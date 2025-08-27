Παράθυρο logo
Ατζέντα
Μουσική
Πόλη - Εξοχή
Τo Avli Sessions ανοίγει με συναυλία της Eleni Era στη Βαύλα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 27.08.2025 11:22
Τo Avli Sessions ανοίγει με συναυλία της Eleni Era στη Βαύλα

Τo Avli Sessions είναι μια καινούρια σειρά υπαίθριων συναυλιών σε παραδοσιακές αυλές. Στόχος του, σε κάθε δρώμενο, ο χώρος να γίνεται σκηνή και το κοινό συνοδοιπόρος σε μια εμπειρία που ενώνει μουσική και κυπριακή φιλοξενία.

Η πρώτη μας συνάντηση φιλοξενείται στο Vavla Rustic Retreat, ένα παραδοσιακό κυπριακό σπίτι στην καρδιά του χωριού Βάβλα. Η πανέμορφη πετρόχτιστη αυλή του ανοίγει για να υποδεχτεί την Eleni Era, τραγουδοποιό και performer, για μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα ατμοσφαιρικό σετ με ένα Bosendorfer πιάνο με ουρά.H Eleni Era είναι μια εξαιρετική κύπρια καλλιτέχνης η οποία έχει έδρα της το Βερολίνο τα τελευταία 17 χρόνια. Έχει κυκλοφορήσει τους δίσκους Rise Love (2019) και Younger Heart (2021) και έχει κάνει εμφανίσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Είναι πιανίστρια, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και μέχρι πρόσφατα ήταν η μαέστρος της χορωδίας νεαρών κοριτσιών του Βερολίνου.Τα Avli Sessions μας καλεί να ζήσουμε μια μουσική εμπειρία αλλιώς, σε μια υπέροχη εσωτερική αυλή με τραγούδι, κρασί και ωραία συντροφιά.

Πρόγραμμα: 19:30 - Προσέλευση, 20:30 - Έναρξη συναυλίας

Είσοδος: €15Περιλαμβάνει: Ζωντανή μουσικήΈνα ποτήρι κρασίΚέρασμα με snacksΗ συναυλία πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο. Συνιστάται άνετη υπόδησηΣτον χώρο θα βρείτε τους τοπικούς παραγωγούς:- Tablecloth Wines (κρασιά από την ορεινή Λάρνακα)- Vavla’s Treasures (τοπικά-βιολογικά προϊόντα)- Ecophysis (μέλι & προϊόντα μέλισσας από τη Βάβλα)

Πληροφορίες & Κρατήσεις: [vavlavibes@gmail.com / 99495431]Ακολουθήστε στο Instagram: @vavla_vibes

 

Tags

Τελευταία νέα

82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Εντυπωσιακή έναρξη με την «Θεία Χάρη» του Πάολο Σορεντίνο

28.08.2025 14:59

Post thumbnail or placeholder

Το φθινόπωρο στην Αξιοθέα

28.08.2025 12:51

Post thumbnail or placeholder

Έλληνας ο πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Βενετίας

28.08.2025 07:57

Post thumbnail or placeholder

ODE | Η χορογράφος Έλενα Αντωνίου και η μουσικός Μαρία Σπίβακ σε μια περφόρμανς

28.08.2025 07:46

Post thumbnail or placeholder

Απαγορευμένα! Τα 20 βιβλία που δεν ήθελαν να διαβάσετε

27.08.2025 11:56

Post thumbnail or placeholder

Ανεμοθύελλα κατέστρεψε την ουκρανική εικαστική εγκατάσταση ''Black Cloud''

27.08.2025 11:33

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