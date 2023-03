Oscars 2023: Τo «Τα Πάντα Ολα» σαρώνει τα πάντα όλα και γράφει ιστορία

Κάνοντας ουσιαστικά το γύρο του θριάμβου μίας οσκαρικής κούρσας, η sci-fi κωμωδία των «Ντάνιελς» κέρδισε τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς, μην αφήνοντας χώρο για καμία ανατροπή.

Το «Τα Πάντα Ολα» (Everything Everywhere All at Once), σάρωσε τα Οσκαρ στην 95η τελετή απονομής του θεσμού, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Α' Γυναικείου, Β' Γυναικείου, Β' Ανδρικού.

Αυτό έδωσε την ευκαιρία να μιλάμε για την ανώτατη κινηματογραφική τιμή, πρώτα από όλα, σε ασιάτες ηθοποιούς και κινηματογραφιστές (η βιομηχανία τους αγνοούσε για 95 χρόνια), αλλά και για μία ακόμα τιμητική αναγνώριση: τη βράβευση της Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία υπήρξε για πρώτη φορά υποψήφια στην καριέρα της.

Γενικώς η βραδιά κύλησε χωρίς εκπλήξεις, καθώς τα προγνωστικά έδειχναν τους νικητές χωρίς πολλά περιθώρια ανατροπών. Η δεύτερη αγαπημένη ταινία της Ακαδημίας φέτος ήταν, αναμφισβήτητα, το «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (All Quiet on the Western Front) το οποίο έφυγε με τα Οσκαρ Διεθνούς Ταινίας, Φωτογραφίας, Μουσικής, Σκηνογραφίας, ενώ ταινίες όπως το «Tár» και «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» (The Banshees of Inisherin), το «Elvis» ,το «The Fabelmans» έφυγαν αβράβευτα.

Β' Γυναικείου ρόλου: Τζέιμι Λι Κέρτις για το «Τα Πάντα Ολα» (Everything Everywhere All at Once), Οχι, οι ψήφοι δεν μοιράστηκαν και η Λι Κέρτις είδε μία σουρεαλιστική επιλογή στην καριέρα της να τής φέρνει το χρυσό. «Τόσο η μητέρα μου, όσο κι ο πατέρας μου είχαν υπάρξει υποψήφιοι - σε διαφορετικές κατηγορίες. Εγώ κέρδισα ένα Οσκαρ».

Β' Ανδρικού ρόλου: Κι Χουί Κουάν για το «Τα Πάντα Ολα» (Everything Everywhere All at Once) Το σερί του υπέροχου δευτεραγωνιστή δεν έσπασε και ο Κουάν έγραψε τη δική του ιστορία φωνάζοντας «Μαμά, κοίτα! Κέρδισα Οσκαρ! Τα όνειρα πρέπει να τα πιστεύεις. Εγώ παραλίγο να παραιτηθώ από τα όνειρά μου. Σε όλους εσάς που μάς βλέπετε: σας παρακαλώ να κρατήσετε τα όνειρά σας ζωντανά!»

Αnimation: Δικαιωματικά στο «Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο» «Αnimation is cinema. Animation is not a genre» είπε ο σκηνοθέτης, που δήλωσε αποφασισμένος να δουλέψει στο να «κρατήσει το animation στη συζήτηση».

Mικρού Μήκους: «An Irish Goodbye» των Ρος Γουάιτ και Τομ Μπέρκλεϊ. Οι Ιρλανδοί σηκώθηκαν επί σκηνής, και το γλέντησαν - τραγούδησαν το «Happy Birthday» στον πρωταγωνιστή τους, χαιρέτησαν τον ενθουσιασμένο Κόλιν Φάρελ που χειροκρότησε την νίκη της πατρίδας με ενθουσιασμό.

Ντοκιμαντέρ: «Navalny» του Ντάνιελ Ρόχερ, για τον φυλακισμένο Ρώσο πολιτικό της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι. Η γυναίκα του παραλαμβάνει το Οσκαρ μαζί με τον σκηνοθέτη επί σκηνής: «Ο άντρας μου φυλακίστηκε γιατί είπε την αλήθεια. Ονειρεύομαι την μέρα που θα αφεθεί ελεύθερος».

