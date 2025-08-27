Η Ομάδα Εν Δράσει / Εύη Δημητρίου σε διεθνή περιοδεία

Δημοσιεύθηκε 27.08.2025 11:14

Με τις τις παραστάσεις “NEVER JUST I”, “WHO CARES”, “UNUSUAL SUSPECTS” καθώς και την περφόρμανς σε δημόσιους χώρους “ON AIR”.

Η Ομάδα Εν Δράσει / Εύη Δημητρίου συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στην Κύπρο και σε διεθνή φεστιβάλ, παρουσιάζοντας μέσα στο 2025 τις παραστάσεις “NEVER JUST I”, “WHO CARES”, “UNUSUAL SUSPECTS” καθώς και την περφόρμανς σε δημόσιους χώρους “ON AIR”. Η περιοδεία περιλαμβάνει σταθμούς στον Παναμά, τη Σουηδία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αγγλία. Οι παραστάσεις αντλούν έμπνευση από την καλλιτεχνική έρευνα της Εύης Δημητρίου και της Ομάδας Εν Δράσει γύρω από την πολιτική της φροντίδας και της κοινωνικής δικαιοσύνη.

Η Ομάδα Εν Δράσει, από την ίδρυση της το 2007, διατηρεί έντονη παρουσία σε Κύπρο και διεθνή φεστιβάλ με παραστάσεις και εργαστήρια χορού. Μέχρι το τέλος του 2025 θα παρουσιαστούν οι παραστάσεις:

NEVER JUST I (Δραματουργία: Τζωρτζίνα Κακουδάκη)

WHO CARES (Δραματουργία: Guy Cools)

UNUSUAL SUSPECTS (Σύμβουλος: Tabea Martin)

ON AIR (σε συνεργασία με: Ράνια Γλυμίτσα, Chris Mills, Κατερίνα Τυλληρίδου, Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Κάλαξ, Άρτεμης Ευλογημένου)

Οι παραστάσεις σε χορογραφία/σκηνοθεσία της Εύης Δημητρίου ερευνούν τον ρόλο του ανθρώπου στην κοινωνία και εμβαθύνουν σε ζητήματα ταυτότητας και φύλου. Επιπλέον Συντελεστές : Αλεξάντερ Γιότοβικ, Κάθρυν Ρόμπσον, Μιχάλης Παπαμιχαήλ, Κρίστια Μιχαηλίδου και Άντης Ιακώβου.

Πρόγραμμα Παραστάσεων & Περιοδείας 2025

Πόλη του Παναμά, Παναμάς – Festival Encuentro de La Danza, Ciudad de las Artes

14–15 Αυγούστου – Professional Class / Εν Δράσει

17 Αυγούστου – Unusual Suspects

Γκέτεμποργκ, Σουηδία – Teater Trixter

30–31 Αυγούστου – Never Just I

31 Αυγούστου – Professional Class / Εν Δράσει

Λεμεσός, Κύπρος – Πλατεία του Κάστρου

12 & 13 Σεπτεμβρίου – ON AIR performances

Αζαξιό, Κορσική, Γαλλία – Dissidanse Festival

11 Οκτωβρίου – Never Just I

Κατάνια, Σικελία, Ιταλία – Zō Cultural Centre

23–26 Οκτωβρίου – Who Cares

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – Voila! European Festival

18 Νοεμβρίου – Never Just I

Νίκαια, Γαλλία – Festival Les Inclassables

6 Δεκεμβρίου – Never Just I

Σύντομο Βιογραφικό

Η Ομάδα Εν Δράσει ιδρύθηκε το 2007 από την Έμιλυ Παπαλοίζου και την Εύη Δημητρίου. Δραστηριοποιείται στους τομείς της χορογραφίας, της περφόρμανς, του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης. Η Εύη Δημητρίου, χορογράφος και περφόρμερ με έντονη διεθνή παρουσία, εστιάζει στις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι παραστάσεις της ερευνούν και εκθέτουν ζητήματα γύρω από την γυναίκα, την πατριαρχία, την ταυτότητα και το φύλο.

Επικοινωνία & Πληροφορίες

www.eviedemetriou.com

Instagram: @evie.demetriou

Facebook: @eviedemetrioudanceartist

eviedemetriou@email.com