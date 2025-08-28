Το φθινόπωρο στην Αξιοθέα

Δημοσιεύθηκε 28.08.2025 12:51

Από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου οι λάτρεις της ποιοτικής μουσικής και του θεάτρου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 16 προσεχτικά επιλεγμένες παραστάσεις με αισθητική συνοχή ως προς την εκπροσώπηση των τεχνών.

Αρχές του φθινοπώρου και το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» του Πανεπιστημίου Κύπρου ανοίγει τις πόρτες του και πάλι για να χαρίσει στο πιστό κοινό του μια καλλιτεχνική απόδραση από την καθημερινότητα, με ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες καταξιωμένων και ανερχόμενων καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους.

Στο μουσικό μέρος, το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου υποδέχεται το φθινόπωρο καλλιτέχνες διεθνούς φήμης οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Κύπρο, όπως ο αναγνωρισμένος κοντραμπασίστας Kham Meslien από τη Γαλλία, το ανερχόμενο συγκρότημα Širom από τη Σλοβενία και ο διακεκριμένος Markus Stockhausen με το σχήμα του από τη Γερμανία, αλλά και γνωστά ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής που θα παρουσιάσουν στο κοινό το καινούριο έργο τους.

Από τον χώρο του θεάτρου θα παρουσιαστούν παραγωγές –με τη συμμετοχή γνωστών ονομάτων της κυπριακής σκηνής–, που θα φέρουν το κοινό σε επαφή με το παραδοσιακό θέατρο σκιών, την κωνσταντινουπολίτικη κωμωδία και τη θεατρική προσέγγιση του ανεπούλωτου τραύματος της εισβολής.

Στο φθινοπωρινό πρόγραμμα εκπροσωπείται επίσης ο σύγχρονος κινηματογράφος με την οπτικά εντυπωσιακή και συναισθηματικά φορτισμένη κινέζικη ταινία επιστημονικής φαντασίας «Η Περιπλανώμενη Γη II», η οποία προβάλλεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διεύρυνση της συνεργασίας με σημαντικά πνευματικά κέντρα, ινστιτούτα και κρατικούς φορείς του εξωτερικού με στόχο την προσέλκυση καταξιωμένων καλλιτεχνών από άλλες χώρες και την ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» συνεργάζεται στο δεύτερο μέρος του φεστιβάλ με την Πρεσβεία της Γερμανίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Κύπρο. Το φεστιβάλ στηρίζουν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με το Υπουργείο Πολιτισμού της Σλοβενίας καθώς επίσης η Ύπατη Αρμοστεία της Αυστραλίας στην Κύπρο.

Σταθερός αρωγός της δράσης του Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» και του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η εταιρεία Medochemie.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Β´ μέρους (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2025):

