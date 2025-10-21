Τα βραβεία του 15ου ISFFC

Δημοσιεύθηκε 21.10.2025 09:30

Με μια συγκινητική, γιορτινή τελετή λήξης στο parking της ΣΕΚ, πίσω από το Θέατρο Ριάλτο, ολοκληρώθηκε το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC), που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο. Η βραδιά ξεκίνησε με ένα σύντομο αφιέρωμα στον μεγάλο απόντα από το φετινό φεστιβάλ και την κινηματογραφική και θεατρική κοινότητα, το αγαπημένο σε όλους Σπύρο Σταυρινίδη.

Το φετινό φεστιβάλ υπήρξε ζεστό, ανθρωποκεντρικό και βαθιά κινηματογραφικό, με εκατοντάδες θεατές να συμμετέχουν στις προβολές, τις παράλληλες δράσεις και τις καθημερινές συναντήσεις στο Hub, τον υπαίθριο χώρο συνάντησης του φεστιβάλ, που και φέτος εξελίχθηκε σε μια αληθινή κοινότητα δημιουργών, θεατών και φίλων του κινηματογράφου, υπό τη φροντίδα και επιμέλεια των νέων Καλλιτεχνικών Διευθυντών Καίτης Παπαδήμα και Διομήδη Κουφτερού.

Με το βλέμμα στραμμένο ήδη στην επόμενη χρονιά, ανυπομονούμε για το επόμενο κεφάλαιο αυτού του εξαιρετικού φεστιβάλ, που συνεχίζει να εξελίσσεται, να εμπνέει και να ενώνει δημιουργούς και κοινό.

Απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, Miguel Valverde

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Διομήδη και την Καίτη, τους καλλιτεχνικούς διευθυντές του Φεστιβάλ, για την υπέροχη οργάνωση φέτος. Είναι συναρπαστικό να ακούμε για όλες τις δημιουργικές ιδέες που σχεδιάζετε για το μέλλον· για την πρόθεσή σας να αναπτυχθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, χτίζοντας συνεργασίες και διαμορφώνοντας το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό σταθμό στον διεθνή χάρτη των φεστιβάλ μικρού μήκους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Γραφείο Κινηματογράφου Κύπρου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και, φυσικά, το Θέατρο Ριάλτο, που αναδεικνύουν τη μεγάλη σημασία της ταινίας μικρού μήκους, καθώς φιλοξενούν τους δημιουργούς του μέλλοντος (και του παρόντος). Αυτοί θα θυμούνται αυτό το φεστιβάλ και θα το παινεύουν με τα ωραιότερα λόγια, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στην αναγνώρισή του. Περάσαμε μια υπέροχη εβδομάδα, παρακολουθώντας μια θαυμάσια επιλογή ταινιών μικρού μήκους, που έτυχαν επιλογής με καλαισθησία και ευαισθησία, με κατανόηση του σημερινού κόσμου, με σοβαρότητα αλλά και με γέλιο. Αξιολογήσαμε φοιτητικές ταινίες, σκηνοθετικά ντεμπούτα, ταινίες βραβευμένες σε μεγάλα φεστιβάλ, αλλά και έργα δημιουργών με μακρά πορεία. Δεν ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε μια απόφαση, καθώς η επιτροπή στο σύνολό της στάθηκε γενναιόδωρη στο να ακούει ο ένας τον άλλον. Για να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το κοινό των ταινιών μικρού μήκους, η επιτροπή θα ήθελε να προτείνει τα προγράμματα να είναι συντομότερα, ώστε να δημιουργείται χρόνος για συζητήσεις Q&A, ένα θεμελιώδες εργαλείο που καλλιεργεί τη σχέση ανάμεσα στους/στις καλλιτέχνες και το κοινό. Συγχαίρουμε θερμά το φεστιβάλ και του ευχόμαστε να έχει μια μακρά πορεία, πιστεύοντας ακράδαντα ότι τα βήματα που ήδη κάνει κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· έτσι, θεωρούμε ότι το φεστιβάλ μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό τοπίο των φεστιβάλ μικρού μήκους και ότι το Θέατρο Ριάλτο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό, διοργανώνοντας εκδηλώσεις που κάνουν τη διαφορά στις ζωές όλων μας. Πάνω απ’ όλα, όμως, που κάνει τη διαφορά στις ζωές των καλλιτεχνών που έρχονται (και θα συνεχίσουν να έρχονται) κάθε χρόνο για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους»

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος

Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (€4.000)

“Blue Heart” του Samuel Suffren Με το καθηλωτικό καδράρισμα και το δυναμικό μοντάζ της, η ταινία αποτυπώνει μια εξαιρετικά ευαίσθητη και τρυφερή σχέση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι γονιών που λαχταρούν να ξαναδούν τον αγαπημένο, ξενιτεμένο γιο τους. Η κάμερα αναδεικνύει την ειλικρίνεια των χαρακτήρων και την ανθρωπιά τους, ενώ τα χρώματα βοηθούν τον θεατή να κατανοήσει τη θέση τους. Ανάμεσα σε τηλεφωνικές κλήσεις και κατσίκες, το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους απονέμεται σε μια ταινία φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από έναν καλλιτέχνη. To βραβείο επέδωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Miguel Valverde.

Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (€1.500)

“God is Shy” της Jocelyn Charles Η ταινία ξεχωρίζει για τον τρόπο που συνδυάζει ψυχολογικό τρόμο με σουρεαλιστικό οπτικό στυλ και αισθητική. Ο κόσμος της ξεδιπλώνεται μέσα από μια άψογα επιλεγμένη τεχνική animation, όπου η ένταση αναπτύσσεται οργανικά και διατηρείται αμείωτη μέχρι το τέλος. To βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής η Rimanté Daugelaite.

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας (€2.500)

Simon Schneckenburger για το “Skin on Skin” Μια διεισδυτική σκηνοθετική προσέγγιση που αποτυπώνει την ένταση ανάμεσα στην καταπίεση και την επιθυμία, μέσα από τον προσεκτικά ενορχηστρωμένο συνδυασμό εικόνας, ήχου και ερμηνειών. Γυρισμένη με φυσικό ρεαλισμό, η ταινία δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ωμή και άμεση, μετατρέποντας τη σκληρότητα και την οικειότητα σε έναν ενιαίο, ανήσυχο παλμό. To βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής o Mάριος Μεττής.

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ (€3.000)

“Man Number 4” της Miranda Pennell Μια ιστορία που εστιάζει στη λεπτομέρεια και πλαισιώνεται από ένα επιμελώς σχεδιασμένο

ηχητικό τοπίο, όπου η εικόνα κατέχει κεντρικό ρόλο, αντανακλώντας την ανηλεή σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, που κατακλύζεται καθημερινά από ψηφιακές, αποσπασματικές εικόνες. Η ταινία θέτει το ερώτημα κατά πόσο τις αντιλαμβανόμαστε ενεργά ή παθητικά και τι σημαίνει να είσαι μάρτυρας υπό καθεστώς βίας. To βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής η Rimanté Daugelaite.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου (€1.500)

“Noi” του Neritan Zinxhiria Μια ποιητική, ευαίσθητη κινηματογραφική δύναμη. Ένα έργο που εμβαθύνει στη σχέση ανθρώπου και ζώου, αντιμετωπίζοντάς τους ως ίσους. Μια ταινία που μας δείχνει πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την απώλεια και πώς οι συγκρούσεις μπορούν να επιλυθούν μέσα από συναισθήματα που επικοινωνούνται χωρίς να ειπωθεί ούτε μία λέξη.

Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής η Feyrouz Sherhal.

Υποψηφιότητα για το Βραβείο European Short Film – Prix Vimeo

“Noi” του Neritan Zinxhiria

Mε αργό αλλά επιμελώς ελεγχόμενο ρυθμό, η ταινία παρουσιάζει ένα τραχύ τοπίο και μια περίτεχνη σύνθεση από βλέμματα, οπτικές γραμμές και προοπτικές, ανθρώπινες και μη. Προτάσσοντας τη δύναμη της εικόνας έναντι της γλώσσας, δημιουργεί μια έντονη αίσθηση τόπου, δίνοντας προσοχή σε λεπτομέρειες όπως η ενδυμασία, οι παραδόσεις και οι αποχρώσεις της διαλέκτου, οδηγώντας τον θεατή σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ευρώπης, που σπάνια αποτυπώνεται στον κινηματογράφο. Το βραβείο επέδωσε εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής η Feyrouz Sherhal.

Βραβεία Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος

Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους (€4.000 και υπηρεσίες Grading και DCP από την εταιρεία Full Moon Productions)

“Prelude to a Supernova” του Χρίστου Αρτεμίου Το σκηνοθετικό αυτό ντεμπούτο εντυπωσίασε την επιτροπή με την αντίληψη του χώρου. Ξεκινά με την πρωταγωνίστρια να περιμένει κάτι που δεν θα συμβεί ποτέ, προτού οδηγήσει τον θεατή σε ένα γεμάτο ένταση ταξίδι γύρω από το οικουμενικό ζήτημα της εγκατάλειψης. Η κάμερα, άγρυπνη και διαρκώς στο πλευρό της, μας διαβεβαιώνει πως, ό,τι κι αν συμβεί, κάτι γεμάτο δύναμη και λάμψη πρόκειται να αποκαλυφθεί.

