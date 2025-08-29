Έκθεση του Ιωάννη Μαχαιριώτη “Νεκρή Φύση” στην Γκαλερί Gloria

Δημοσιεύθηκε 29.08.2025 09:33

Η Γκαλερί Γκλόρια έχει τη χαρά να ανακοινώσει την ατομική έκθεση του Ιωάννη Μαχαιριώτη με τίτλο «Νεκρή Φύση», που θα διαρκέσει από τις 16 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ιωάννης Μαχαιριώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Λονδίνο, όπου έζησε για αρκετά χρόνια πριν μετακομίσει στην Αθήνα, όπου δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά για δεκαεπτά χρόνια. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο. Η αγάπη του για την τέχνη ξεκίνησε από νεαρή ηλικία μέσα από τη μελέτη και τη συλλογή έργων μεγάλων ζωγράφων. Από το 2008 μαθητεύει δίπλα σε γνωστούς καλλιτέχνες στην Αθήνα και στην Κύπρο, αναπτύσσοντας πάθος για την ανθρώπινη φιγούρα και τις εκφραστικές δυνατότητες διαφορετικών υλικών.

Η έκθεση αυτή αποτελεί τη δέκατη ατομική του έκθεση στην Κύπρο. Έχει επίσης συμμετάσχει σε δεκαοκτώ ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο και διεθνώς.

Στη «Νεκρή Φύση» ο καλλιτέχνης παρουσιάζει αντικείμενα από την προσωπική του συλλογή—καινούρια και παλαιότερα—χρησιμοποιώντας την τεχνική του chiaroscuro, τη δυναμική αντίθεση φωτός και σκιάς που υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής στην Αναγέννηση. Η τεχνική αυτή προσδίδει στα έργα έντονη τρισδιάστατη αίσθηση και ρεαλιστική όψη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30 στη Γκαλερί Γκλόρια, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία.

Διάρκεια Έκθεσης: 16 – 30 Σεπτεμβρίου, 2025

Λεπτομέρειες Έκθεσης

· Τίτλος: «Νεκρή Φύση».

· Καλλιτέχνης: Ιωάννης Μαχαιριώτης

· Εγκαίνια Έκθεσης: Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:30

· Διάρκεια: 16 – 30 Σεπτεμβρίου, 2025

· Ώρες Επισκέψεων:

o Δευτέρα – Παρασκευή: 17:30 – 20:00

o Τρίτη – Παρασκευή: 10:30 – 12:45

Σάββατο: 10:30 – 12:45

Για περισσότερες πληροφορίες:

· Ακολουθήστε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/GloriaGalleryNicosia

· Ακολουθήστε μας στο Instagram: https://www.instagram.com/gloria_gallery_nicosia

· Website: https://www.gloriagallery.com

· Email: gloriagallery1@gmail.com