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

100 χρόνια «Κίμων» Ξυλοτύμπου

Η κληρονομιά της παράδοσης στα Κοκκινοχώρια

Αντώνης Κορυζής: λαούτο, τραγούδι

Χρίστος Ισιδώρου: πιθκιαύλι, τραγούδι

Θεοφάνης Θεοφάνους: βιολί

Αγγελική Χατζηβασιλείου: τραγούδι

Νικόλας Κρεμμαστός: κρουστά

Χορευτικό Συγκρότημα «Κίμων» Ξυλοτύμπου

Μέλη Χορωδίας «Κίμων» Ξυλοτύμπου

Μέλη Θεατρικού Ομίλου «Κίμων» Ξυλοτύμπου

Χριστάκης Κορυζής: χοροδιδάσκαλος, επιμέλεια παράστασης

Σοφία Παναγιώτου: σκηνοθέτης

Μαρία Θεοδώρου: υπεύθυνη χορωδίας

Κοσμάς Γ. Οικονόμου: επιλογή ποιημάτων

Αντώνης Κορυζής: υπεύθυνος μουσικού σχήματος

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, ο Γυμναστικός Σύλλογος «Κίμων» Ξυλοτύμπου παρουσιάζει μια εκδήλωση αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά των Κοκκινοχωρίων. Μέσα από αυθεντικούς χορούς χωρίς χορογραφίες, παραδοσιακά τραγούδια, λαϊκές «φωνές» και μελοποιημένη ποίηση, αναβιώνεται ο πλούτος της προφορικής και μουσικής παράδοσης της περιοχής. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αφηγηματικά τραγούδια με ιστορικό υπόβαθρο και τιμά σημαντικούς λαϊκούς ποιητές των χωριών, αναδεικνύοντας το έργο και το ήθος των δημιουργών που κρατούν ζωντανή την τοπική μνήμη.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Ο Καραγκιόζης και τα αινίγματα της Βεζυροπούλας

Θέατρο Σκιών Γιάννη Πάφιου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Γιάννης Πάφιος: καραγκιοζοπαίχτης

Σωτήρης Πολυβίου: βοηθός καραγκιοζοπαίχτης

Αντώνης Πάφιος: κλαρίνο

Αχιλλέας Πάφιος: λαούτο

Αντρέας Κυριάκου: βιολί

Ο Πασάς στέλνει τον Χατζηαβάτη να ντελαλήσει ότι όποιος λύσει τα αινίγματα της κόρης του θα την παντρευτεί, θα αποκτήσει πλούσια προίκα και θα γίνει βεζύρης. Στο παλάτι καταφθάνουν ένας προς ένας οι αγαπημένοι ήρωες του Θεάτρου Σκιών, μα κανείς δεν τα καταφέρνει – όλοι καταλήγουν στη φυλακή. Ο Καραγκιόζης μαθαίνει τα νέα και αποφασίζει να αντιμετωπίσει την πρόκληση. Μια απολαυστική ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και παραδοσιακή σοφία. Θα κερδίσει το στοίχημα ο αγαπημένος ήρωας ή θα βρεθεί κι αυτός πίσω από τα σίδερα; Αυτό θα το μάθουμε στο μπερντέ.....

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

The Wandering Earth II (流浪地球 2)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Σκηνοθεσία: Frant Gwo (郭帆)

Σενάριο: Frant Gwo, Gong Ge'er

(βασισμένο στη νουβέλα «The Wandering Earth» του Liu Cixin)

Παραγωγή: Liu Cixin, Gong Ge'er

Διεύθυνση φωτογραφίας: Michael Liu

Μοντάζ: Ye Ruchang, Yan Tingting

Μουσική: Roc Chen

Πρωταγωνιστούν:

Andy Lau, Wu Jing, Li XueJian, Sha Yi, Ning Li, Wang Zhi, Zhuyan Manzi

Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ινστιτούτο Κομφούκιος παρουσιάζουν την κινέζικη ταινία επιστημονικής φαντασίας «Η Περιπλανώμενη Γη II». Η ταινία δείχνει τις προσπάθειες των χωρών του κόσμου να μετακινήσουν τη Γη με γιγαντιαίους κινητήρες, αντιμετωπίζοντας παγκόσμιες κρίσεις, τεχνητή νοημοσύνη και προσωπικές θυσίες. Με θέμα την επιβίωση, τη συνεργασία και τα ηθικά διλήμματα, η ταινία προσφέρει μια επική αφήγηση για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Γλώσσα: Μανδαρινικά (με αγγλικούς υπότιτλους)

Διάρκεια: 173 λεπτά

Είδος: Επιστημονική φαντασία, δράση, δράμα

Έτος κυκλοφορίας: 2023

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Η Κύπρος μέσα από την ποίηση

