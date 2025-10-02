Eτήσιο συνέδριο & απονομή βραβείων ευρωπαϊκής ακαδημίας μουσείων

Το Ετήσιο Συνέδριο & Απονομή Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, από το Νομισματικό Μουσείο της Ουγγαρίας, μέλος της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας. Ο αυξανόμενος αριθμός συμμετεχόντων μουσείων κάθε χρόνο δείχνει τη δύναμη, την προθυμία και το πάθος να αγωνιστούμε μέσω του πολιτισμού για ένα καλύτερο αύριο για όλες τις κοινωνίες.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 135 επαγγελματίες μουσείων από όλο τον κόσμο και μέσα από περισσότερες από 50 παρουσιάσεις, συζητήθηκαν συναρπαστικές νέες τάσεις, ιδέες και προκλήσεις στον τομέα της μουσειολογίας. Ο ρόλος των μουσείων στην κοινωνία έχει γίνει πολύ σημαντικότερος από χώρος διατήρησης του παρελθόντος. Όχι μόνο προστατεύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και διατηρούν ζωντανή τη μνήμη, αλλά έχουν μετατραπεί σε ενεργούς παράγοντες στη διαμόρφωση του μέλλοντος, εκπαιδεύουν την εκπαίδευση, είναι ανοιχτά και προσκαλούν το κοινό να συμμετάσχει, να συζητήσει και να εξελιχθεί μαζί τους για κοινωνική αλλαγή μέσω της εκπαίδευσης, του διαλόγου και της πολιτιστικής ανταλλαγής.

Τα μουσεία που έλαβαν μέρος υπέβαλαν τις προτάσεις τους για τα βραβεία:

The Art Museum Award (με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη), το οποίο επικεντρώνεται στον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης και τιμά δράσεις που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια για την αντιμετώπιση τρεχόντων κοινωνικών ζητημάτων.

The Luigi Micheletti Award (με την υποστήριξη του Luigi Micheletti Foundation), το οποίο αναγνωρίζει καινοτόμα μουσεία στη σύγχρονη ιστορία, τη βιομηχανία και την επιστήμη.

The Dasa Award (με την υποστήριξη του DASA Foundation), το οποίο αναγνωρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις σε μουσεία, καλύπτοντας ευρύτερες ευκαιρίες μάθησης.

The EMA Audience Award, το οποίο ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων μόλις το 2024 μετά από πρόταση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, εις μνήμη του Wim van der Weiden, ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων και μεγάλης προσωπικότητας στον κόσμο των μουσείων. Το πρώτο EMA Audience Award απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου που διοργάνωσαν και φιλοξένησαν η Λεβέντειος Πινακοθήκη και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, στην Κύπρο.

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη υποστηρίζει με υπερηφάνεια την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων. Το Βραβείο Μουσείου Τέχνης χορηγείται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα, ενώ μέλος της Επιτροπής Κριτών για το βραβείο είναι η κυρία Λουΐζα Λεβέντη, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Επίσης, μέλος της Επιτροπής Κριτών για το Βραβείο Luigi Micheletti και το Βραβείο DASA είναι η κυρία Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Διευθύντρια του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας.

Ο φετινός νικητής για το Βραβείο Μουσείου Τέχνης ήταν το Ιρλανδικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. Μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο ήταν και το Μουσείο Κώστα Αργυρού στην επαρχία Λάρνακας.

Συγχαίρουμε με υπερηφάνεια όλους τους υποψηφίους και τους νικητές και προσκαλούμε κάθε μουσείο, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, να σταθεί στο πλευρό μας, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό ως κοινή μας δύναμη για αλλαγή.

https://europeanmuseumacademy.eu/ema-awards-and-art-museum-award-2025-judges-reports/