Ξεκινά το Μουσικό Χωριό Φέγγαρος

Το Μουσικό Χωριό Φέγγαρος, στον Κάτω Δρυ εγκαινιάζει τη δέκατη του έκδοση αυτή την Πέμπτη 27 Ιουλίου

Έχοντας πλέον εδραιωθεί σαν ένας σημαντικότατος θεσμός στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης του νησιού, θα προσφέρει φέτος οκτώ εργαστήρια μουσικής, θεάτρου και κίνησης, καθώς και ένα artist residency, ενώ οι βραδιές του θα φιλοξενούν ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από ιδιαίτερες συναυλίες οι οποίες θα είναι δωρεάν για το κοινό. Σπάνιες συμπράξεις μεταξύ εισηγητών της διοργάνωσης, αλλά και ντόπιων μουσικών, καθώς και φρέσκες προτάσεις από την ντόπια μουσική σκηνή, θα δίνουν την σκυτάλη σε ολονύκτια ελεύθερα jams στο Carlsberg Beer Garden που θα βρίσκεται στο χώρο του Καφενείου του χωριού.

Στο Μουσικό Χωριό Φέγγαρος 2023 θα διδάξουν επαγγελματίες του κλάδου εστιάζοντας σε θεματικές όπως τραγουδοποιία, αυτοσχεδιασμός και ενορχήστρωση, τζαζ και λαϊκές μουσικές παραδόσεις, φωνή, θέατρο και κίνηση. Εργαστήρια θα συντονίσουν φέτος η Αθηνά Κάσιου με την Αντωνία Χαραλάμπους, η Βίκυ Κάλλα με τον Παναγιώτη Ττοφή, ο Γιώργος Κοντραφούρης (Eλλάδα) με τον Ερμή Μιχαήλ, ο Μιχάλης Κουλουμής, ο Μιχάλης Ττερλικκάς, ο Φώτης Σιώτας (Ελλάδα), ο Παναγιώτης Ανδρέου (Ελλάδα), ο Στέλιος Χατζηκτωρής (Γερμανία), ενώ η Ελένη Ηρακλέους (Γερμανία) θα είναι ο φετινός Artist Residency του χωριού. Τα εργαστήρια των Φώτη Σιώτα, Μιχάλη Ττερλικκά και Παναγιώτη Ανδρέου είναι ήδη πλήρη, ενώ υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις στα υπόλοιπα εργαστήρια.

Σχεδιασμός αφίσας: Φίλιππος Βασιλειάδης

Συγκεκριμένα οι συναυλίες του φετινού Μουσικού Χωριού Φέγγαρος θα έχουν ως εξής:

27 Ιουλίου - Eleni Era και Alexis Sunder

28 Ιουλίου - Puzzled, Jazz Quartet (Κοντραφούρης, Ερμής, Μουμτζής, Όμηρος) και Spherical Cow

29 Ιουλίου - Φώτης Σιώτας και Μιχάλης Ττερλικκάς μαζί με τους Μιχάλη Κουλουμή και Βασίλη Φιλίππου

30 Ιουλίου - Κώστας Μακρυγιαννάκης και Δημήτρης Μεσημέρης

31 Ιουλίου - Παρουσιάσεις εργαστηρίων

1 Αυγούστου - Προβολή ταινίας: "The man who sold his skin" (Larnaca Cinema Society)

Όλες οι συναυλίες αρχίζουν στις 21:00, εκτός τις 27 Ιουλίου που αρχίζουν στις 21:30. Η προβολή θα γίνει στις 20:30.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια, εγγραφή, διαμονή και πληρωμή: www.fengaros.com/MusicVillage

Χορηγός: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Υποστηρικτές: Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Δρυ, Skoutaris Steel, Iagos Trading LTD, CT Smartec Services LTD.