Γιώργος Καλογήρου: συνθέσεις, πιάνο, φωνή

Αντωνία Χαραλάμπους: φωνή

Άγγελος Χεϊπέλογλου: κλασική κιθάρα

Ρίτα Σεργίδου: τσέλο

Κωνσταντίνος Μακαρίτης: φλάουτο

Νεκτάριος Cassar: κοντραμπάσο

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Καλογήρου

Καλλιτεχνική οργάνωση: Αντώνης Κοΐζας

Μια ξεχωριστή μουσική και ποιητική διαδρομή στην ιστορία της Κύπρου μέσα από τους στίχους μεγάλων Κυπρίων και Ελλαδιτών ποιητών. Ποιήματα γεμάτα από αισθήματα και μνήμη που αποτυπώνουν τη χαρά, τον αγώνα, τον πόνο και την ελπίδα του λαού σε κάθε ιστορική περίοδο. Οι συνθέσεις του Γιώργου Καλογήρου επενδύουν μουσικά την αφήγηση με μελωδίες από διαφορετικές εποχές, εμπνευσμένες από τη λόγια μουσική και τις σύγχρονες επιρροές. Μια εκδήλωση που ενώνει ποίηση και μουσική, τιμώντας όσους απαθανάτισαν την πορεία της Κύπρου στους αιώνες.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

The Liquified Throne of Simplicity

Širom

Ana Kravanja: βιολί, βιόλα, ραμπάμπ, φλάουτα, κρουστά, φωνή

Iztok Koren: μπάντζο, guembri, κρουστά

Samo Kutin: hurdy-gurdy, λύρα, ουκουλέλε, κρουστά, φωνή

Το τρίο Širom, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο φέρνοντας στην Αξιοθέα τον πολυδιάστατο ήχο τους, που συνδυάζει λαϊκά ηχοχρώματα με στοιχεία σύγχρονης ακουστικής ροκ και μινιμαλισμού. Ανάμεσα στην ενέργεια της παράδοσης και τον σύγχρονο πειραματισμό, οι Širom διαμορφώνουν μια μοναδική, ελεύθερη καλλιτεχνική πορεία. Στη συναυλία τους θα παρουσιάσουν συνθέσεις από τα τέσσερα άλμπουμ τους, προσκαλώντας το κοινό σε μια καθηλωτική ακουστική εμπειρία.

Με τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και του Υπουργείου Πολιτισμού της Σλοβενίας

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ageless

Freedom Candlemaker

Freedom Candlemaker (Λευτέρης Μουμτζής): φωνή, μπάσο

Nama Dama: φωνή, πνευστά

Cemre Arca: φωνή, φλάουτο

Ορέστης Μπενέκας: πλήκτρα

Οδυσσέας Τζιρίτας: κιθάρα, μπάσο

Νικόλας Τσαγγάρης: τύμπανα

Μιχάλης Σάββα: Ηχοληψία

Ο Κύπριος καλλιτέχνης Freedom Candlemaker (Λευτέρης Μουμτζής) παρουσιάζει συνθέσεις από το πρόσφατο άλμπουμ του Ageless (2025) και το νέο του EP Ageless, Bare, σε ένα σετ που συνδυάζει στοχαστικούς φολκ κόσμους και εκρηκτικά ψυχεδελικά κρεσέντο. Με τη συμμετοχή των Nama Dama, Cemre Arca, Ορέστη Μπενέκα, Οδυσσέα Τζιρίτα και Νικόλα Τσαγγάρη, προσφέρει μια ηχητική τελετουργία που ενώνει ηλεκτρονικά, ατμοσφαιρική ροκ και υπνωτική φολκ, προκαλώντας στο κοινό μια γαλήνια κάθαρση.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Αγγέλων ήχοι

Ribale Wehbe - Μάριος Χαραλάμπους

Μάριος Χαραλάμπους: σολίστ και χοράρχης

Ribale Wehbe: σολίστ

Βυζαντινή χορωδία «Ασμάτων Χορός»

Χαρίκλεια Παπαγιάννη: ανάγνωση κειμένων

Μια μουσική μυσταγωγία στην παράδοση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας με δύο διεθνούς φήμης σολίστ: την Ribale Wehbe από τον Λίβανο και τον τενόρο Μάριο Χαραλάμπους από την Κύπρο. Μαζί με τη βυζαντινή χορωδία «Ασμάτων Χορός» παρουσιάζουν επιλεγμένους ύμνους από τον πλούτο της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής, με έργα παλαιών αλλά και νεότερων μελοποιών δημιουργώντας μια μοναδική μουσική ατμόσφαιρα.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Michalis Kouloumis Quintet

