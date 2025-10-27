Ανοίγει το Nestopia Creative Hub - Μια νέα φωλιά για καλλιτέχνες στη Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 27.10.2025 09:27

Από αριστερά ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, η Κατερίνα Παπαγεωργίου και ο Σάββας Χρυσοστόμου στον χώρο της Nestopia, στην οδό Τρικούπη, εντός των τειχών Λευκωσία. Φωτ.: Ραφαέλλα Σπανού

Ο χώρος τους επί της οδού Αισχύλου 77Ζ, στην Παλιά Λευκωσία, θα φιλοξενεί μηνιαίες παρουσιάσεις καλλιτεχνών, σεμινάρια και εργαστήρια, ενώ η ψηφιακή του παρουσία θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Τι είναι λοιπόν το Nestopia;

Ένας νέος δημιουργικός χώρος στο κέντρο της Λευκωσίας, όπου συνδυάζει φυσική και ψηφιακή παρουσία. Στόχος του είναι να στηρίξει και να προβάλλει την εγχώρια καλλιτεχνική κοινότητα, να ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα σε δημιουργούς διαφορετικών πεδίων και να φέρει το κοινό πιο κοντά στη σύγχρονη τέχνη του τόπου.

Ο χώρος του Nestopia, στην οδό Αισχύλου 77Ζ στην Παλιά Λευκωσία, θα φιλοξενεί μηνιαίες παρουσιάσεις – προωθήσεις καλλιτεχνών, σεμινάρια και εργαστήρια ενώ η ψηφιακή του παρουσία θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις τέχνες και τον πολιτισμό, συνεντεύξεις και συστάσεις καλλιτεχνών, καθώς και ανοικτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για αιτήσεις και χρηματοδοτήσεις άλλων φορέων.

Τα εγκαίνια του χώρου

Το Nestopia ανοίγει επίσημα τις πόρτες του την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, από τις 18:00 μέχρι τις 23:00, με μια εκδήλωση γνωριμίας για καλλιτέχνες και φίλους της τέχνης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο, να ενημερωθούν για τις επερχόμενες δράσεις, να συναντήσουν δημιουργούς και καλλιτέχνες και να απολαύσουν μουσική, ποτό από το καφενείο 7 Κλειδιά και συζήτηση σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Στον χώρο θα υπάρχει η έκθεση – σύσταση των πρώτων προβεβλημένων καλλιτεχνών (featured artists), καθώς και γωνιά με διάφορα προϊόντα του Nestopia και συνεργαζόμενων καλλιτεχνών για όποιον θέλει να στηρίξει τη δράση τους.

Διαδρομές Creative Traces

Το ίδιο βράδυ από τις 18:00 εως τις 20:00 θα πραγματοποιηθεί το Creative Traces, μια διαδραστική εμπειρία εξερεύνησης και συνεργασίας στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λευκωσίας. Ομάδες καλλιτεχνών από διαφορετικούς κλάδους θα μπορούν να ακολουθήσουν μια επιμελημένη διαδρομή μέσα από μια σειρά σημείων της πόλης που αναδεικνύουν δημιουργικούς και ποικίλους τρόπους ζωής και εργασίας στην καρδιά της πόλης. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν παιχνιδιάρικες προκλήσεις, θα συνεργαστούν σε διάφορες πρακτικές και θα καταγράψουν τις ανακαλύψεις τους, με αποκορύφωμα την κοινοποίηση των δημιουργικών τους αποτυπωμάτων πίσω στο χώρο του Nestopia ως μέρος της βραδιάς, ένας εορτασμός της καλλιτεχνικής συνεργασίας εμπνευσμένης από τον καλλιτεχνικό πυρήνα της πόλης.

Οι διαδικτυακές εγγραφές για συμμετοχή θα ανοίξουν σύντομα μέσω Google Form, ενώ ο αριθμός θέσεων θα είναι περιορισμένος.

Πληροφορίες

Εγκαινιάζεται το Nestopia Creative Hub

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 | 18.00 - 23.00

Οδός: Nestopia, Αισχύλου 77Ζ, Παλιά Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες: 99065962 – Instagram: @nestopia_cy