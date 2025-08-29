Συζήτηση «Όλα στο παρόν μεταμορφώνονται | Η εικαστική κατοίκηση του χώρου »

Δημοσιεύθηκε 29.08.2025 11:02

Η συζήτηση στις 13/09, ώρα 17:30, αφορά στη μεταμόρφωση ενός χώρου και στοχεύει να καταδείξει με ποιον τρόπο η κατανόησή μας για το καλλιτεχνικό έργο εμπλουτίζεται σε εγγύτητα με ό,τι το περιβάλλει· ένα σύμπαν συσσωρευμένων εμπειριών από πρακτικές συνεξέλιξης που στοχεύουν στη διαμόρφωση νέων σχέσεων και συγκατοικήσεων, σε τόπους με την ιδιαίτερη ποιότητα τού να γλιστρούν ξανά στον εαυτό τους.

Η έκθεση Newcomers θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 11:00 το πρωί.

Είσοδος ελεύθερη

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες, Σάββατο – Κυριακή, 11:00 – 18:00 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.