Το βραβείο επέδωσαν εκ μέρους της Υφυπουργού Πολιτισμού η Δρ Έλενα Χριστοδουλίδου, Επικεφαλής Κινηματογράφου, και ο κ. Πανίκος Πετρίδης (Fullmoon Productions).

Βραβείο Σκηνοθεσίας “Ντίνου Κατσουρίδη” (€2.500 & τεχνικός εξοπλισμός)

Christos Artemiou για το “Prelude to a Supernova” Ένας σκηνοθέτης που μάς καλεί να περιηγηθούμε στον χώρο της ταινίας του, μέσα από ένα ισχυρό κινηματογραφικό ιδίωμα που έχει την ικανότητα να σκιαγραφεί έναν βίαιο κόσμο όπου κυριαρχεί η ποίηση. Η νεαρή ηρωίδα μάς διαβεβαιώνει πως δεν είναι θύμα, αλλά μια δραστήρια μορφή που θα αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα στην οποία ζει.

Το βραβείο επέδωσε η κ. Ισαβέλα Μαυράκη.

Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας (€2.500 )

“The Archive of Grigoris Antoniou” των Theopisti Stylianou-Lambert & Alexia Achilleos Με χιούμορ αλλά και στοχαστικό χαρακτήρα, η ταινία αποτυπώνει μια εξαιρετικά μεθοδική επιστημονική προσέγγιση. Προσκαλώντας τον θεατή σε ένα παιχνίδι αρχαιολογικής ανακάλυψης, η έρευνα ξεκινά από ένα θραύσμα χρόνου και καταλήγει σε ένα όνομα,ίσως και σε ένα πρόσωπο. Με το διαισθητικό βλέμμα της μυθοπλασίας αλλά και τη μέθοδο του ντοκιμαντέρ, αυτή η υβριδική ταινία αμφισβητεί τις προκαταλήψεις της τεχνολογίας και των οικοσυστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το βραβείο επέδωσε η κ.Μαρία Κυριάκου, μέλος Δ.Σ. Ριάλτο.

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας (υπηρεσίες post production και DCP από την εταιρεία Stefilm)

Στον Fern Silva για την ταινία “Overnight Coup” της Marina Xenofontos

Ο φορμαλιστικός πειραματισμός της κινηματογράφησης αντανακλά τη μεταδοτική, νεανική ενέργεια της ταινίας, αξιοποιώντας διαφορετικά φορμά και κάμερες. Άλλοτε σε απόλυτη εγγύτητα με τους χαρακτήρες, παρακολουθώντας τους από κοντά, και άλλοτε στατική ή αποστασιοποιημένη, η ταινία χρησιμοποιεί μια ποικιλία εντυπωσιακών τεχνικών που συμπληρώνουν με ιδανικό τρόπο την αφήγηση.

Το βραβείο επέδωσε ο κ. Άγγελος Αργυρούλης (Stefilm).

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας (ex-aequo) – €2.000 (Δήμος Λεμεσού)

Naria Athanasopoulou για το “Prelude to a Supernova” και Σπύρος Σταυρινίδης για το “The Visit” του Louis Patsias.

Δύο ερμηνείες που μας έμειναν αξέχαστες, οι οποίες γεφυρώνουν γενιές στον κινηματογράφο και σκιαγραφούν τον κύκλο της αναγέννησής του. Η μία προσφέρει μια ευαίσθητη και απρόσμενη ενσάρκωση μιας δυναμικής νεαρής ηρωίδας, που αφηγείται με χάρη την ιστορία. Η άλλη αποδίδει μια πολυεπίπεδη, λεπτοδουλεμένη ερμηνεία, χωρίς εκφορά λόγου, αποκαλύπτοντας βάθος και λεπτότητα σε κάθε χειρονομία.

Το βραβείο επέδωσε ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης.

Τιμητικές Διακρίσεις στις ταινίες

“Adoption is an Option” της Χριστίνα Τρύφωνος

Την τιμητική διάκριση απένειμε η Feyrouz Sherhal

“Half an Orange” της Λουκίας Χατζηγιάννη

Την τιμητική διάκριση απένειμε ο Aλέξης Βασιλείου, Διευθυντής του Θεάτρου Ριάλτο

“The Weaver” του Γιώργου Τσαγγάρη

Την τιμητική διάκριση απένειμε ο Νenad Bogdanovic, Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, Επικεφαλής Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου»

Ένα φεστιβάλ με ψυχή και μέλλον

Το 15ο ISFFC έκλεισε με χαμόγελα, αγκαλιές και υπόσχεση για μια ακόμη πιο δυναμική 16η διοργάνωση. Οι καλλιτέχνες, το κοινό και οι εθελοντές απέδειξαν ότι το σινεμά μικρού μήκους στην Κύπρο έχει παρόν, μέλλον και κυρίως… ψυχή.

