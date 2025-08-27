Απαγορευμένα! Τα 20 βιβλία που δεν ήθελαν να διαβάσετε

Η απαγόρευση των βιβλίων, θα ήταν εύκολο να σκεφτεί κανείς, είναι ένα κατάλοιπο λιγότερο διαφωτισμένων εποχών. Η Καθολική Εκκλησία, σε μια τελευταία προσπάθεια ορθότητας, πρόσθεσε τους Ζαν-Πολ Σαρτρ, Αλμπέρτο Μοράβια και Σιμόν ντε Μποβουάρ στον Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 και του 1950, αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε τον κατάλογο, ο οποίος είχε διαρκέσει τέσσερις αιώνες, το 1966.Οι δημόσιες καύσεις βιβλίων από τους Ναζί ή τους Μακαρθιστές θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν ως τίποτα περισσότερο από μια απειλητική προειδοποίηση από το παρελθόν. Ωστόσο, η καύση βιβλίων εξακολουθεί να φαίνεται ως μια ακατανίκητη πράξη για ορισμένους – ακόμη και στη χώρα με την ισχυρότερη νομοθετική προστασία της ελευθερίας του λόγου, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2019, φοιτητές του Πανεπιστημίου Georgia Southern έκαψαν αντίτυπα του βιβλίου Make Your Home Among Strangers της Κουβανοαμερικανίδας συγγραφέως Jennine Capó Crucet, που βρισκόταν σε επίσκεψη, με μερικούς να φωνάζουν «Trump 2020!». Το 2022, ο πάστορας Greg Locke από το Νάσβιλ οργάνωσε μια δημόσια πυρά για «δαιμονικά» βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των σειρών Harry Potter και Twilight.

Η λογοκρισία συνήθιζε να ασκείται κυρίως σε επίπεδο κυβερνήσεων ή άλλων διακρατικών αρχών. Αυτό ισχύει ακόμα σε αυταρχικές χώρες όπως το Ιράν και η Κίνα, αλλά οι δυτικές χώρες γενικά ελευθερώθηκαν στα μέσα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, μια πιο ήπια μορφή λογοκρισίας επιμένει εδώ και καιρό στο αμερικανικό σχολικό σύστημα, όπου μεμονωμένα βιβλία υπόκεινται σε «αμφισβήτηση» από γονείς που τα θεωρούν ακατάλληλα για τα παιδιά τους. Συχνά, τα σχολικά συμβούλια ανταποκρίνονται αφαιρώντας τα βιβλία αυτά από τις σχολικές βιβλιοθήκες, οπότε ουσιαστικά απαγορεύονται.

Το φαινόμενο έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια. Ο μηχανισμός της σχολικής λογοκρισίας στις ΗΠΑ έχει επίσης γίνει σημαντικά πιο εταιρικός. Σύμφωνα με την ανάλυση της Αμερικανικής Βιβλιοθηκονόμου Ένωσης για τα στοιχεία του 2024, «η πλειονότητα των προσπαθειών λογοκρισίας βιβλίων προέρχεται πλέον από οργανωμένα κινήματα. Ομάδες πίεσης και κυβερνητικοί φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται εκλεγμένοι αξιωματούχοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων και διοικητικοί υπάλληλοι, ξεκίνησαν το 72% των αιτημάτων για λογοκρισία βιβλίων σε σχολικές και δημόσιες βιβλιοθήκες». Μεταξύ 2001 και 2020, τέτοιες ομάδες αμφισβήτησαν κατά μέσο όρο 46 τίτλους ανά έτος. Πέρυσι, αμφισβήτησαν 4.190 τίτλους σε 12 μήνες.

Ο αγώνας του Ντόναλντ Τραμπ κατά των προγραμμάτων ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης (DEI) σε σχολεία και πανεπιστήμια οδήγησε ορισμένες σχολικές περιφέρειες στο Τέξας και τη Φλόριντα να απομακρύνουν προληπτικά ολόκληρα ράφια με πιθανά «παραβατικά» βιβλία τους τελευταίους 12 μήνες. Νωρίτερα φέτος, ένας άνδρας μπήκε σε μια δημόσια βιβλιοθήκη στο Οχάιο, δανείστηκε μια σειρά βιβλίων για την ιστορία των Εβραίων, των Μαύρων και των LGBTQ+ και τα έκαψε όλα. Η λεζάντα ενός βίντεο της φωτιάς έγραφε: «Καθαρίζουμε τις βιβλιοθήκες μας από την εκφυλισμένη βρωμιά». Ο Γιόζεφ Γκέμπελς θα το είχε εγκρίνει.

