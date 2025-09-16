Τι είναι «εθνογραφία» και τι εθνογραφική συνέντευξη; Σειρά εργαστηρίων με τη Νικολέττα Δημητρίου

Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 08:11

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από βιντεάκια ατόμων (συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας) που μαγειρεύουν, κεντούν, τραγουδούν, χορεύουν ή λένε ιστορίες στον φακό. Ίσως ποτέ πριν δεν υπήρχε τόσο μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον για τις «μικρές ιστορίες» του κόσμου γύρω μας. Τώρα, με ένα κινητό στο χέρι, ο καθένας και η καθεμία από μας είναι εν δυνάμει ένας/μια εθνογράφος της καθημερινότητάς του/της.

Τι είναι όμως στ’ αλήθεια αυτό που ονομάζουμε «εθνογραφία» και τι είναι η εθνογραφική συνέντευξη; Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε άτομα από τα οποία θέλουμε να πάρουμε συνέντευξη, αλλά και να πραγματοποιήσουμε τη συνέντευξη με τρόπο επιστημονικά και ηθικά σωστό; Πώς συλλέγουμε, πώς αναλύουμε και πώς προβάλλουμε δεδομένα; Υπάρχουν παραδείγματα από την κυπριακή εθνογραφία που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε;

Το Αρχείο Κυπριακής Μουσικής διοργανώνει μια σειρά δώδεκα διαδραστικών εργαστηρίων γύρω από βασικά θέματα της εθνογραφίας και της εθνογραφικής συνέντευξης, με την εθνομουσικολόγο Νικολέττα Δημητρίου. Τα εργαστήρια παίρνουν τη μορφή ενός πανεπιστημιακού μαθήματος «101», δηλαδή μιας εισαγωγής σε ένα συγκεκριμένο θέμα, και προσφέρονται ως πακέτο δώδεκα συναντήσεων. Ως μέρος των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια εθνογραφική συνέντευξη ως πρακτική.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μουσικούς, τραγουδιστές, ποιητές, φοιτητές, ερευνητές, αλλά και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με θέματα παραδοσιακής μουσικής, λαϊκής ποίησης, λαογραφίας ή εθνογραφίας. Απευθύνονται όμως και σε άτομα χωρίς πρότερη γνώση του αντικειμένου, που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα. Η γνώση μουσικής δεν είναι απαραίτητη .*

Σε όσους/ες παρακολουθήσουν και τα 12 εργαστήρια θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

* Η απεύθυνση σε ένα ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικού, μορφωτικού ή οικονομικού επιπέδου, είναι βασικός στόχος όλων των δράσεων του ΑΚΜ, που πρεσβεύει την εκδημοκρατικοποίηση της γνώσης γύρω από στοιχεία παραδοσιακού πολιτισμού και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε το κυπριακό κοινό να νιώθει ότι ο πολιτισμός του του ανήκει.

Πληροφορίες

Χώρος διεξαγωγής των εργαστηρίων: The Writing Room [Έκτορος 20, Λευκωσία 1016]

Κόστος συμμετοχής: €200 για δώδεκα εργαστήρια

Μέρα/ώρα: Τρίτη, 18:00­–21:00

Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων όλων των ημερομηνιών και των θεμάτων των εργαστηρίων): Εθνογραφία και Εθνογραφική Συνέντευξη 101

Εγγραφές: cyprusmusicarchive@gmail.com

Τα εργαστήρια στηρίζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω του προγράμματος «Πολιτισμός ΙΙ».