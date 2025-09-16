Παράθυρο logo
Μουσική
Διεθνής διάκριση για το κυπριακό μουσικό σχήμα Buzz’ Ayaz
Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 13:07
Διεθνής διάκριση για το κυπριακό μουσικό σχήμα Buzz’ Ayaz

Ο δίσκος της Buzz’ Ayaz ψηφίστηκε Καλύτερος Δίσκος της Χρονιάς από τα Transglobal World Music Charts.

Μια διεθνής αναγνώριση για την νέα, τολμηρή δουλειά που αναδεικνύει τον ήχο και την ψυχή της διαιρεμένης Λευκωσίας. Ο ομώνυμος δίσκος της μπάντας Buzz’ Ayaz από τη Λευκωσία ανακηρύχθηκε Καλύτερος Δίσκος της Χρονιάς από τα Transglobal World Music Charts για την περίοδο 2024-2025, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε κορυφαίες διεθνείς κυκλοφορίες. Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 από την ανεξάρτητη δισκογραφική Glitterbeat Records, έχει ήδη λάβει ενθουσιώδεις κριτικές και αναδεικνύει τον ιδιαίτερο μουσικό κόσμο της μπάντας.

Τα Transglobal World Music Charts, που συντάσσονται από περισσότερους από 60 ειδικούς και ραδιοφωνικούς παραγωγούς από όλο τον κόσμο, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο της world music. Στόχος των charts είναι να προβάλλουν και να αναδείξουν τους πιο αξιόλογους δίσκους και καλλιτέχνες της world music παγκοσμίως, προσφέροντας μια αντικειμενική, πολυπολιτισμική ματιά στο παγκόσμιο μουσικό τοπίο. Η ανάδειξη του άλμπουμ των Buzz’ Ayaz στην πρώτη θέση για το 2024-2025 αποτελεί ένδειξη της διεθνούς απήχησής του

Οι Buzz’ Ayaz δημιουργήθηκαν στην καρδιά της διαιρεμένης Λευκωσίας και αποτελούνται από τους Αντώνη Αντωνίου (ηλεκτρικό τζούρα, φωνητικά, ηλεκτρονικά), Μάνο Στρατή(synth μπάσο και organ), Will Scott (μπάσο κλαρινέτο) και Ulaş Öğüç (τύμπανα, triggers). Ο ήχος τους συνδυάζει την ψυχεδέλεια της Ανατολικής Μεσογείου με ροκ, μπλουζ, dub και ηλεκτρονικά στοιχεία, δίνοντας έμφαση σε grooves που αντλούν έμπνευση από τη δεκαετία του ’70. Η πολυγλωσσία, τα μικροτονικά διαστήματα και οι παραδοσιακές αναφορές εμπλουτίζουν έναν σύγχρονο ήχο με παγκόσμια δυναμική.

Πέρα από τη μουσική τους ταυτότητα, το σχήμα ενσωματώνει και μια κοινωνική διάσταση: η συνύπαρξη μουσικών από διαφορετικές κοινότητες της Κύπρου λειτουργεί ως συμβολική και ουσιαστική πράξη πολιτισμικής συνύπαρξης. Η διάκριση από τα Transglobal World Music Charts ενισχύει αυτή την καλλιτεχνική και κοινωνική ταυτότητα και τοποθετεί τη Λευκωσία στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη.

Οι Buzz’ Ayaz ετοιμάζουν περιοδείες και συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, μεταφέροντας τον ιδιαίτερο ήχο τους σε ακόμη ευρύτερο κοινό.

 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
βραβείο
ΜΟΥΣΙΚΗ
βράβευση
Buzz’ Ayaz
