Τρία αρχαία νομίσματα βρέθηκαν σε κουτί εισφορών του «Σοφία για τα Παιδιά» στο αεροδρόμιο Λάρνακας (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 12:12

Παραδόθηκαν στο Κυπριακό Μουσείο - Πρόκειται για ένα αργυρό τετράδραχμο του 2ου αιώνα π.Χ., ένα μπρούτζινο φόλλι του 4ου αιώνα μ.Χ. και ένα χάλκινο σαραντανούμμιο του 6ου- 7ου αιώνα μ.Χ.

Τρία αρχαία νομίσματα εντοπίστηκαν μέσα σε κουτί εισφορών του Οργανισμού «Σοφία για τα Παιδιά», στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και παραδόθηκαν στο Κυπριακό Μουσείο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η παρόδοση έγινε, την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025, από την αντιπρόεδρο του Οργανισμού, κ. Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου, σε λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Πρόκειται για ένα αργυρό τετράδραχμο του 2ου αιώνα π.Χ., ένα μπρούτζινο φόλλι του 4ου αιώνα μ.Χ. και ένα χάλκινο σαραντανούμμιο του 6ου- 7ου αιώνα μ.Χ. Τα νομίσματα εντάχθηκαν στη μόνιμη συλλογή του Κυπριακού Μουσείου και έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία καταγραφής, ψηφιοποίησης και συντήρησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι, η εμπορία αρχαιοτήτων αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά, ενώ παράλληλα η εξαγωγή αρχαιοτήτων (και γενικότερα των πολιτιστικών αγαθών) ρυθμίζεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως το αρμόδιο Τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία και διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στον οργανισμό «Σοφία για τα Παιδιά» για την παράδοση των αρχαιοτήτων που περιήλθαν στην κατοχή τους.

Δείτε φωτογραφίες:

Επιμέλεια κειμένου: Χριστοθέα Ιακώβου