ι (26/9) / 8μ.μ. @Πολυχώρος Συνεργείο (Ελευθερίας 91A, Λεμεσός)

Συμμετέχουν: Hlín Leifsdóttir & Morton (Ισλανδία / Ελλάδα) Κωνσταντίνος Παπαχαράλαμπος (Ελλάδα / ΗΒ) Fisherwomxn (Κύπρος) Tuğçe Tekhanli (Κύπρος) Αλέξανδρος Αδαμίδης και Στέλιος Ανδρονίκου (Κύπρος) Guest of Honour 2025: Danez Smith (ΗΠΑ) + εικαστική εγκατάσταση από Αναστασία Μελανδίνου

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025

Διαθεματικό εργαστήριο από Αlev Adil (Kύπρος / ΗΒ) “Catharsis: a creative workshop” / 10:30π.μ. – 2:30μ.μ. @Πολυχώρος Συνεργείο (Ελευθερίας 91A, Λεμεσός).

Αυτό το διαθεματικό εργαστήριο εξερευνά την κάθαρση (τη συναισθηματική απελευθέρωση μέσω της δημιουργικής πράξης) ως δρόμο προς τη θεραπεία και την αντίσταση. Εμπνευσμένο από το The Body Keeps the Score (Bessel van der Kolk), αναγνωρίζει ότι το τραύμα κατοικεί τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα. Μέσα από γραφή, κίνηση και εικαστικό αποτύπωμα, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα επεξεργαστούν προσωπικές και συλλογικές κρίσεις. Δίνοντας έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, το εργαστήριο ενθαρρύνει την καταστροφή και ανασύνθεση του έργου ως μεταφορά για τη μεταμόρφωση. Προσφέρει χώρο για στοχασμό, απελευθέρωση και δημιουργική ανθεκτικότητα μέσα από πράξεις δημιουργίας και αποδόμησης. *γλώσσα επικοινωνίας: αγγλικά Πληροφορίες για Αlev Adil: https://pencyprus.com.cy/alev-adil/ Ομαδική Βραδιά ΙΙ (27/9) / 8μ.μ. @Πολυχώρος Συνεργείο (Ελευθερίας 91A, Λεμεσός)

Συμμετέχουν: Maja Jantar (Φινλανδία) Τάσος Σαγρής & Whodoes (Ελλάδα) Εύη Λαμπροπούλου (Ελλάδα) Κάλια Μαλιαλή (Κύπρος) Μαρία Φιλίππου (Κύπρος) Stephen James Smith (Ιρλανδία) + συνέχεια εικαστικής εγκατάστασης από Αναστασία Μελανδίνου

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025

Εργαστήριο Spoken Word - Slam Poetry με τον Π.Ι.Ε.Β. (The Bad Poetry Social Club, Ελλάδα) / 11:30π.μ. – 3:30μ.μ @Πολυχώρος Συνεργείο (Ελευθερίας 91A, Λεμεσός)

Η προφορική ποίηση, η σύγχρονη γραφή, τα βιβλία και τα zines, η περσόνα και η ερμηνεία είναι οι θεματικές που θα αναπτυχθούν σε αυτό το εργαστήριο. Από τη δημιουργία ενός κειμένου, το στήσιμο, τη σύνταξη, την εκφορά, την επιλογή μουσικής, θα φτάσουμε στη ζωντανή παρουσίαση πάνω στη σκηνή και στις απαιτήσεις της.

*γλώσσα επικοινωνίας: ελληνικά

Περισσότερα για την ομάδα Τhe Bad Poetry Social Club: https://thebadpoetrysocialclub.bigcartel.com/about-us

Sardam Open Mic & Closing Event (σε συνεργασία με την ομάδα Τhe Bad Poetry Social Club και τις Εκδόσεις ΚΕΝΟ) 6μ.μ. - 9μ.μ. @Πολυχώρος Συνεργείο (Ελευθερίας 91A, Λεμεσός)

Δηλώσεις συμμετοχής για το Οpen Mic μέχρι 15 Σεπτεμβρίου στο τηλ. 99558358 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Tο Open Mic και το φεστιβάλ θα κλείσουν οι The Bad Poetry Social Club και ο Λευτέρης Μουμτζής (Freedom Candlemaker).

Γενικές πληροφορίες και κρατήσεις: 99558358

Εισιτήρια διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω SoldOut Tickets και στην είσοδο κατόπιν διαθεσιμότητας. https://www.soldoutticketbox.com/el/event/sardam-festival-2025

Sardam 1-day pass (για λογοτεχνικές περφόρμανς): 8 / 5 €

Τετράωρα εργαστήρια: 25 € ανά εργαστήριο

Sardam Full Pass (4 εργαστήρια + 3 λογοτεχνικές βραδιές): 90 € Sardam

3-day pass (για λογοτεχνικές περφόρμανς): 20 / 15 € (διαθέσιμο μόνο μέσω τηλεφώνου 99558358 και στην είσοδο)

Η επιτροπή αξιολόγησης της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Open Call) του φεστιβάλ 2024-2025: Dara Milovanovic, Λοΐζος Ολύμπιος και Μαριλένα Ζακχαίου.

Creative coder της φετινής εικόνας του φεστιβάλ: Αναστασία Μελανδίνου

Διοργάνωση - aRttitude

Θεσμικός Χορηγός - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού

*το φεστιβάλ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πολιτισμός ΙΙ και το χορηγικό πρόγραμμα για Φεστιβάλ Τεχνών ΚΥΠΡΙΑ 2025

Χορηγός Επικοινωνίας - Limassol Today

Συνεργάτες και Υποστηρικτές: Lemesos 2030 / Limassol Book Fair / Βιβλιοτρόπιο / Βιβλιοπωλείο Κ. Π. Κυριάκου / Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών / Εκδόσεις Νεφέλη / Εκδόσεις Κενό / Sound and Beyond Audiovisual Services

Περισσότερες πληροφορίες: www.sardamfestival.com

Η ομάδα πίσω από το φετινό ΣΑΡΔΑΜ: https://sardamfestival.com/about-us/