«ΟΥΤΟΠΙΑ» | Έκθεση ζωγραφικής Έρης Παπαδοπούλου

Δημοσιεύθηκε 27.08.2025 10:26

Σε αυτό το έργο, διερευνώ τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στον τόπο, τη μνήμη και την ταυτότητα. Αντλώντας από τοπία τόσο πραγματικά όσο και φανταστικά, αντλώ ίχνη μέσα από τον τρόπο με τον οποίο τα φυσικά ή αστικά περιβάλλοντα διαμορφώνουν την ανθρώπινη εμπειρία και αντανακλούν την αόρατη αρχιτεκτονική της μνήμης. Το έργο μου, αποσκοπεί στην απόδοση ενός μη πραγματικού τόπου, μέσω της ατμόσφαιρας και του συναισθήματος που αυτός φέρει. Η φύση αλλά και οι ενδιάμεσοι τόποι μετατρέπονται σε πύλες προς το παρελθόν και το παρόν, στιγμές σε αναστολή που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το σουρεαλιστικό. Μέσα από αυτή τη σειρά, επιδιώκω να προκαλέσω όχι απλώς εικόνες φυσικών τόπων, αλλά ψυχολογικά τοπία που μιλούν για το ανήκειν, την απουσία και τον περίπλοκο διάλογο ανάμεσα στον άνθρωπο και τον κόσμο που το περιβάλλει.

Βιογραφικό

Η Έρη Παπαδοπούλου γεννήθηκε το 2001 και μεγάλωσε στη Λάρνακα, Κύπρο. Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στις Επιστήμες Αγωγής – Τέχνη στην Εκπαίδευση, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το έργο της γεφυρώνει παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις, ενσωματώνοντας τόσο αφηρημένα όσο και ρεαλιστικά στοιχεία. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα, στο Λονδίνο, στην Κύπρο, Γαλλία, Βόρεια Μακεδονία και στην Ανδόρα. Τιμήθηκε με βραβεία όπως το βραβείο Jouenne από το Ίδρυμα Michel Jouenne, στην Μασσαλία, καθώς επίση εκπροσώπησε την Κύπρο στο 9ο Art Camp στο Ορντίνο της Ανδόρας, το 2025. Η τέχνη της διερευνά το τοπίο ως μεταφορά για τον πολιτισμό, τη μνήμη και την ταυτότητα, αποτυπώνοντας μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με το περιβάλλον της.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο έντιμος Δήμαρχος Λάρνακας κ.Ανδρέας Βύρας την Παρασκευή, 29 Αυγούστου στις 20:00 στη Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Λάρνακα

Ώρες λειτουργίας :

Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. & 4.30 μ.μ. - 7.00 μ.μ.

Σάββατο:10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης:29 Αυγούστου – 13 Σεπτεμβρίου 2025

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

Σταδίου 45, Λάρνακα, 6020

Τηλ: 24621109 Κινητό: 99564131

Email: kypriaki.gonia@cytanet.com.cy

www.gallerykypriakigonia.com.cy