Έρευνα για αναγνωστικές συνήθειες στο πλαίσιο του Limassol Int. Book Fair

Δημοσιεύθηκε 18.09.2025 13:03

Με στόχο την αποτύπωση των αναγνωστικών συνηθειών των κατοίκων της Κύπρου, το Limassol International Book Fair, σε συνεργασία με το Center for Social Innovation (CSI), ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή παγκύπριας πιλοτικής έρευνας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η συμμετοχή στην έρευνα γίνεται μέσω ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αναγνωστών (παιδιά & ενήλικες). Η διαδικασία διαρκεί 5 λεπτά, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να συμβάλει σε αυτή την πρωτοβουλία.

Με αυτή την προσπάθεια, προστίθεται, το Limassol International Book Fair και το CSI επιδιώκουν να ανοίξουν τον διάλογο γύρω από τη σχέση του κοινού με το βιβλίο και να συμβάλουν στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στην Κύπρο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού, που θα πραγματοποιηθεί στις 21–23 Νοεμβρίου 2025.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό σύνδεσμο https://forms.office.com/e/4G5uMghDGa