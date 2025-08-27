Παράθυρο logo
Ανεμοθύελλα κατέστρεψε την ουκρανική εικαστική εγκατάσταση ''Black Cloud''
Δημοσιεύθηκε 27.08.2025 11:33
Ανεμοθύελλα κατέστρεψε την ουκρανική εικαστική εγκατάσταση ''Black Cloud''

H εικαστική παρέμβαση της Ουκρανίας "Black Cloud" στο φεστιβάλ Burning Man 2025 που διεξάγεται στη Νεβάδα καταστράφηκε εξαιτίας ανεμοθύελλας, στις 24 Αυγούστου, μέρα της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Πρεσβεία της χώρας στην Κύπρο.

Η εγκατάσταση συμβόλιζε τις παγκόσμιες απειλές και το προαίσθημα της απειλής για ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο.

Συναρμολογήθηκε μέσα σε μια νύχτα και έλαβε πολύ θετικές κριτικές ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ασυνήθιστα έργα του φετινού φεστιβάλ.

 

Δυστυχώς μόλις λίγες ώρες αργότερα, καταστράφηκε εξαιτίας ανεμοθύελλας, αναφέρεται.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το "Black Cloud"  θα κάνει σύντομα ευρωπαϊκή περιοδεία.

