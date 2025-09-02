Το Θέατρο Ριάλτο επαναρχίζει με υπαίθριες προβολές

Δημοσιεύθηκε 02.09.2025 12:37

Το Θέατρο Ριάλτο επιστρέφει και βγαίνει έξω για να δροσίσει τα βράδια μας με 5 υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές σύγχρονων βραβευμένων ταινιών από Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και μια συμπαραγωγή Ελβετίας Γαλλίας.

Ταινίες γεμάτες πρωτοτυπία, τρυφερότητα και χιούμορ που εστιάζουν στις ανθρώπινες σχέσεις και την πολυπλοκότητα που τις χαρακτηρίζει σήμερα, θα μας προσφέρουν ευχάριστες κινηματογραφικές αποδράσεις. Ταινίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν από το σινεφίλ κοινό, με συναρπαστικές ιστορίες, από γνωστούς αλλά και νέους σκηνοθέτες.

5 Παρ 20:30 (103‘)

Η Ορχήστρα του Αδελφού μου (En Fanfare) - Emmanuel Courcol (FR 2024)

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Emmanuel Courcol ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα στη νέα του ταινία που έκανε πρεμιέρα στο πρόγραμμα Cannes Premiere του Φεστιβάλ Καννών. Ο Τιμπό ένας διεθνώς αναγνωρισμένος διευθυντής ορχήστρας ανακαλύπτει ότι έχει έναν μικρότερο αδερφό, τον Τζίμι. Ο Τζίμι εργάζεται στο εστιατόριο ενός σχολείου και παίζει τρομπόνι στην τοπική ορχήστρα όπου αποτελεί το καμάρι μιας εργατικής κοινότητας που απειλείται από την ανεργία. Όταν ο Τιμπό αντιλαμβάνεται το ταλέντο του αδερφού του, αποφασίζει να τον βοηθήσει.

Πρωταγωνιστούν: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin. Sarah Suco.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

7 Κυρ 20:30 (118’)

Πάντα Υπάρχει το Αύριο (C'è ancora domani)- Paola Cortellesi (ITA, 2023) 12+

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Paola Cortellesi κέρδισε τα Βραβεία Κοινού και Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ της Ρώμης και ψηφίστηκε «ταινία της χρονιάς» από την Ένωση Ιταλών Κριτικών Κινηματογράφου. Μια ταινία στην παράδοση της παλιάς μαυρόασπρης ιταλικής κομεντί, διηγείται την ιστορία της Ντέλια, μιας φτωχής γυναίκας που δουλεύει σκληρά για να μεγαλώσει τα τρία παιδιά της, στη μεταπολεμική Ιταλία.

Σενάριο: Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi. Πρωταγωνιστούν: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli.

Με ελληνικούς υπότιτλους.

9 Τρι 20:30 (105‘)

Κιόυκα - Πριν το Τέλος του Καλοκαιριού - Κωστής Χαραμουντάνης (GR 2024)

H γεμάτη χιούμορ ταινία του Κωστή Χαραμουντάνη παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα ACID στο Φεστιβάλ Καννών και κέρδισε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2024. Ένας πατέρας με τα δίδυμα παιδιά του ταξιδεύουν στον Πόρο για τις διακοπές τους. Χωρίς να το γνωρίζουν, τα αδέλφια συναντούν τη βιολογική τους μητέρα, η οποία τα εγκατέλειψε όταν ήταν μωρά. Η συνάντηση θα καταλήξει σε μια γλυκόπικρη ιστορία ενηλικίωσης.

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Κωστής Χαραμουντάνης. Πρωταγωνιστούν: Συμεών Τσακίρης, Έλσα Λεκάκου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου, Αφροδίτη Καποκάκη, Στάθης Αποστόλου, Ιόλη Καλαϊτζή, Χρυσή Βιδαλάκη.

Με αγγλικούς υπότιτλους.

10 Τετ 20:30 (87‘)

Ο Μοϊκανός (Le Mohican) - Frederic Farrucci (FR 2024) 12+

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο πρόγραμμα Orizzonti Extra στο Φεστιβάλ Βενετίας και κέρδισε το Βραβείο Κοινού Fischer - Meet the Neighbors+ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Ζοζέφ, ένας από τους τελευταίους κτηνοτρόφους στην Κορσική, δέχεται επίσκεψη από τη μαφία. Θέλουν να του πάρουν τη γη για να την εκμεταλλευτούν τουριστικά αλλά εκείνος αρνείται πεισματικά. Σε μια διένεξη σκοτώνει άθελα του τον άνδρα που τον απειλεί και μετατρέπεται σε φυγά στο νησί του. Πρωταγωνιστούν: Cast: Alexis Manenti, Mara Taquin.

Με Ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

12 Παρ 20:30 (80’)

H Δίκη ενός Σκύλου - Laetitia Dosch (CΗ FR 2024) 12+

Μια δικαστική κωμωδία με φρεσκάδα, χιούμορ και συγκίνηση εγείρει ερωτήματα για τη σχέση μας με τα ζώα. Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Palm Dog στο Φεστιβάλ Καννών 2024. Σε αυτό το εξαιρετικά πρωτότυπο φιλμ, μια διασταύρωση σλάπστικ χιούμορ και φιλοσοφικής σάτιρας, η Αβρίλ, μια ανεξάρτητη δικηγόρος γνωστή για το θάρρος της να αναλαμβάνει χαμένες υποθέσεις, αποφασίζει να υπερασπιστεί έναν σκύλο! Σενάριο: Lætitia Dosch, Anne-Sophie Bailly.

Πρωταγωνιστούν: Lætitia Dosch, François Damiens, Anne Dorval, Jean-Pascal Zadi και ο Conti ο σκύλος.

Με Ελληνικούς υπότιτλους.

05 – 12 Σεπτεμβρίου @Χώρος στάθμευσης της ΣΕΚ (πίσω από Ριάλτο)

Ώρα Έναρξης: 20:30

Εισιτήρια: € 8, E-ticket: www.rialto.com.cy

Πληροφορίες / Ταμείο: 77 77 77 45

(Δευ - Παρ 10:00-15:00 και 90’ πριν την έναρξη των παραστάσεων)