Ακολουθεί μια επιλογή από άλλα βιβλία που έχουν θεωρηθεί εκφυλισμένη βρωμιά...

Oryx and Crake της Margaret Atwood

Η μετα-αποκαλυπτική φαντασία της Atwood από το 2003, της οποίας οι ήρωες καπνίζουν μαριχουάνα και βλέπουν πολύ άσχημα πράγματα στο διαδίκτυο πριν η καθημερινότητά τους καταστραφεί από μια παγκόσμια πανδημία, είναι από τα πιο ευρέως απαγορευμένα βιβλία στα αμερικανικά σχολεία. Η ιδιαίτερα αυστηρή Επιτροπή Εκπαίδευσης της Πολιτείας της Γιούτα απαγορεύει ακόμη και στους μαθητές να φέρουν ένα αντίτυπο στο σχολείο για να το διαβάσουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Όλα αυτά τα επικίνδυνα βιβλία, συμβουλεύει η επιτροπή, δεν πρέπει να δοθούν ή να μεταπωληθούν, αλλά να σταλούν σε μια συγκεκριμένη αποθήκη σε ένα κουτί με την ένδειξη «ευαίσθητο υλικό». Για να μην μείνει πίσω, το 2024 μια σχολική περιφέρεια του Τέξας απαγόρευσε το Oryx and Crake επειδή προωθούσε την «ρευστότητα των φύλων».

Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος της J.K. Rowling

Τα διάσημα παιδικά βιβλία για μάγους και μάγισσες μπορεί να είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν κατακραυγή στις μέρες μας λόγω των πολιτικών απόψεων της συγγραφέως, αλλά πολύ πριν από αυτό, οι «Πότερφοβικοί» προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα βιβλία από τα ράφια των σχολείων στις ΗΠΑ με το επιχείρημα ότι εξυμνούν τον αποκρυφισμό ή στην πραγματικότητα «προωθούν τη μαγεία». Σε μερικές περιπτώσεις πέτυχαν, όπως στο Zeeland του Μίσιγκαν το 1999 και στο Νάσβιλ του Τενεσί το 2019. Αυτό θέτει το ερώτημα: μπορείς να προωθήσεις κάτι που δεν υπάρχει;

Milk and Honey της Rupi Kaur

Η ινδοκαναδή ποιήτρια έγινε διάσημη στο Instagram, και αυτή η συλλογή μινιμαλιστικών ποιημάτων, φιλικών προς τα κοινωνικά μέσα, αρχικά αυτοεκδόθηκε το 2014, πριν κυκλοφορήσει εμπορικά και πουλήσει περισσότερα από 11 εκατομμύρια αντίτυπα. Η δημοτικότητα, ωστόσο, δεν αποτελεί άμυνα ενάντια στο σύμπλεγμα της λογοτεχνικής απαγόρευσης, το οποίο σε αυτή την περίπτωση δεν επικαλέστηκε την άρνηση της Kaur να χρησιμοποιήσει κεφαλαία γράμματα, αλλά το γεγονός ότι μερικά από τα ποιήματά της εξερευνούν θέματα σεξουαλικής βίας. Ήταν το ένατο πιο απαγορευμένο βιβλίο από τις σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ κατά το σχολικό έτος 2022-23 και παραμένει απαγορευμένο σε περιφέρειες οκτώ πολιτειών.

The Kite Runner του Khaled Hosseini

Το μυθιστόρημα του Hosseini του 2003, που διαδραματίζεται στο Αφγανιστάν πριν από τη σοβιετική κατοχή και στη συνέχεια υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, έχει πουλήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και βρίσκεται εδώ και καιρό μεταξύ των πιο απαγορευμένων βιβλίων στις σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ, λόγω των περιγραφών του για την ομοφυλοφιλία, τη βία ή τις εθνοτικές εντάσεις μεταξύ των Αφγανών. Η κινηματογραφική μεταφορά του 2007 απαγορεύτηκε στο ίδιο το Αφγανιστάν υπό την κυβέρνηση του Hamid Karzai. Το «The Kite Runner» είναι πλέον ένα από τα πολλά βιβλία που έχουν αφαιρεθεί από τα ράφια των σχολείων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, εν αναμονή μιας αναθεώρησης που ανακοινώθηκε το 2024 – μια απαγόρευση που συνάδει με τη στόχευση του Donald Trump κατά του DEI.

