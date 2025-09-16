Το «Σκάμματα» στους φιναλίστ του Heritage in Motion 2025

Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 16:01

Το ντοκιμαντέρ Σκάμματα, παραγωγής του Τμήματος Αρχαιοτήτων και σε σκηνοθεσία Δανάης Στυλιανού, βρίσκεται ανάμεσα στους φιναλίστ των Heritage in Motion Awards 2025, στην κατηγορία «Heritage Audiovisuals».

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία, καθώς και ο μεγάλος νικητής, θα ανακοινωθούν στις 26 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο του συνεδρίου της European Museum Academy. Η τελετή απονομής θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.

Ανάμεσα στους φιναλίστ συγκαταλέγονται επίσης τα έργα: Mouthful of Dust (Αυστραλία), Filming Living Heritage (Βέλγιο), Hands Deep - A journey into demoscene (Φινλανδία), The House of Mrs. L (Γερμανία), Gorithia - Through the folds of time και Genius Loci (Ιταλία), Galileo VR - Life, discoveries, the process (Ιταλία), HistoryCity (Ιταλία/Ηνωμένο Βασίλειο), Soviet War Cemetery Experience (Ολλανδία), You are at the National Museum (Κατάρ), Bled Castle (Σλοβενία), Invisible Houses (Σλοβενία), Walk of Memory (Σλοβενία), Haghia Sophia Visiting Area (Τουρκία), Day Release (Ηνωμένο Βασίλειο), When We Went In: The D-Day Experience in Light and Sound (ΗΠΑ).

Heritage in Motion Awards 2025

Το Heritage in Motion (HIM) είναι ένας ετήσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη εξαιρετικών ψηφιακών και πολυμεσικών έργων που προάγουν, εξερευνούν, καταγράφουν και προστατεύουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων και την Europa Nostra και διαχειρίζεται από την European Museum Academy και το International Foundation Forum of Slavic Cultures.

Φέτος, είναι η 11η διοργάνωση του θεσμού και την πρώτη χρονιά που ο διαγωνισμός άνοιξε σε παγκόσμιο επίπεδο, με συμμετοχές από 22 χώρες και έργα από Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Ωκεανία να φτάνουν στον τελικό γύρο.

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου