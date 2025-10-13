Την Τετάρτη ανοίγει η Μπιενάλε Λάρνακας - Συμμετέχουν 115 καλλιτέχνες από 42 χώρες

Δημοσιεύθηκε 13.10.2025 06:34

Γράφει ο Βάσος Βάσου

Η μεγαλύτερη διεθνής καλλιτεχνική εκδήλωση που διοργανώνεται στην Κύπρο θεωρείται η τέταρτη έκδοση της Μπιενάλε Λάρνακας, η οποία ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα και τους χώρους της κύριας έκθεσης παρουσίασε η καλλιτεχνική ομάδα της Μπιενάλε σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού. Όπως αναφέρθηκε, η φετινή Μπιενάλε θα συγκεντρώσει 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. Μεταξύ των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν είναι και διεθνώς καταξιωμένοι δημιουργοί αλλά και σημαντικοί καλλιτέχνες από την Κύπρο.

Ήδη, τις τελευταίες μέρες άρχισαν να καταφθάνουν στην Κύπρο ξένοι καλλιτέχνες για να εγκαταστήσουν τα έργα τους. Στην πόλη κι επαρχία της Λάρνακας θα φιλοξενηθούν επιλεγμένα έργα τέχνης, τα οποία θα παρουσιαστούν σε 13 εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους. Μετά την τελετή έναρξης, που θα γίνει την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, στις 7.30μ.μ. στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, η κύρια έκθεση της Μπιενάλε θα παρουσιαστεί σε διαφορετικούς χώρους, όπως στο Μουσείο Πιερίδη, στο Common Ground Gallery, στη Δημοτική Αγορά, στην Πλατεία Ζουχούρι, στο Μεσαιωνικό Κάστρο και σε χώρους της Αλυκής και της παραλιακής οδού Πιαλέ Πασά. Φέτος η Μπιενάλε θα επεκταθεί και στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο της Αθηένου, καθώς και στο Μουσείο Κώστα Αργυρού στον Μαζωτό.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα της 4ης Μπιενάλε Λάρνακας περιλαμβάνει ξεναγήσεις στη Γειτονιά των Καλλιτεχνών που βρίσκεται στην τουρκοκυπριακή συνοικία της πόλης, εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική, επισκέψεις σε ανοιχτά εργαστήρια, παραστάσεις χορού, street food κι εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες. Επίσης, θα γίνει προβολή ταινιών, ενώ θα οργανωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές εκδηλώσεις. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα έργα τους σε δημόσιους χώρους στο κέντρο της πόλης. Τα έργα θ’ αποκαλυφθούν μετά την εγκατάστασή τους και θα είναι φτιαγμένα ειδικά για το αστικό τοπίο της Λάρνακας. Συνοπτικά, περισσότερες από 15 εκδηλώσεις έχουν επιλεχθεί παράλληλα με το πρόγραμμα της Μπιενάλε, εμπλουτίζοντας την όλη διοργάνωση με διαδραστικά δρώμενα και δημιουργικές παραστάσεις. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπιενάλε Λάρνακας είναι η μοναδική Μπιενάλε Τεχνών στην Κύπρο και διοργανώνεται στην πόλη και επαρχία της Λάρνακας κάθε δύο χρόνια από τον εγγεγραμμένο μη κερδοσκοπικό Πολιτιστικό Όμιλο ΑΡΤΙΟΝ Λάρνακας.