Nineteen Eighty-Four του Τζορτζ Όργουελ

Η ιστορία του Όργουελ για την ολοκληρωτική παραποίηση της αλήθειας μπορεί να εμπνεύστηκε εν μέρει από την εμπειρία του από την εργασία του στο BBC, αλλά οι Σοβιετικοί θεώρησαν ότι απευθυνόταν προφανώς σε αυτούς, και έτσι το μυθιστόρημα απαγορεύτηκε στην ΕΣΣΔ μέχρι το 1988, μαζί με εγχώρια αριστουργήματα όπως το επικό έργο του Βασίλι Γκρόσμαν για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Life and Fate. Ωστόσο, η σημασία του Όργουελ δεν έχει μειωθεί από τότε: Ρώσοι που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν συλληφθεί για τη διανομή δωρεάν αντιτύπων του 1984, ενώ παραμένει απαγορευμένο να αναφερθεί ο τίτλος του μυθιστορήματος στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Σατανικοί Στίχοι του Σαλμάν Ρούσντι

Ο άνδρας που μαχαίρωσε τον Ρούσντι το 2022, σε μια προσπάθεια να εκπληρώσει την ιρανική φετφά, δήλωσε κατά την καταδίκη του ότι ο συγγραφέας «θέλει να εκφοβίζει άλλους ανθρώπους. Δεν συμφωνώ με αυτό». Προφανώς, η απόπειρα δολοφονίας ανθρώπων δεν μετράει. Το μυθιστόρημα του Ρούσντι από το 1988, το οποίο περιέχει μια ονειρική ακολουθία για τη ζωή του προφήτη Μωάμεθ, κάηκε δημόσια στο Μπόλτον και στο Μπράντφορντ και απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες, όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Σουδάν, η Σρι Λάνκα και η Βενεζουέλα. Στην Ινδία, ωστόσο, η αρχική εντολή απαγόρευσης φαίνεται να έχει χαθεί, με αποτέλεσμα ένα δικαστήριο να δηλώσει το 2024 ότι ενδέχεται να μην ισχύει πλέον.

The Bluest Eye της Τόνι Μόρισον

Το ντεμπούτο μυθιστόρημα της Μόρισον, μια παραβολή για μια νεαρή μαύρη κοπέλα στις ΗΠΑ που επιθυμεί τα μάτια της να γίνουν μπλε για να θεωρείται όμορφη, παραμένει εκπληκτικά αμφιλεγόμενο για ένα βιβλίο που εκδόθηκε πριν από 55 χρόνια, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη λίστα της Αμερικανικής Βιβλιοθηκονόμου Ένωσης με τα πιο συχνά αμφισβητούμενα βιβλία το 2024 και απαγορευόμενο σε 29 σχολικές περιφέρειες κατά το σχολικό έτος 2022-23. Το μεταγενέστερο μυθιστόρημά της Beloved είναι σχεδόν εξίσου δημοφιλές, αποδεικνύοντας ότι η βράβευση με το Νόμπελ Λογοτεχνίας δεν αρκεί για να καταστήσει ένα έργο κατάλληλο για εφήβους.

Persepolis της Marjane Satrapi

Αυτό το γραφικό μυθιστόρημα για μια νεαρή γυναίκα που μεγαλώνει κατά τη διάρκεια της ισλαμικής επανάστασης στο Ιράν εκδόθηκε αρχικά στα γαλλικά το 2000. Απαγορεύτηκε (όπως είχε προβλέψει η συγγραφέας) στο Ιράν και για κάποιο διάστημα στο Λίβανο, αλλά η διαμάχη ξέσπασε όταν απαγορεύτηκε στα δημόσια σχολεία του Σικάγου το 2013. Η απόφαση αυτή ανατράπηκε αργότερα, αλλά το Persepolis συνεχίζει να αμφισβητείται και να απαγορεύεται σε πολιτείες όπως, το 2023 και το 2024, η Αλάσκα, η Αϊόβα και το Ουισκόνσιν. Τέτοιες απαγορεύσεις συνήθως επικαλούνται τη «γραφική γλώσσα και τις εικόνες» του βιβλίου (ένα γραφικό μυθιστόρημα είναι πράγματι πιθανό να περιέχει γραφικές εικόνες), αν και ένας γονέας που διαμαρτυρήθηκε έγραψε στο σχολικό συμβούλιο του Ιλινόις για να ρωτήσει «γιατί ένα βιβλίο για τους μουσουλμάνους ανατέθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου».

China Dream του Ma Jian

Αν ήθελες να κερδίσεις την εύνοια του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιούσες ως τίτλο του μυθιστορήματός σου μια φράση που έχει πάρει ο ίδιος ο Πρόεδρος Σι, την οποία χρησιμοποιεί για να περιγράψει μια «μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού έθνους», ούτε θα είχες ως αφηγητή έναν φιλόδοξο πολιτικό λειτουργό της επαρχίας, του οποίου η δουλειά είναι, όπως εξηγεί ο Ma, «να καταστέλλει τις μνήμες του παρελθόντος και να ελέγχει τον λόγο στο παρόν». Αυτό το μυθιστόρημα του 2018 είναι φυσικά απαγορευμένο στην Κίνα, όπως όλα τα έργα του Ma από το 1987, αλλά ήταν το πρώτο που δεν ήθελε να εκδώσει κανένας εκδότης του Χονγκ Κονγκ. Το κόμμα, λέει, έχει «έναν στρατό λογοκριτών».

Lolita του Vladimir Nabokov

Το μυθιστόρημα που έκανε τον Nabokov διάσημο εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το 1955, καθώς κανένας αμερικανικός εκδότης δεν ήθελε να το ρισκάρει. Ο αγγλόφωνος εκδότης του στη Γαλλία, Olympia Press, έχασε μια δίκη με την κυβέρνηση τον επόμενο χρόνο και το βιβλίο απαγορεύτηκε προς πώληση. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανία, ήταν παράνομο να εισάγεται τέτοια «απόλυτη βρωμιά» και η έκδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην Αργεντινή και τη Νότια Αφρική, απαγορεύτηκε για αρκετά χρόνια: στη Νέα Ζηλανδία, έγινε νόμιμη μόνο το 1964. Για την εφημερίδα New York Times το 1958 (όταν άρθηκε η γαλλική απαγόρευση), ο Orville Prescott χαρακτήρισε το μυθιστόρημα «βαρετό, βαρετό, βαρετό με έναν επιτηδευμένο, πομπώδη και ειρωνικά ανόητο τρόπο», αλλά και «αποκρουστικό». Σήμερα είναι απαγορευμένο σε τρεις αμερικανικές σχολικές περιφέρειες.

Nineteen Minutes της Jodi Picoult

Αυτό το μυθιστόρημα του 2007 για ένα μακελειό σε σχολείο έχει την αμφίβολη τιμή να είναι σήμερα το βιβλίο με τις περισσότερες απαγορεύσεις από σχολικές περιφέρειες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ομάδα συγγραφέων PEN America, με 98 απαγορεύσεις. Μειώνει η απαγόρευση μυθιστορημάτων για μακελειά σε σχολεία τον αριθμό των πραγματικών μακελειών σε σχολεία; Αυτό μένει να αποδειχθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο πιο συχνά αναφερόμενος λόγος για τον οποίο το μυθιστόρημα της Picoult θεωρείται ακατάλληλο για εφήβους είναι, όπως εξήγησε η ίδια στο φεστιβάλ Hay πέρυσι, η χρήση της λέξης «στύση» στη σελίδα 313.

Ο εραστής της Lady Chatterley του DH Lawrence

Το θέμα της πιο διάσημης δίκης για αισχρολογία του 20ού αιώνα, το ποιμενικό έργο του Lawrence απαγορεύτηκε στη Βρετανία και σε άλλες χώρες μετά την αρχική ιδιωτική έκδοσή του το 1928, αν και το 1932 κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εκδόσεις με πολλές διαγραφές. Μόνο το 1960 ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος, η Penguin Books, προσπάθησε να εκδώσει το πλήρες κείμενο, προκαλώντας μια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. «Είναι ένα βιβλίο που θα θέλατε να έχετε στο σπίτι σας;» ρώτησε ο επικεφαλής εισαγγελέας εκ μέρους της Κορώνας. «Είναι ένα βιβλίο που θα θέλατε να διαβάσουν η σύζυγός σας ή οι υπηρέτες σας;» Η απάντηση φάνηκε να είναι ναι, καθώς η Penguin κέρδισε.