Χρήστος Γερολατσίτης: πιάνο

Κυριάκος Μαρκουλλής: λαούτο, λάφτα, πιθκιαύλιν, φωνή

Simone Mongelli : κρουστά

Θοδωρής Ζιάρκας: κοντραμπάσο, λύρα

Μιχάλης Κουλουμής: βιολί, φωνή, ενορχηστρώσεις, συνθέσεις

Ο Κύπριος βιολιστής και συνθέτης Μιχάλης Κουλουμής παρουσιάζει το νέο του project Michalis Kouloumis Quintet. Μέσα από μια συναυλία με πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και ειδικά ενορχηστρωμένες παραδοσιακές μελωδίες της γης, του νερού και του αέρα δημιουργεί τον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήχο. Σε αυτήν την ξεχωριστή συναυλία μοιράζεται τη σκηνή με τέσσερις διακεκριμένους μουσικούς από την Ελλάδα και την Κύπρο, με τους οποίους έχει συνεργαστεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Κυπριακές Φωνές και Μελωδίες

Μουσικοί

Παύλος Μιχαηλίδης: βιολί, τραγούδι

Χαράλαμπος Παντελή: λαούτο, ταμπουράς, πολίτικο λαούτο, τραγούδι

Βασιλική Χατζηαδάμου: τραγούδι, κρουστά

Κωνσταντίνα Ξενοφώντος: τραγούδι, κρουστά

Χορευτές

Κυριάκος Χατζηστυλλής

Μιχάλης Ερωτοκρίτου

Μαρία Σάββα

Στέλλα Αναστασίου

Η μουσικοχορευτική παράσταση «Κυπριακές Φωνές και Μελωδίες» είναι αφιερωμένη στο τραγούδι και τη μουσική παράδοση της Κύπρου. Με ένα προσεγμένο ρεπερτόριο, συνδέει το παρελθόν με το παρόν, αναδεικνύοντας αυθεντικά κυπριακά ακούσματα με σύγχρονη φρέσκια ματιά. Παραδοσιακά τραγούδια, οργανικοί σκοποί, χοροί και έντεχνη κυπριακή μουσική συνθέτουν μια εμπειρία που ακολουθεί τη μινιμαλιστική αισθητική της λιτής και απέριττης παράδοσης. Ένα ταξίδι στη μουσική, στον χορό, στη μνήμη, στο συναίσθημα και την ταυτότητα του τόπου μας.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Αιθέρας

Όγμιος

Παναγιώτης Μηνά: μουσική σύνθεση, κρουστά, φωνή, ηλεκτρονικά

Άντης Σκορδής: μουσική σύνθεση, κιθάρα, πλήκτρα, φωνή, αυλοί

Mελίσσα Κωνσταντινίδη Γκάρρο: χορογραφία, χορός

Mπελίντα Παπαβασιλείου: χορογραφία, χορός

Χριστίνα Σωκράτους: ενδυματολόγος, κοστούμια

Φαυσάλ Μρούε και Μάριος Κωνσταντινίδης: video projections

Ανδρέας Πέτρου: σχεδιασμός φωτισμού

Ορέστης Κόνης: ηχοληψία

Ο Αιθέρας είναι μια μουσικοχορευτική δημιουργία που διαρρηγνύει τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία μέσα από μια τελετουργία λόγου, μουσικής και χορού. Με αφετηρία μυθικούς θεούς, αρχαία κείμενα και λατρευτικές πρακτικές της προελληνικής Κύπρου, φωτίζονται πολιτισμικές και υπαρξιακές εντάσεις της σύγχρονης εποχής. Η παράσταση συνδυάζει στοιχεία σύγχρονης κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής με πολυρυθμίες από την Ινδία και την Ινδονησία, ενώ τα κείμενα αποδίδονται στην κυπριακή διάλεκτο. Ένα ταξίδι ανάμεσα στον αρχέγονο μύθο και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Kham Meslien

