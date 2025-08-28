82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Εντυπωσιακή έναρξη με την «Θεία Χάρη» του Πάολο Σορεντίνο

Δημοσιεύθηκε 28.08.2025 14:59

Με τον Σορεντίνο και τους πρωταγωνιστές του να παρελαύνουν στο κόκκινο χαλί, μαζί με αρκετές άλλες προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Με την εντυπωσιακή, με πολιτικοκοινωνικά θέματα, ταινία, La Grazia («Η Θεία Χάρη») του Πάολο Σορεντίνο, έκανε επίσημη έναρξη το βράδυ της Τετάρτης το φετινό 82ο Φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Με τον εξαίρετο ηθοποιό Τόνι Σερβίλο, που ερμήνευσε τον Τζούλιο Αντρεότι στην ταινία του Σορεντίνο, «Il divo», στο ρόλο ενός φανταστικού Προέδρου της ιταλικής Δημοκρατίας, ο οποίος, εκτός από τα προσωπικά του προβλήματα από ένα βασανιστικό παρελθόν έχει να αποφασίσει αν θα υπογράψει το νόμο για ευθανασία, θέμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με την Εκκλησία.

Με τον Σορεντίνο και τους πρωταγωνιστές του να παρελαύνουν στο κόκκινο χαλί, μαζί με αρκετές άλλες προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο οποίος βρίσκεται στη Βενετία για να απονείμει το ειδικό βραβείο της Μόστρας του κινηματογράφου στον Γερμανό σκηνοθέτη, Βέρνερ Χέρτσοκ, η ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής, μαζί με τον πρόεδρο τους, Ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν, και πολλούς άλλους.

«Θεωρούσα πάντα τον εαυτό μου καλό στρατιώτη του κινηματογράφου», ανάφερε ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτσοκ, παραλαμβάνοντας από τον Φράνσις Κόπολα το Ειδικό Χρυσό Λιοντάρι του φεστιβάλ για το σύνολο του έργου του, στην απονομή που έγινε πριν από την προβολή της ταινίας του Σορεντίνο.

«Πρέπει να γιορτάσουμε το γεγονός του ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν κι αυτόν», πρόσθεσε ο Κόπολα στην πρώτη του εμφάνιση μετά από την επέμβαση καρδιάς που είχε πριν από ένα περίπου μήνα στη Ρώμη, για να καταλήξει επαινώντας τις διάφορες ταινίες του Γερμανού σκηνοθέτη, τονίζοντας πως «όλες είναι πρωτότυπες, πολύ διαφορετικές η μία από την άλλη και εξαιρετικές… αν ο Βέρνερ έχει όρια εγώ δεν τα γνωρίζω!».

Ο Χέρτσοκ μίλησε για το πως ο Κόπολα τον βοήθησε από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, προσθέτοντας πως ο Κόπολα τον φιλοξένησε στο σπίτι του στον Σαν Φρανσίσκο όταν έγραφε το σενάριο του «Φιτζκαράλντο», τονίζοντας πως ετοίμαζαν μάλιστα να γυρίσουν μια ταινία μαζί με θέμα την κατάκτηση του Μαξίμου, που δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε, καταλήγοντας πως «χωρίς τον Φράνσις δεν θα είχα γνωρίσει τη θαυμάσια γυναίκα μου, Λένα».

Στο ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα, που θα δούμε στις 12 μέρες της εκδήλωσης, από σήμερα μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου, αναμένονται στο Λίντο πολλά ακόμη διάσημα ονόματα, όπως οι Τζούλια Ρόμπερτς, Τζουντ Λο, Αλ Πατσίνο, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Όσκαρ Άιζακ, Έμα Στόουνς, Άνταμ Ντράιβερ, Ντουέιν Τζόνστον, οι σκηνοθέτες Τζίμ Τζάρμους, Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, Κάθριν Μπίγκελοου, Φρανσουά Οζόν, Ολιβιέ Ασαγιάς, Παρκ Τσαν- Γουκ, Βέρνερ Χέρτσοκ, Γκας Βαν Σαντ, Τσάι Μινγκ-λιάνγκ και ο Έλληνας Γιώργος Λάνθιμος, που η ιρλανδοαμερικανικής παραγωγή ταινία του, «Βουγονία», συμμετέχει στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Από τις πολυαναμενόμενες ταινίες, αναφέρω τη νέα εκδοχή του «Φράνκενσταϊν» της Μαίρης Σέλεϊ, του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, με τον Όσκαρ Άιζακς στο ρόλο του δόκτορα Βίκτορ Φράνκενσταϊν, το «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους, με ιστορίες που εκτυλίσσονται σε τρεις διαφορετικές χώρες, και το μεγάλης διάρκειας (156 λεπτά), «Ο μάγος του Κρεμλίνου» του Ολιβιέ Ασαγιάς, με τον Τζουντ Λο στο ρόλο ενός νεαρού, «μαθητευόμενου» στη σοβιετική πολιτική, Βλαδίμηρ Πούτιν.

Όσο για την ελληνική συμμετοχή, φέτος περιορίζεται στην ταινία «Αρκουδότρυπα» του Στέργιου Δημόπουλου και της Κριστιάνας Παπαδάκη, που προβάλλεται στο τμήμα Giornate degli Autori («Μέρες των Δημιουργών»).