Thirteen Reasons Why του Jay Asher

Οι τηλεοπτικές διασκευές είναι συνήθως καλή είδηση για τα μυθιστορήματα. Αφού η διασκευή του μυθιστορήματος του Asher για την εφηβική αυτοκτονία από το Netflix βγήκε στις οθόνες το 2017, το βιβλίο απαγορεύτηκε από σχολικές περιφέρειες σε οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ. Κάποιοι υποστήριξαν ότι η πιο εντυπωσιακή τηλεοπτική εκδοχή ήταν πολύ πιο πιθανό να ενθάρρυνε μια φαινομενική έξαρση αυτοκτονιών στην πραγματική ζωή τους επόμενους μήνες. Η απαγόρευση του κειμένου, όπως είπε ο συγγραφέας σε συνέντευξή του στο PBS, ήταν πιθανό να έχει αντίθετα αποτελέσματα: «Αν πούμε ότι τα θέματα της αυτοκτονίας των εφήβων, του αλκοόλ, του σεξ ή των σεξουαλικών επιθέσεων είναι ακατάλληλα, λέμε στους εφήβους που μπορεί να ταυτίζονται με αυτά τα θέματα ότι δεν υπάρχει ασφαλής χώρος για αυτούς».

Λυσιστράτη του Αριστοφάνη

Η 2.500 ετών κωμωδία του Αριστοφάνη για τις γυναίκες που κάνουν σεξουαλική απεργία για να σταματήσουν τις διαμάχες μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών είναι προφανές ότι θα υπονομεύσει το ανδρικό πνεύμα οποιουδήποτε σύγχρονου έθνους-κράτους που δίνει έμφαση στην συζυγική αρετή. Είναι λοιπόν λογικό ότι απαγορεύτηκε στην πατρίδα της υπό τη ναζιστική κατοχή και στη συνέχεια υπό τη στρατιωτική χούντα που ανέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα το 1967. Από το 1873, απαγορεύτηκε επίσης στις ΗΠΑ βάσει των νόμων Comstock, οι οποίοι απαγόρευαν την αποστολή άσεμνου ή αισχρού υλικού μέσω ταχυδρομείου, μια απαγόρευση που καταργήθηκε με επιτυχία μόνο το 1954.

The Hate U Give της Angie Thomas

Το πολύ θαυμαστό μυθιστόρημα της Thomas για νέους, που αφορά μια μαύρη έφηβη που βλέπει τον στενό της φίλο να πυροβολείται από αστυνομικό, έχει, όπως ήταν αναμενόμενο, καταλάβει υψηλή θέση στις λίστες των βιβλίων που «αμφισβητούνται περισσότερο» στις αμερικανικές σχολικές περιφέρειες από την έκδοσή του το 2017. Οι διάφοροι λόγοι περιλαμβάνουν βωμολοχίες, χρήση ναρκωτικών και σεξουαλικές αναφορές, αλλά και «φυλετικά αναίσθητη γλώσσα» – το τελευταίο είναι ένα ζήτημα που ανέφερε ο λευκός επιθεωρητής της Katy Independent School District στο Τέξας, ο οποίος προσωπικά απέσυρε αντίτυπα από τα ράφια. «Ουσιαστικά λέτε στα παιδιά... ότι οι ιστορίες τους δεν πρέπει να ειπωθούν», απάντησε η Thomas. «Λοιπόν, θα τους το πω ακόμα πιο δυνατά. Ευχαριστώ που άναψες τη φωτιά».

Fanny Hill του John Cleland

Ο Cleland έγραψε αυτό το πρωτοποριακό έργο του 18ου αιώνα, ένα πολύ χυδαίο μυθιστόρημα – φαινομενικά τα «απομνημονεύματα μιας γυναίκας της ευχαρίστησης» – ενώ βρισκόταν στη φυλακή για χρέη. Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του, οι εκδότες του οδηγήθηκαν στο δικαστήριο με την κατηγορία της «διαφθοράς των υπηκόων του βασιλιά» και το βιβλίο αποσύρθηκε επίσημα, αν και αντίτυπα samizdat συνέχισαν να κυκλοφορούν. Στις αρχές του 19ου αιώνα, μια πειρατική έκδοση εκδόθηκε στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ο εκδότης να καταδικαστεί στη Μασαχουσέτη για την εκτύπωση ενός τόσο «άσεμνου και χυδαίου» έργου. Είναι αξιοσημείωτο ότι η αστυνομία κατάσχεσε μια νέα έκδοση του μυθιστορήματος στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1960, βάσει του Νόμου περί Άσεμνων Εκδόσεων του 1959, και η μη λογοκριμένη έκδοση του Fanny δεν αποκαλύφθηκε νόμιμα μέχρι το 1970.