Φωτογραφίας: στο φαβορί - Τζέιμς Φρεντ για το «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (All Quiet on the Western Front). «Δεν είναι τα γενέθλιά μου, αλλά νιώθω ότι είναι. Το αφιερώνω στον πατέρα μου που όταν του είπα μικρός ότι θέλω να φύγω από το σπίτι και να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στο τσίρκο που λέγεται κινηματογράφος, με ενθάρρυνε...»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Φυσικά στην ομάδα του «The Whale» για την μεταμόρφωση του Μπρένταν Φρέιζερ σε έναν άντρα 300 κιλών. «Στον Ντάρεν Αρονόφσκι που μας πίεσε να ξεπεράσουμε τα όριά μας. Στον υπέροχο πρωταγωνιστή μας που μάς υπέμεινε - σ' ευχαριστούμε Μπρένταν Φρέιζερ...»

Eνδυματολογίας: στην Ρουθ Κάρτερ για το «Black Panther: Wakanda Forever» To είχε ξανακερδίσει με την πρώτη ταινία, επαναλαμβάνει την νίκη της και δικαιωματικά. Αυτό σημαίνει ότι η Κάρτερ είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει δύο Οσκαρ στην κατηγορία της ενδυματολογίας. «Σ' ευχαριστώ Ακαδημία που αναγνωρίζεις πόσο superhero είναι μία μαύρη γυναίκα. Υπομένει, ξεπερνά, αγαπά.»

Το οσκαρικό τραγούδι που μοιάζει να είναι το αγαπημένο και το φαβορί στην live performance του: «Naatu Naatu» από την ταινία «RRR».

Διεθνούς Ταινίας: «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (All Quiet on the Western Front) «Χρωστάω τα πάντα στους συνεργάτες μου, τους ηθοποιούς και στο συνεργείο μου...» ο Εντουαρντ Μπέργκερ φανερά συγκινημένος.

Ντοκιμαντέρ Μικρού μήκους: «The Elephant Whisperers» της Καρτίκι Γκονζάλβες. «Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη θέση μας στον κόσμο - στη φύση κι ανάμεσα στα υπόλοιπα πλάσματά της».

Μικρού μήκους animation: «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse» των Πίτερ Μπέιτον και Τσάρλι ΜακΚέιζι «Ξέρω πολύ καλά ότι όταν ανεβαίνεις σε αυτή τη σκηνή πρέπει να λες πολλά «ευχαριστώ». Αλλά είμαι Βρετανός κι εμείς λέμε συνέχεια «συγγνώμη». Ζητώ συγγνώμη λοιπόν σε όλους μας τους συνεργάτες που θα έπρεπε κανονικά να είναι στη σκηνή μας μας...»

Σκηνογραφίας: Κρίστιαν Μ. Γκόλντμπεκ για το «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (All Quiet on the Western Front) Τρίτο Οσκαρ της βραδιάς για τη γερμανική αντιπολεμική ταινία.

Μουσικής: Bόλκερ Μπέρτλεμαν για το «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (All Quiet on the Western Front) Και καπάκι το 4ο Οσκαρ της βραδιάς για την ταινία που οι ψηφοφόροι αγάπησαν φέτος και την έβγαλαν από το «κουτάκι» της απλώς «Διεθνούς Ταινίας». «Οταν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει να αρχίσεις από τον εαυτό σου. Αυτό μου έλεγε πάντα η μητέρα μου και το κουβάλησα σε αυτή την ταινία...»

Ειδικών Εφέ: στην ομάδα του «Avatar: The Way of Water»

Η Ριάνα αποδεικνύει ότι είναι η Βασίλισσα της (κάθε) σκηνής. Η εκτέλεση του υποψήφιου τραγουδιού (από το «Black Panther: Wakanda Forever») «Lift me Up» ήταν ανατριχιαστική. Θα της το δίναμε το Οσκαρ, μόνο και μόνο για να ξανανέβει στη σκηνή.