Αντωνία Χαραλάμπους & Αθηνά Κάσιου (Κύπρος) - Ηθοποιός και Σκηνοθέτης

Η σχέση του ηθοποιού και του σκηνοθέτη από την πρόβα μέχρι τη σκηνή

Πώς λειτουργούν μαζί; - πού συναντιούνται; - ποια η ευθύνη και η προετοιμασία τους ξεχωριστά; Το εργαστήρι αυτό εστιάζει στη σχέση αυτή και στη διαδικασία από το 'ξεκλείδωμα' ενός κειμένου μέχρι την παράσταση. Με πρακτικές μεθόδους και εργαλεία θα εξερευνήσει τους κώδικες επικοινωνίας που οδηγούν σ' ένα ζωντανό αποτέλεσμα και την επικοινωνία με το θεατή μέσα σε ένα χώρο ώστε να δημιουργηθεί μια άλλη πραγματικότητα.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, συγγραφείς, χορογράφους, μουσικούς, και γενικά σε άτομα που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν ή αγαπούν το θέατρο.

Στέλιος Χατζηκτωρής (Γερμανία) - Η Απελευθερωμένη Φωνή

Εφαρμογή ενσωματωμένων πρακτικών στην φωνητική

Το εργαστήρι αυτό στοχεύει στην απελευθέρωση της φωνής και στην έκφραση του εαυτού μέσα από το τραγούδι, χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση. Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με την ανατομία της φωνής, τη χρήση της αναπνοής και θα εξασκήσουν την αντίληψη τους μέσω της εξερεύνησης της κίνησης. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει εκμάθηση τρόπων συντήρησης της φωνής, όπως μασάζ απελευθέρωσης φωνής και προθέρμανση. Θα διερευνήσει τεχνικές τραγουδιού, πρακτική εξάσκηση σε κλασικά χορωδιακά έργα και κλασικά τραγούδια από διάφορα μέρη του κόσμου, καθώς και ευχάριστες ασκήσεις.

To εργαστήρι απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εξερευνήσουν τη φωνή τους και να τραγουδήσουν μαζί με άλλες φωνές, συμπεριλαμβανομένων μουσικών με οποιοδήποτε επίπεδο εμπειρίας, λάτρεις της μουσικής, καθώς και ηθοποιούς που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τη φωνή τους.

Φώτης Σιώτας (Ελλάδα) - Τραγουδοποιία και ενορχήστρωση

Τεχνικές σύνθεσης και ενορχήστρωσης τραγουδιών για τον σύγχρονο τραγουδοποιό και μουσικό

Γράφεις τραγούδια, αλλά δεν ξέρεις πώς να τα ενορχηστρώσεις; Έχεις το δικό σου μουσικό σχήμα, αλλά σε δυσκολεύουν οι ρόλοι των παιχτών και των οργάνων; Έχεις πολλές ιδέες σαν οργανοπαίκτης τις οποίες δεν ξέρεις πώς να οργανώσεις και πού να διοχετεύσεις;

Ο Φώτης Σιώτας εισηγείται ένα καινούργιο εργαστήρι το οποίο αφορά τραγουδοποιούς, μουσικούς και γενικότερα άτομα που φιλοδοξούν να ασχοληθούν και να εμβαθύνουν στο θέμα της ενορχήστρωσης. Ο Σιώτας θα φέρει τις εμπειρίες του από τις αμέτρητες του συμμετοχές στην ελληνική δισκογραφία σαν μουσικός, ερμηνευτής, ενορχηστρωτής και παραγωγός και θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες προσεγγίσεις και τεχνικές που έχει αναπτύξει μέσα από την μακρόχρονη επαγγελματική του πορεία.

Στο εργαστήρι οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν τα κομμάτια τους, τα όργανα τους και τις ιδέες τους για να τις μοιραστούν και να τις δουλέψουν με την ομάδα.

Αφορά τραγουδοποιούς και μουσικούς από όλα τα όργανα και είδη μουσικής.

Γιώργος Κοντραφούρης (Ελλάδα) & Ερμής Μιχαήλ (Κύπρος) - Band Environment: Roles and Coexistence

Διερεύνηση ρόλων στο γκρουπ μέσω ομαδικού παιξίματος και αλληλεπίδρασης

Η δέκατη επέτειος του Μουσικού Χωριού Φέγγαρος βρίσκει δύο από τους πιο συχνούς συνεργάτες του να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να συγχωνεύουν τα εργαστηρια τους σε μια ολιστική εμπειρία. Οι δύο εισηγητές θα μοιραστούν τις εκτεταμένες γνώσεις τους σχετικά με τον αυτοσχεδιασμό, το ομαδικό παίξιμο και την ενορχήστρωση, μέσω καθημερινών συναντήσεων που θα περιλαμβάνουν επίσης συζήτηση για τους διάφορους ρόλους των μουσικών μέσα σε μια ομάδα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον χαρακτήρα του κάθε σπουδαστή, στυλιστικά και προσωπικά.

Το εργαστήρι θα εστιάσει στον ήχο, το groove, τις ικανότητες και την προσωπική προσέγγιση του κάθε παίκτη καθώς και στους τρόπους συνύπαρξης σε ένα υγιές συλλογικό περιβάλλον, όπου η ατομικότητα και η κοινή κατεύθυνση του συνόλου γίνονται εξίσου σεβαστές από τα μέλη του.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε μουσικούς όλων των οργάνων και στυλ που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τη γνώση τους σχετικά με το ομαδικό παίξιμο, καθώς και να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους στον αυτοσχεδιασμό και την ενορχήστρωση.

Μάρθα Μαυροειδή (Ελλάδα) - Μουσικοί πυρήνες: ένα εργαστήρι για την σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό

Εξερευνώντας μουσικές παραλλαγές μέσα από ομαδικό αυτοσχεδιασμό και σύνθεση

Στο εργαστήρι θα διερευνηθούν τρόποι αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης έχοντας ως αφετηρία μικρά μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα. Ξεκινώντας από απλές φράσεις που λειτουργούν σαν μουσικοί πυρήνες οι συμμετέχοντες θα χτίσουν σιγά σιγά μεγαλύτερα σχήματα. Μέσα στην μουσική ομάδα, η ιδέα του ενός θα τροφοδοτεί τον αυτοσχεδιασμό του άλλου με σκοπό να ξεκλειδωθεί το μυστήριο του αυτοσχεδιασμού!

Το εργαστήρι είναι ανοιχτό σε μουσικούς όλων των οργάνων και σε τραγουδιστές.

Μιχάλης Ττερλικκάς (Κύπρος) - Λαλιά τζαι Τραουδκιά του τόπου μας

Ποίηση, τραγούδι και ιστορία της κυπριακής μουσικής.

Το εργαστήρι θα εδράζεται στην σωστή χρήση της Κυπριακής Διαλέκτου και στην παραδοσιακή μας μουσική. Ο κύριος του στόχος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μέσω της δημιουργικής επαφής με το αντικείμενο να αποβάλουν το αίσθημα την απαξίωσης για τον τοπικό μας πολιτισμό, να απαλλαχθούν από το «Σύνδρομο Χαμηλής Αυτοεκτίμησης» από το οποίο πάσχουμε ως άτομα και ως λαός, κάτι που θα συμβάλει στην ανάκτηση της τραυματισμένης μας ταυτότητας.

Το εργαστήρι θα παρέχει πληροφορίες, προφορικές και γραπτές σχετικά με την Κυπριακή διάλεκτο και την παραδοσιακή μας μουσική, θα γίνει διάλογος, κατάθεση εμπειριών και εισηγήσεων.

Στη συνέχεια το εργαστήρι θα πάρει πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση, με αντικείμενο τες «Κυπριακής Φωνές» γενικά, και ειδικά «την ποιητάρικην φωνήν, τους ποιητάρηδες τζ̆αι τα τραούδκια τους». Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα επιλογής: να ασχοληθούν με κάποια ή κάποιες από τες φωνές ή με τα ποιητάρικα. Με τη σχετική καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν ομαδικά και ατομικά, για να αποδώσουν κάποιες από τες φωνές. Θα ασκηθούν επίσης στη δημιουργία στίχων τους οποίους θα προσαρμόσουν στις «φωνές» και θα τους τραγουδήσουν. Αυτοί που θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τα ποιητάρικα θα γράψουν τουλάχιστον από ένα ποιητάρικο τραγούδι σε θέμα φανταστικό ή και επίκαιρο υπαρκτό και θα ασκηθούν στην «ποιητάρικη φωνή» ούτως ώστε να μπορούν να το απαγγείλουν ή να το τραγουδήσουν (όσοι μπορούν, φυσικά) ενώπιον των υπολοίπων. Με τη λήξη του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στις παρουσιάσεις των εργαστηρίων του Μουσικού Χωριού Φέγγαρος.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται για τη κυπριακή μουσική και την κυπριακή διάλεκτο και ποίηση.