The Witches του Roald Dahl

Το έργο του Dahl έχει πρόσφατα αποτελέσει αντικείμενο ενθουσιώδους λογοκρισίας από τον εκδοτικό οίκο Puffin, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2023 πολιτικά διορθωμένες εκδόσεις των κειμένων του, στις οποίες, μεταξύ άλλων, αφαιρέθηκε η λέξη «χοντρός». Ωστόσο, το The Witches (1983) ήταν ήδη από καιρό αντικείμενο παραπόνων σε αμερικανικά σχολεία. Ενώ οι φιλελεύθεροι κριτικοί το θεωρούσαν μισογυνιστικό επειδή ο Dahl γράφει ότι οι μάγισσες είναι πάντα γυναίκες, οι ανησυχούντες αμερικανοί γονείς το απαγόρευσαν στο Ντάλας του Όρεγκον για προώθηση του αποκρυφισμού και στο Ντάμπλιν του Οχάιο με το περίεργο αιτιολογικό ότι ήταν «υποτιμητικό για τα παιδιά».

American Psycho του Bret Easton Ellis

Το σατιρικό αριστούργημα του Ellis για την ανδρική μόδα, την μουσική πεζότητα της δεκαετίας του 1980 και την υπερβία, το οποίο απορρίφθηκε από τον αρχικό εκδότη του Simon & Schuster μόλις τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσής του και στη συνέχεια διασώθηκε από τον Vintage, προκάλεσε την οργή των λογοκριτών για πάντα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Γερμανία περιόρισε τις πωλήσεις μόνο σε ενήλικες, και για πολλά χρόνια απαγορεύτηκε επίσημα η πώλησή του στην πολιτεία του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, αν και σε μια από τις μικρότερες νίκες της λογοτεχνικής ελευθερίας, μπορεί πλέον να αγοραστεί σε συσκευασία, αρκεί να είστε άνω των 18 ετών.

The Handmaid’s Tale της Margaret Atwood

Κάθε συγγραφέας που εμφανίζεται δύο φορές σε μια τέτοια λίστα πρέπει να κάνει κάτι σωστά. Δεδομένου ότι το πιο διάσημο μυθιστόρημά της αφορά ένα μέλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες που μετατρέπεται σε μια καταπιεστική σεξιστική θεοκρατία, οι συνηθισμένες προσπάθειες της δεξιάς να το αποσύρει από τα σχολεία στις σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται ως μια περίπτωση υπερβολικής αντίδρασης. Το The Handmaid’s Tale έχει αφαιρεθεί από τις σχολικές βιβλιοθήκες σε τουλάχιστον 10 πολιτείες των ΗΠΑ. Αφού καταργήθηκε η πρόσβαση σε αυτό για τους μαθητές γυμνασίου στο Madison County της Βιρτζίνια το 2023, η Atwood πρότεινε ότι ίσως οι λογοκριτές ήλπιζαν να ξανακάνουν τους εφήβους να ενδιαφερθούν για το σεξ, απαγορεύοντας τις αναφορές σε αυτό στα έντυπα – και καθιστώντας το έτσι ακατανίκητο. Παραμένει απαγορευμένο σε 67 σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ.

Slaughterhouse-Five του Kurt Vonnegut

Το πρώτο μπεστ σέλερ του Vonnegut, με θέμα την βομβιστική επίθεση στη Δρέσδη (την οποία είχε δει με τα μάτια του), αλλά και με μια σατιρική και ελεύθερη στάση απέναντι σε θρησκευτικά, σεξουαλικά και κοσμικά θέματα, ήταν κάτι σαν πρωτοπόρο στην απαγόρευση των σχολείων. Μόλις τρία χρόνια μετά την έκδοσή του το 1969, απαγορεύτηκε στα σχολεία του Όκλαντ, στο Μίσιγκαν, επειδή, όπως έκρινε ένας δικαστής, ήταν «διεφθαρμένο, ανήθικο, ψυχωτικό, χυδαίο και αντιχριστιανικό». Το 1973, αντίτυπα του βιβλίου κάηκαν στη Βόρεια Ντακότα λόγω της «άσεμνης γλώσσας» του. Το 2010, ένας καθηγητής κολεγίου παραπονέθηκε: «Αυτό είναι ένα βιβλίο που περιέχει τόση βωμολοχία, που θα έκανε έναν ναύτη να κοκκινίσει από ντροπή». Το 2024, το μυθιστόρημα απαγορεύτηκε από σχολικές επιτροπές στο Τέξας και τη Φλόριντα. Έτσι πάει.

ΠΗΓΗ: The Guardian