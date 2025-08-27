Τo Avli Sessions ανοίγει με συναυλία της Eleni Era στη Βαύλα

Δημοσιεύθηκε 27.08.2025 11:22

Τo Avli Sessions είναι μια καινούρια σειρά υπαίθριων συναυλιών σε παραδοσιακές αυλές. Στόχος του, σε κάθε δρώμενο, ο χώρος να γίνεται σκηνή και το κοινό συνοδοιπόρος σε μια εμπειρία που ενώνει μουσική και κυπριακή φιλοξενία.

Η πρώτη μας συνάντηση φιλοξενείται στο Vavla Rustic Retreat, ένα παραδοσιακό κυπριακό σπίτι στην καρδιά του χωριού Βάβλα. Η πανέμορφη πετρόχτιστη αυλή του ανοίγει για να υποδεχτεί την Eleni Era, τραγουδοποιό και performer, για μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα ατμοσφαιρικό σετ με ένα Bosendorfer πιάνο με ουρά.H Eleni Era είναι μια εξαιρετική κύπρια καλλιτέχνης η οποία έχει έδρα της το Βερολίνο τα τελευταία 17 χρόνια. Έχει κυκλοφορήσει τους δίσκους Rise Love (2019) και Younger Heart (2021) και έχει κάνει εμφανίσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Είναι πιανίστρια, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και μέχρι πρόσφατα ήταν η μαέστρος της χορωδίας νεαρών κοριτσιών του Βερολίνου.Τα Avli Sessions μας καλεί να ζήσουμε μια μουσική εμπειρία αλλιώς, σε μια υπέροχη εσωτερική αυλή με τραγούδι, κρασί και ωραία συντροφιά.

Πρόγραμμα: 19:30 - Προσέλευση, 20:30 - Έναρξη συναυλίας

Είσοδος: €15Περιλαμβάνει: Ζωντανή μουσικήΈνα ποτήρι κρασίΚέρασμα με snacksΗ συναυλία πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο. Συνιστάται άνετη υπόδησηΣτον χώρο θα βρείτε τους τοπικούς παραγωγούς:- Tablecloth Wines (κρασιά από την ορεινή Λάρνακα)- Vavla’s Treasures (τοπικά-βιολογικά προϊόντα)- Ecophysis (μέλι & προϊόντα μέλισσας από τη Βάβλα)

Πληροφορίες & Κρατήσεις: [vavlavibes@gmail.com / 99495431]Ακολουθήστε στο Instagram: @vavla_vibes