Πιο κάτω οι ταινίες που θα προβληθούν:

Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

--------------

"Τhe Wizard of the Kremlin" του Ολιβιέ Ασαγιάς

"Jay Kelly" του Νόα Μπάουμπακ

"The Voice of Hind Rajab" της Κάουθερ Μπεν Χανία

"A House of Dynamite" της Κάθριν Μπίγκελοου

"The Sun Rises on Us All" του Κάι Σανγκτζούν

"Frankenstein" του Γκιγέρμο ντελ Τόρο

"Elisa" του Λεονάρντο Ντι Κονστάντσο

"La Grazia" του Πάολο Σορεντίνο

"A Pied d’ Oeuvre" της Βαλερί Ντονζελί

"Silent Friend" της Ίλντικο Ενιέντι

"Τhe Testament of Ann Lee" της Μόνα Φάστβολντ

"Father Mother Sister Brother" του Τζιμ Τζάρμους

"Bugonia" του Γιώργου Λάνθιμου

"Duse" του Πιέτρο Μαρτσέλο

"Un Film Fatto per Bene" του Φράνκο Μαρέσκο

"Orphan" του Λάζλο Νέμες

"L’ Etranger" του Φρανσουά Οζόν

"No Other Choice" του Παρκ Τσαν-Γουκ

"Sotto le Nuvole" του Τζιανφράνκο Ρόζι

"The Smashing Machine" του Μπένι Σάφντι

"Girl" της Σου Τσι

Eκτός Συναγωνισμού

---------

"After the Hunt" του Λούκα Γκουαντανίνο

"Sermon to the Void" του Χιλάλ Μπαϊνταρόφ

"L’ Isola di Andrea" του Αντόνιο Καπουάνο

"Il Maestro" του Αντρέα Ντι Στέφανο

"Hateshinaki Scarlet" του Μαμόρου Χοσόντα

"The Last Viking" του Αντερς Τόμας Γιένσεν

"In the Hand of Dante" του Τζούλιαν Σνάμπελ

"La Valle dei Sorrisi" του Πάολο Στρίπολι

"Dead Man’s Wire" του Γκας Βαν Σαντ

"Οrfeo" του Βιρτζίλιο Βιλορέζι

Eκτός Συναγωνισμού (Ντοκιμαντέρ)

-----------

"Ferdinando Scianna - Il Fotografo Dell’Ombra" του Ρομπέρτο Αντό

"Marc by Sofia" της Σοφία Κόπολα

"I Diari di Angela: Capitolo Terzo" των Γιέρβαντ Γιανικιάν και Άντζελα Ρίτσι Λούκι

"Ghost Elephant" του Βέρνερ Χέρτζογκ

"My Father and Qaddafi" της Τζιχάν Κέι

"Τhe Tale of Sylian" της Ταμάρα Κοτέφσκα

"Nuestra Tierra" της Λουκρεσία Μαρτέλ

"Remake" του Ρος ΜακΕλούι

"Kim Novak’s Vertigo" του Αλεξάντρ Φιλίπ

"Cover-Up" των Λόρα Πόιτρας και Μαρκ Όμπενχαουζ

"Broken English" των Τζέιν Πόλαρντ και Ιαν Φόρσαϊθ

"Notes of a Τrue Criminal" των Αλεξάντερ Ροντνιάσκι και Αντρέι Άλφεροβ

"Director’s Diary" του Αλεξάντρ Σοκούροφ

"Back Home" του Tσάι Μινγκ-λιάνγκ

Venice Spotlight

----------

"Hijra" του Σαχάντ Αμίν

"Un Cabo Suelto" του Ντάνιελ Χέντλερ

"Made in EU" του Στέφαν Κομαντάρεφ

"Motor City" του Πότσι Ποντσιρόλι

"La Hija de la Espanola" των Μαριάνα Ροντόν και Μαρίτε Ουγκάς

"A Bras-le-Corps" της Μαρί-Ελσά Σγκαλντό

"Calle Malaga" της Μαριάμ Τουζανί

"Ammazzare Stanca" της Ντανιέλε Βικάρε

Ορίζοντες

---------

"Mother" της Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέβσκα

"Divine Comedy" του Αλί Αγκαρί

"Hiedra" της Άνα Κριστίνα Μπαραγκάν

"Il Rapimento di Arabella" της Καραλίνα Καβάλι

"Strange River" του Χάουμε Κλαρέτ Μουσάρτ

"Lost Land" του Άκιο Φουτζιμότο

"Grand Ciel" του Ακιχίρο Άτα

"Rose of Nevada" του Μαρκ Τζένκιν

"Late Fame" του Κεντ Τζόουνς

"Milk Teeth" του Μιχάι Μίνκαν

"Pin de Fartie" του Αλέχο Μογκιλιάνσκι

"Father" της Τερέζα Νοτόβα

"En el Camino" του Νταβίντ Πάμπλος

"Song of Forgotten Teeth" του Ανουπάρνα Ρόι

"Un Anno di Scuola" της Λάουρα Σαμάνι

"Τhe Souffleur" του Γκαστόν Σολνικί

"Barrio Triste" του Στιλζ

"Human Resource" του Ναουαπόλ Ταμρονγκρατανάριτ

"Funeral Casino Blues" του Ρόντερικ Βάριχ

Οι Μέρες των Δημιουργών

--------

“Last Night I Conquered the City of Thebes,” του Γκσμπριέλ Αζόρι

“Arkoudotrypa” (“Bearcave”) των Στέργιου Δημόπουλου και Χριστιάνας Παπαδάκη

“Daroon-E Amir” (“Inside Amir”) του Αμίρ Αζίζι

“La Gioia,” του Νικολάντζελο Τζελορμίνι

“Memory,” της Βλαντλένα Σάντου – ταινια έναρξης

“Memory of Princess Mumbi,” του Ντάμιεν Χάουζερ

“Past Future Continuous,” των Μορτέζα Αχμαντβάντ και Φιρουζέ Χοσροβάνι

“A Sad and Beautiful World,” του Σίριλ Άρις

“Short Summer,” της Νάστια Κόρκια

“Vanilla,” της Μάιρα Χερμοσίλο