Μύθοι της Κύπρου - Θέατρο και Χαρτί: Καλικάντζαροι

Δημοσιεύθηκε 27.08.2025 11:06

Το εργαστήριο "Μύθοι της Κύπρου - Θέατρο & Χαρτί : Καλικάντζαροι" είναι μια βιωματική εμπειρία που παντρεύει το θεατρικό παιχνίδι με τη δημιουργική κατασκευή, εμπνευσμένη από τις ιστορίες των καλικαντζάρων στην κυπριακή λαϊκή παράδοση.

Το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους προσκαλεί τους μικρούς του φίλους σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο των μύθων και της φαντασίας, μέσα από το εργαστήριο "Μύθοι της Κύπρου – Θέατρο και Χαρτί: Καλικάντζαροι".

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 11:00 – 13:00

Μουσείο Πιερίδη, Λάρνακα

Ηλικίες: 8–12 χρονών

Είσοδος: Ελεύθερη με απαραίτητη την ηλεκτρονική εγγραφή στον σύνδεσμο https://forms.gle/yxoA5du8Se6ddJeh6

Γλώσσα Διεξαγωγής : Ελληνικά

Στο πρώτο μέρος, τα παιδιά συμμετέχουν σε θεατρικές δραστηριότητες και δραματοποιήσεις, ανακαλύπτοντας τις σκανδαλιές, τις ιστορίες και τη θέση των καλλικαντζάρων στον λαϊκό πολιτισμό.

Στο δεύτερο μέρος, με τη χρήση απλών υλικών (χαρτόνια, χρωματιστά χαρτιά, κόλλες, μαρκαδόρους), δημιουργούν τον δικό τους μοναδικό καλλικάντζαρο, μετατρέποντας το μύθο σε εικαστική δημιουργία.

Η δράση εστιάζει στη φαντασία, τη σωματική έκφραση και τη σύνδεση με την προφορική παράδοση, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να φτιάξουν τον δικό τους ήρωα και να γίνουν μέρος μιας ζωντανής αφήγησης.

Στόχοι:

● Να γνωρίσουν τα παιδιά τον κυπριακό μύθο των καλλικαντζάρων.

● Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από το σώμα και το εικαστικό παιχνίδι.

● Να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν μέσα από διαδραστικές διαδικασίες.

● Να ενισχύσουν τη φαντασία, τη συνεργασία και την αυτοέκφραση.

Πλαίσιο και Εκπαιδευτική Διάσταση:

Το εργαστήριο εντάσσεται στο πρόγραμμα “Μύθοι της Κύπρου”, μια πολιτιστική πρόταση θεατρικών και εικαστικών εργαστηρίων για παιδιά 8–12 χρονών, βασισμένη στην έρευνα και δημιουργία του κινηματογραφικού υλικού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Μέσα από το θέατρο, το δράμα και τις εικαστικές τέχνες, οι συμμετέχοντες καλούνται να εμβαθύνουν στους μύθους και θρύλους της Κύπρου, να συνεργαστούν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που ενισχύουν την προσωπική και πολιτιστική τους ταυτότητα. Οι μύθοι λειτουργούν ως ζωντανά εργαλεία μάθησης, προσφέροντας χώρο για κριτική σκέψη, δημιουργία και ανακάλυψη αξιών που παραμένουν διαχρονικές.

Συντελεστές

Θεατρικοπαιδαγωγική επιμέλεια: Κυριακή Μανώλη

Εικαστική παρέμβαση: Λήδα Σολομωνίδου

Η δράση αποτελεί διοργάνωση του Ιδρύματος Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους με την ευγενή στήριξη του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και την υποστήριξη του Μουσείου Πιερίδη, του Οργανισμού Larnaka 2030, των Αρχείων Λάρνακας - Φοίβος Σταυρίδης και την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Επαρχίας Λάρνακας.