Ο διεθνούς φήμης κοντραμπασίστας Kham Meslien από τη Γαλλία, με εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, έρχεται στην Κύπρο για να παρουσιάσει την αφηγηματική δύναμη του κοντραμπάσου του. Έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες, όπως οι Robert Plant και Archie Shepp, o Meslien αξιοποιεί τις δυνατότητες που του δίνουν οι λούπες, τα εφέ, τα charango και τα κρουστά, δημιουργώντας σύνθετες ηχητικές υφές και αυτοσχεδιασμούς με εθνολογικές αναφορές, μετατρέποντας κάθε συναυλία του σε μοναδική αισθητηριακή μουσική εμπειρία.

Με τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Κύπρο

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Ως Αληθώς (Φωνές παιδιών… Κραυγές γυναικών)

Σατιρικό Θέατρο

Σκηνοθεσία: Δέσποινα Μπεμπεδέλη

Δραματουργική επεξεργασία: Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου, Δέσποινα Μπεμπεδέλη

Σκηνογραφία, ενδυματολογία: Λάκης Γενεθλής

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια, διδασκαλία τραγουδιών: Σάββας Σάββα

Στίχοι τραγουδιών: Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου

Video Art: Χρυσάνθη Δημητρίου, Τάσος Κωνσταντίνου

Τους ρόλους ερμηνεύουν:

Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Χάρης Αριστείδου, Βασίλης Μιχαήλ, Μαριαλένα Παπαδοπούλου, Νανά Γεωργιάδου, Μιχαέλλα Χρίστου, Μαρία Δίπλαρου, Απόστολος Ιωαννίδης, Σάββας Σάββα, κ.ά.

Επί σκηνής ο μουσικός Σάββας Σάββα

Τραγούδι: Άντρεα Χαρίτου

Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει το δραματοποιημένο αναλόγιο «Ως αληθώς (Φωνές παιδιών… Κραυγές γυναικών)», σε σκηνοθεσία Δέσποινας Μπεμπεδέλη. Μέσα από τη ζωή των σύγχρονων ηρωίδων Χαρίτας και Ελένης, το έργο αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου και την τραυματική εμπειρία των γυναικών και παιδιών της Κύπρου. Βασισμένο σε βιβλία της Ευρυδίκης Περικλέους, το θεατρικό αυτό αναλόγιο εκφράζει τον πόνο της εισβολής αλλά και την ελπίδα για ειρήνη, φωτίζοντας την ακατανίκητη δύναμη της επιμονής και της ελπίδας.

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Όνειρα του φθινοπώρου!

Μουσική Ακαδημία Πανεπιστημίου Κύπρου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Πέτρος Στυλιανού: Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Μαέστρος

Σολίστ και Μουσικά σύνολα Μουσικής Ακαδημίας

Καθώς τα όνειρα του καλοκαιριού χρωματίζονται από το φθινόπωρο, το πάθος των νέων συναντά τη μαγεία της μουσικής δημιουργίας. Ένα ταξίδι με έργα–αριστουργήματα για σολίστ και σύνολα. Το γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της Μουσικής Ακαδημίας, οι καθηγητές οι γονείς και οι φίλοι γίνονται συνοδοιπόροι στη νεανική ορμή και την αυθεντική ευαισθησία που καθηλώνει.

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Ο Φιάκας του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή

Θεατρικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Πιερής

Σκηνικά – ενδυματολογική επιμέλεια: Χρίστος Λυσιώτης

Μουσική επιμέλεια: Γ. Π. Σαββίδης, Μ. Πιερής, Κ. Βόμβολος

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Επιμέλεια κίνησης: Παναγιώτης Τοφή

Υπεύθυνη παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτις: Σταματία Λαουμτζή

Βεστιάριο: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Θ.Ο.Κ.)

