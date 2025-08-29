Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Συζήτηση «Όλα στο παρόν μεταμορφώνονται | Η εικαστική κατοίκηση του χώρου »
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.08.2025 11:02
Συζήτηση «Όλα στο παρόν μεταμορφώνονται | Η εικαστική κατοίκηση του χώρου »

H εικαστικός Μαρία Λοϊζίδου συνομιλεί με τη διευθύντρια του ΝΕΟΝ και επιμελήτρια Ελίνα Κουντούρη και τον ιδρυτή του Pylon Art & Culture Αλέξανδρο Διογένους.

Η συζήτηση στις 13/09, ώρα 17:30, αφορά στη μεταμόρφωση ενός χώρου και στοχεύει να καταδείξει με ποιον τρόπο η κατανόησή μας για το καλλιτεχνικό έργο εμπλουτίζεται σε εγγύτητα με ό,τι το περιβάλλει· ένα σύμπαν συσσωρευμένων εμπειριών από πρακτικές συνεξέλιξης που στοχεύουν στη διαμόρφωση νέων σχέσεων και συγκατοικήσεων, σε τόπους με την ιδιαίτερη ποιότητα τού να γλιστρούν ξανά στον εαυτό τους. 

Η έκθεση Newcomers θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 11:00 το πρωί.

Είσοδος ελεύθερη

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες, Σάββατο – Κυριακή, 11:00 – 18:00 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ

29.08.2025 12:46

Post thumbnail or placeholder

Συζήτηση «Όλα στο παρόν μεταμορφώνονται | Η εικαστική κατοίκηση του χώρου »

29.08.2025 11:02

Post thumbnail or placeholder

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Επτάλεπτο χειροκρότημα για τη "Bugonia" του Γιώργου Λάνθιμου

29.08.2025 10:10

Post thumbnail or placeholder

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής λέει πως οι ταινίες μπορεί να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά αποτελούν τεκμήρια μιας εποχής

29.08.2025 10:06

Post thumbnail or placeholder

Έκθεση του Ιωάννη Μαχαιριώτη “Νεκρή Φύση” στην Γκαλερί Gloria

29.08.2025 09:33

Post thumbnail or placeholder

82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Εντυπωσιακή έναρξη με την «Θεία Χάρη» του Πάολο Σορεντίνο

28.08.2025 14:59

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