Πρωτότυπου Σεναρίου: στους Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ για το «Τα Πάντα Ολα» (Everything Everywhere All at Once). Οπως ακριβώς αναμενόταν. Ο Ντάνιελ Σάινερτ ευχαρίστησε ονομαστικά όλους τους δασκάλους του στο σχολείο. Ο Ντάνιελ Κουάν δεν πίστευε ποτέ ότι θα κερδίσει οποιοδήποτε βραβείο «έχω προβλήματα αυτοεκτίμησης».

Διασκευασμένου Σεναρίου: Σάρα Πόλεϊ για το «Γυναικείες Κουβέντες» (Women Talking) «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ακαδημία που δεν τρόμαξε και βράβευσε ένα σενάριο που φέρνει τις λέξεις "γυναίκες" και "κουβέντες" μαζί...»

Ηχου: στην ομάδα του «Top Gun: Maverick» «Σε ευχαριστούμε Ακαδημία. Αλλά πιο πολύ ευχαριστούμε όλους τους θεατές που είδαν και άκουσαν αυτή την ταινία. Μαζί. Σε μία αίθουσα...»

Τραγουδιού: «Naatu Naatu» από την ταινία «RRR». Μόλις σημειώθηκε ένα ακόμα ρεκόρ. Είναι το πρώτο τραγούδι από ινδική ταινία που κερδίζει το βραβείο στην ιστορία των Οσκαρ. «Γνώρισε τέτοια επιτυχία γιατί είναι το τραγούδι των ανθρώπων. Είναι ένα λαϊκό κομμάτι...»

Moντάζ: Πολ Ρότζερς για το «Τα Πάντα Ολα» (Everything Everywhere All at Once)

Σκηνοθεσίας: στους Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ για το «Τα Πάντα Ολα» (Everything Everywhere All at Once). «Θέλουμε το αφιερώσουμε σε όλες τις μαμάδες του κόσμου...Σε ευχαριστώ που δεν έπνιξες την δημιουργικότητά μου όταν ήμουν παιδί. Οταν γύριζα τολμηρές ταινίες τρόμου ή βρώμικες κωμωδίες ή όταν ντυνόμουν drag μικρός - κάτι που δεν αποτελεί απειλή για κανέναν...»

«Υπάρχει κάτι το μαγικό μέσα σε όλους σας. Απλώς πρέπει να βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους για να το ξεκλειδώσετε..»

Α Ανδρικού Ρόλου: Μπρένταν Φρέιζερ για τη «Φάλαινα» (The Whale) του Ντάρεν Αρονόφσκι. (προς τους συνυποψηφίους του) «Κύριοι, το ταλέντο και η ψυχή σας έχουν μέγεθος φάλαινας. Ηταν τιμή μου να βλέπω το όνομά μου δίπλα στα δικά σας σε αυτή την κατηγορία.

A' Γυναικείου Ρόλου: Μισέλ Γεό για το «Τα Πάντα Ολα» (Everything Everywhere All at Once) Αλλη μία ιστορική νίκη: η πρώτη ασιατικής καταγωγής ηθοποιός που κερδίζει Οσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου - στην ιστορία του θεσμού. Για να το αφήσουμε λίγο να κάτσει αυτό: πρώτη φορά σε 95 χρόνια. Καθόλου τυχαίο ότι παρέλαβε το Οσκαρ της από τα χέρια της Χάλε Μπέρι, που είχε κάνει το αντίστοιχο ρεκόρ για τις μαύρες ηθοποιούς («Monster's Ball, 2022»).

«Προς όλα τα μικρά αγόρια και κορίτσια που μου μοιάζουν: αυτό εδώ είναι μία ακτίνα ελπίδας. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Και, κυρίες μου, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι πέρασαν τα χρόνια σας. Κάνουν λάθος...»

Καλύτερης Ταινίας: «Τα Πάντα Ολα» (Everything Everywhere All at Once) «Θέλω να το αφιερώσω στον πατέρα μου. Που, όπως και πάρα πολλοί μετανάστες, πέθανε νέος. Εκανα αυτή την ταινία με τον τρόπο που μου δίδαξε και ξέρω ότι είναι περήφανος: κανένα κέρδος δεν είναι πάνω από τους ανθρώπους και κανένας άνθρωπος δεν είναι σημαντικότερος από κάποιον άλλον...»

ΠΗΓΗ:flix.gr