Μιχάλης Κουλουμής (Κύπρος) - Η μακάμ μουσική της ανατολικής μεσογείου

Μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου, τεχνικές και αυτοσχεδιασμός.

Ο διεθνούς φήμης βιολιστής και συνθέτης Μιχάλης Κουλουμής παρουσιάζει ένα συναρπαστικό εργαστήρι στο οποίο θα μελετηθούν μουσικές παραδόσεις από την Ανατολική Μεσόγειο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν κλασικές συνθέσεις από την Κωνσταντινούπολη και τον Αραβικό κόσμο, παραδοσιακούς σκοπούς από την ευρύτερη περιοχή της Μικρασίας (Σμύρνη – Κων/πολη), τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο, καθώς και επιλεγμένα έργα νέων συνθετών. Μέσα από την ερμηνεία του πλούσιου αυτού ρεπερτορίου θα αναλυθούν τα στολίδια και οι ιδιαίτερες τεχνικές στα όργανα που καθιστούν το κάθε ιδίωμα αναγνωρίσιμο και μοναδικό. Βασικό εργαλείο της διδασκαλίας θα αποτελεί η χρήση του υπό μελέτη ρεπερτορίου ως πρωτογενές υλικό για την δημιουργία μοτίβων, ρυθμικών αυτοσχεδιασμών και σύνθεση ταξιμιών. Τέλος, ένας από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς στόχους του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη της μουσικής ως ζωντανή πράξη, της βιωματικής δηλαδή εμπειρίας της μουσικής μέσα από τη διάδραση της ομάδας.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε όλα τα μουσικά όργανα που μπορούν να αποδώσουν μικροδιαστήματα χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά.

Βίκυ Κάλλα & Παναγιώτης Τοφή (Κύπρος) - Awakened to Movement and Touch

Ένα ταξίδι προς τον εαυτό, τη σωματικότητα και την προσωπική κίνηση.

Ένα εργαστήρι κίνησης, το οποίο προσφέρεται στους συμμετέχοντες ως μία καθοδηγούμενη εμπειρία με στόχο τη γειωμένη και δυναμική παρουσία, την ανταλλαγή και ροή ενέργειας μεταξύ σώματος και χώρου και την εξερεύνηση νέων τρόπων κίνησης. Με τη χρήση της αναπνοής, της μουσικότητας και της φαντασίας, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσω της αίσθησης της αφής ανάμεσα σε μία φιλική κοινότητα, όπου το μόνο που απαιτείται είναι το προσωπικό άνοιγμα προς ένα φυσικό, δημιουργικό διάλογο μεταξύ του σώματος, των αισθήσεων και των γύρω σωμάτων.

Ένα προοδευτικό ταξίδι από τη σιωπή προς τον εαυτό, τη διακριτική κίνηση προς την εκρηκτικότητα, από τη στιγμιαία παρόρμηση του κινούμενου σώματος προς το πνευματικό εξαγνισμό. Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο φυσικό περιβάλλον του χωριού.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε άτομα οποιουδήποτε επιπέδου και υπόβαθρου, που αγαπούν τη σωματική κίνηση και αναζητούν την ευκαιρία να βιώσουν πώς η παρουσία, το σώμα, η αίσθηση της αφής σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο μπορούν να οδηγήσουν σε νέους τρόπους ύπαρξης, κίνησης και συνύπαρξης.

Artist Residency - Ελένη Ηρακλέους

Δημιουργία του FMV Student Collective για να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Φέγγαρος

Η φετινή διοργάνωση επαναφέρει την ιδέα του FMV Student Collective. Αυτή τη φορά η resident artist Ελένη Ηρακλέους (Eleni Era) θα συγκεντρώσει σπουδαστές από τα διάφορα εργαστήρια και θα φτιάξει ένα σχήμα το οποίο θα συναντιέται ανάμεσα στις ώρες των εργαστηρίων. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις το σχήμα αυτό θα φτιάξει ένα πρόγραμμα με αυθεντική μουσική την οποία θα παρουσιάσει στο φετινό φεστιβάλ Φέγγαρος.

Οι τελικές πρόβες θα διεξαχθούν την 1 και 2 Αυγούστου σε χώρο που θα καθοριστεί από τη διοργάνωση.