Παίζουν:

Φιάκας: Σταύρος Αροδίτης

Γιάννης: Κωστής Δανόπουλος

Ευανθία: Mύρια Χατζηματθαίου

Κοκκώνα Φρόσω: Μαρίνα Ροδοσθένους

Καζαμίας: Μιχάλης Γιάγκου

Δανειστές – Χορός: Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Στέλλα Βλαστάκη, Χαρίτων Ιωσηφίδης, Βασίλης Καραολής, Μιχάλης Μιχαήλ, Θεοφάνης Παναγή, Χαρίκλεια Παπαγιάννη, Μιχαέλα Πρωτοπαπά, Άντρη Χατζηγεωργίου, Γεωργία Χατζηνικολάου.

Το Θεατρικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζει την κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή Ο Φιάκας, αναβιώνοντας μετά από 26 χρόνια τη δεύτερη παραγωγή στο ρεπερτόριό του που ανέβηκε το 1999. Η κωμωδία γραμμένη το 1870 σατιρίζει τις κοινωνικές τάσεις εκείνης της εποχής –επίκαιρες ακόμα και σήμερα– και παρουσιάζει την αυθεντική ατμόσφαιρα της πολυπολιτισμικής Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα.

Το έργο ανεβαίνει με τον βασικό κορμό των πρωταγωνιστών της πρώτης παραγωγής, αλλά και με τη συμμετοχή στον χορό των νεότερων μελών του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Cycles

Reprise Quartet

Thomas Lumley: σαξόφωνο

Μάριος Τακούσιης: πιάνο

Cahit Kutrafali: μπάσο

Στέλιος Ξυδιάς: τύμπανα

Το Reprise Quartet είναι ένα δυναμικό σύνολο σύγχρονης τζαζ, γνωστό για τις πολύπλοκες συνθέσεις και την άρρηκτη μουσική αλληλεπίδραση. Συνδυάζοντας σύγχρονες αρμονίες με αυτοσχεδιασμό, δημιουργείται ένας ήχος εκλεπτυσμένος και προσιτός, που διερευνά τα όρια της τζαζ ενώ ταυτόχρονα τιμά και την πλούσια παράδοσή της. Ο νέος δίσκος Cycles αναδεικνύει την ευελιξία και τη βαθιά καλλιτεχνική σύνδεση των ερμηνευτών του, προσφέροντας τη συναρπαστική πορεία τους μέσα από ρυθμό, μελωδία και συναίσθημα.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Markus Stockhausen Quartet

Markus Stockhausen: φλικόρνο, τρομπέτα

Jeroen van Vliet: πιάνο, πλήκτρα

Joshua Herwig: τσέλο

Christian Thomé: τύμπανα

Ο διεθνώς καταξιωμένος δεξιοτέχνης του φλικόρνου και της τρομπέτας Markus Stockhausen, γιος του συνθέτη Karlheinz Stockhausen, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με το ξεχωριστό κουαρτέτο του στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου. Με βαθιές ρίζες στη μουσική πρωτοπορία και πολυσχιδές καλλιτεχνικό έργο, ο Stockhausen συνδυάζει τεχνική αρτιότητα, λυρισμό και αυτοσχεδιασμό σε ένα ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα στην κλασική, την avant-garde και τη σύγχρονη τζαζ. Μια συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου η σκηνή μετατρέπεται σε ενεργό τόπο επικοινωνίας με το κοινό.

Με τη στήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κύπρο

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 28ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή

• στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής»: https://www.ucy.ac.cy/cucentre/wp-content/uploads/sites/332/2025/08/PROGRAMME-SEP-OCT-2025-grk.pdf

• στο: https://online.anyflip.com/mlhb/beeh/mobile/index.html

Εισιτήρια: κανονικό €10, φοιτητικό/μειωμένο €5.

Εισιτήριο διαρκείας για όλες τις παραστάσεις Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου: €50.

Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 20:30.

Για πληροφορίες και κρατήσεις:

τηλ. 22894531-2 | Email: culture@ucy.ac.cy | FB: https://www.facebook.com/ucyculturalcentre/