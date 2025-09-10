Η Σουηδία δίνει άδεια μουσικής σε εταιρείες ΑΙ - Προστασία και δικαιώματα για δημιουργούς (βίντεο)

Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνομοσπονδία Εταιρειών Συγγραφέων και Συνθετών (CISAC), η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να μειώσει τα εισοδήματα των μουσικών δημιουργών έως και 24% μέχρι το 2028.

Η Σουηδική Οργάνωση Δικαιωμάτων Μουσικής (STIM) ανακοίνωσε την Τρίτη την καθιέρωση μιας νέας άδειας που επιτρέπει σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν νομίμως προστατευμένα τραγούδια για την εκπαίδευση των μοντέλων τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι δημιουργοί θα λαμβάνουν δικαιώματα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η ραγδαία εξάπλωση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στους δημιουργικούς κλάδους έχει προκαλέσει κύμα αγωγών από καλλιτέχνες, συγγραφείς και οργανισμούς δικαιωμάτων. Οι δημιουργοί υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν έργα χωρίς άδεια ή αποζημίωση για να «εκπαιδεύσουν» τα συστήματά τους.

Η νέα άδεια της STIM, που εκπροσωπεί περισσότερους από 100.000 στιχουργούς, συνθέτες και εκδότες μουσικής, επιτρέπει στα συστήματα ΤΝ να αντλούν δεδομένα από πνευματικά προστατευόμενα έργα με αντάλλαγμα την καταβολή δικαιωμάτων στους δημιουργούς.

«Δείχνουμε ότι είναι εφικτό να αγκαλιάσεις την καινοτομία χωρίς να υπονομεύσεις τη δημιουργικότητα του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο μια εμπορική πρωτοβουλία, αλλά και ένα σχέδιο δίκαιης αποζημίωσης και νομικής ασφάλειας για τις εταιρείες ΤΝ», δήλωσε η Λίνα Χέιμαν, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος της STIM.

Η CISAC εκτιμά ότι μέχρι το 2028 τα έσοδα που θα προέρχονται από γενετική ΤΝ στη μουσική θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 17 δισ. δολάρια ετησίως.

Η Σουηδία, που έχει ήδη συμβάλει στη διαμόρφωση διεθνών προτύπων με πλατφόρμες όπως το Spotify και το TikTok, ενσωμάτωσε στην άδεια υποχρεωτική τεχνολογία για την παρακολούθηση των παραγόμενων έργων από ΤΝ, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την καταβολή αμοιβών.

Η νεοφυής εταιρεία Songfox, με έδρα τη Στοκχόλμη, είναι η πρώτη που λειτουργεί υπό το νέο πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν νόμιμα τραγούδια και διασκευές με τεχνητή νοημοσύνη.

