Ισραηλινοί στρατιώτες απαγορεύουν τις επισκέψεις σε χωριά της Δυτικής Όχθης σε περιοδεία που διοργανώθηκε από τους βραβευμένους με Όσκαρ «No Other Land»

Ισραηλινοί στρατιώτες εμπόδισαν τη Δευτέρα δημοσιογράφους να εισέλθουν σε χωριά της Δυτικής Όχθης σε μια προγραμματισμένη περιοδεία που διοργάνωσαν οι σκηνοθέτες της οσκαρικής ταινίας No Other Land.

Οι σκηνοθέτες του βαθιά συγκινητικού και ισχυρού ντοκιμαντέρ, που επικεντρώνεται στις συστηματικές επιθέσεις των Ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, δήλωσαν ότι είχαν προσκαλέσει τους δημοσιογράφους στην περιοδεία για να πάρουν συνεντεύξεις από κατοίκους σχετικά με την αυξανόμενη βία των εποίκων στην περιοχή.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X από τον συν-σκηνοθέτη της ταινίας, Yuval Abraham, ένας Ισραηλινός στρατιώτης λέει σε μια ομάδα διεθνών δημοσιογράφων ότι «δεν υπάρχει διέλευση» στην περιοχή λόγω στρατιωτικής διαταγής.

Masked soldiers decided to close off Masafer Yatta and prevent international journalists from reaching the area.

This is what it means to live under occupation: a masked soldier decides who and when can pass, when to destroy or to invade our homes. https://t.co/SMsX7PrEEQ