GOETHEKINO: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | Μια σειρά προβολών και συζητήσεων γύρω από τις σχέσεις στην οικογένεια

Δημοσιεύθηκε 17.09.2025 12:32

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου παρουσιάζει τη δεύτερη έκδοση του «GoetheKino» - μιας σειράς εκδηλώσεων με προβολές ταινιών και συζητήσεις που πραγματοποιούνται την τελευταία Τετάρτη του μήνα.

Η σειρά, με τίτλο «Ζητήματα Οικογένειας» ασχολείται όχι μόνο με τις σχέσεις και τις δυναμικές μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά και με θέματα όπως η έννοια του ανήκειν, η απάρνηση και η μνήμη. Μετά την προβολή της κάθε μίας των τριών ταινιών, που προκαλούν στοχασμό και έχουν συναισθηματικό βάθος, θα δοθεί χώρος για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και κοινούς προβληματισμούς.

Η σειρά ξεκινά με την προβολή της βραβευμένης ταινίας Der Junge muss an die frische Luft (“All About Me”) (24.09.2025), την οποία θα ακολουθήσει συζήτηση με την Όλγα Κουρέλου, ακαδημαϊκό κινηματογράφου, και τον κωμικό Κωνσταντίνο Ψυλλίδη. Η συγκινητική ιστορία της παιδικής ηλικίας του διάσημου Γερμανού κωμικού Χάπε Κέρκελιγκ θέτει το ερώτημα, πώς γίνεται κάποιος αυτός που είναι, πώς συνεχίζει να επιδρά η παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Παρόλα τα κωμικά στοιχεία, το «All About Me» αποτελεί ταυτόχρονα μια λεπτομερή ανάλυση μιας καταπιεσμένης κοινωνίας ανθρώπων που είναι ακόμα τραυματισμένοι από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και χρειάζονται το γέλιο όπως τον αέρα που αναπνέουν.

Ακολουθεί η προβολή της ταινίας Good Bye, Lenin! - μιας συγκινητικής τραγικωμωδίας που φωτίζει τις αναταραχές της γερμανικής επανένωσης με μεγάλη ευαισθησία και χιούμορ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία από την οπτική γωνία του νεαρού Άλεξ, ο οποίος αντιμετωπίζει τις προκλήσεις μιας νέας πραγματικότητας με αφοσίωση και δημιουργικότητα. Ασχολείται με τον έρωτα, την πίστη και το ερώτημα πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κανείς για να προστατεύσει κάποιον. Με ένα μείγμα νοσταλγίας, κοινωνικής κριτικής και συναισθηματικού βάθους, το Good Bye, Lenin! δεν είναι μόνο ένα πορτρέτο μιας εποχής, αλλά και μια ιστορία για την οικογένεια και τη δύναμη της μνήμης. Μετά την προβολή, η Όλγα Κουρέλου θα συζητήσει με τη Mine Balman, σκηνοθέτιδα ντοκιμαντέρ (Beyond History Education, Olivia).

Καλεσμένη για την τελευταία προβολή της ταινίας Beyond Silence (“Jenseits der Stille”), (26.11.2025), θα είναι η Παναγιώτα Θεμιστοκλέους, Κύπρια διερμηνέας νοηματικής γλώσσας και CODA (παιδί κωφών ενηλίκων), η οποία θα συνομιλήσει για την ταινία με την Όλγα Κουρέλου. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Λάρας, της οποίας οι γονείς είναι κωφάλαλοι. Αυτό αλλάζει σύντομα τις σχέσεις εξουσίας και υποχρεώσεων μέσα στην οικογένεια, αφού το κορίτσι πρέπει να αναλάβει από νωρίς τον ρόλο της μεσολαβήτριας με τον έξω κόσμο και να δρα ως "μεταφράστρια". Μετά το σχολείο, η Λάρα θέλει να εγκαταλείψει τη μικρή βαυαρική πόλη για να σπουδάσει μουσική στο Βερολίνο – κάτι που οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα με τον πατέρα της, τα οποία επιδεινώνονται με το θάνατο της μητέρας της.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ & ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ:

Τετάρτη 24.09.2025, 7 μ.μ.

ALL ABOUT ME (Der Junge muss an die frische Luft) της Caroline Link, 2018, 100’

Συζήτηση με την Όλγα Κουρέλου και τον Κωνσταντίνο Ψυλλίδη

© UFA Fiction 2018

Τετάρτη 29.10.2025, 7 μ.μ.

GOOD BYE, LENIN! του Wolfgang Becker, 2003, 121’

Συζήτηση με την Όλγα Κουρέλου και την Mine Balman

©X Filme Creative Pool GmbH

Τετάρτη 26.11.2025, 7 μ.μ.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ (Jenseits der Stille) της Caroline Link, 1996, 109’

Συζήτηση με την Όλγα Κουρέλου και την Παναγιώτα Θεμιστοκλέους

©Claussen + Wöbke Filmproduktion

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 24 Σεπτεμβρίου, 29 Οκτωβρίου και 26 Νοεμβρίου 2025 στις 7μ.μ.

ΤΟΠΟΣ: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Μάρκου Δράκου 21, 1102 Λευκωσία

ΓΛΩΣΣΑ: Προβολές με διαλόγους στην πρωτότυπη γλώσσα και αγγλικούς υπότιτλους. Συζητήσεις στα αγλλικά.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Ελεύθερη είσοδος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros