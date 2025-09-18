Παράθυρο logo
Λογοτεχνία
Έρευνα για αναγνωστικές συνήθειες στο πλαίσιο του Limassol Int. Book Fair
Δημοσιεύθηκε 18.09.2025 13:03
Έρευνα για αναγνωστικές συνήθειες στο πλαίσιο του Limassol Int. Book Fair

Με στόχο την αποτύπωση των αναγνωστικών συνηθειών των κατοίκων της Κύπρου, το Limassol International Book Fair, σε συνεργασία με το Center for Social Innovation (CSI), ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή παγκύπριας πιλοτικής έρευνας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η συμμετοχή στην έρευνα γίνεται μέσω ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αναγνωστών (παιδιά & ενήλικες). Η διαδικασία διαρκεί 5 λεπτά, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να συμβάλει σε αυτή την πρωτοβουλία.

Με αυτή την προσπάθεια, προστίθεται, το Limassol International Book Fair και το CSI επιδιώκουν να ανοίξουν τον διάλογο γύρω από τη σχέση του κοινού με το βιβλίο και να συμβάλουν στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στην Κύπρο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού, που θα πραγματοποιηθεί στις 21–23 Νοεμβρίου 2025.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό σύνδεσμο   https://forms.office.com/e/4G5uMghDGa

Tags

Τελευταία νέα

Έρευνα για αναγνωστικές συνήθειες στο πλαίσιο του Limassol Int. Book Fair

18.09.2025 13:03

Post thumbnail or placeholder

Η εκπομπή Τζίμι Κίμελ εκτός τηλεοπτικού αέρα εξαιτίας μονολόγου του για δολοφονία Κερκ

18.09.2025 12:50

Post thumbnail or placeholder

Να διασφαλιστεί το μέλλον του «Ριάλτο» λέει ο Οργανισμός «Λεμεσός 2030»

18.09.2025 11:59

Post thumbnail or placeholder

«Μια Ιλιάδα»:Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη γίνεται ο Όμηρος και το έπος του.

18.09.2025 11:01

Post thumbnail or placeholder

Cyprus: The Divided Island, πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου

17.09.2025 14:01

Post thumbnail or placeholder

Yφάντρες της Φύτης θα υφαίνουν στην παραδοσιακή βούφα - Εκδήλωση για το παραδοσιακό υφαντό

17.09.2025 13:15

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