Παράθυρο logo
Ατζέντα
Θέματα
Πόλη - Εξοχή
Ανοίγει το Nestopia Creative Hub - Μια νέα φωλιά για καλλιτέχνες στη Λευκωσία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 27.10.2025 09:27
Ανοίγει το Nestopia Creative Hub - Μια νέα φωλιά για καλλιτέχνες στη Λευκωσία

Από αριστερά ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, η Κατερίνα Παπαγεωργίου και ο Σάββας Χρυσοστόμου στον χώρο της Nestopia, στην οδό Τρικούπη, εντός των τειχών Λευκωσία. Φωτ.: Ραφαέλλα Σπανού

Ο χώρος τους επί της οδού Αισχύλου 77Ζ, στην Παλιά Λευκωσία, θα φιλοξενεί μηνιαίες παρουσιάσεις καλλιτεχνών, σεμινάρια και εργαστήρια, ενώ η ψηφιακή του παρουσία θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Τι είναι λοιπόν το Nestopia;

Ένας νέος δημιουργικός χώρος στο κέντρο της Λευκωσίας, όπου συνδυάζει φυσική και ψηφιακή παρουσία. Στόχος του είναι να στηρίξει και να προβάλλει την εγχώρια καλλιτεχνική κοινότητα, να ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα σε δημιουργούς διαφορετικών πεδίων και να φέρει το κοινό πιο κοντά στη σύγχρονη τέχνη του τόπου.

Διαβάστε επίσης: Nestopia | Μια φωλιά δημιουργίας και συνέργειας καλλιτεχνών

Ο χώρος του Nestopia, στην οδό Αισχύλου 77Ζ στην Παλιά Λευκωσία, θα φιλοξενεί μηνιαίες παρουσιάσεις – προωθήσεις καλλιτεχνών, σεμινάρια και εργαστήρια ενώ η ψηφιακή του παρουσία θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις τέχνες και τον πολιτισμό, συνεντεύξεις και συστάσεις καλλιτεχνών, καθώς και ανοικτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για αιτήσεις και χρηματοδοτήσεις άλλων φορέων.

Τα εγκαίνια του χώρου

Το Nestopia ανοίγει επίσημα τις πόρτες του την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, από τις 18:00 μέχρι τις 23:00, με μια εκδήλωση γνωριμίας για καλλιτέχνες και φίλους της τέχνης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο, να ενημερωθούν για τις επερχόμενες δράσεις, να συναντήσουν δημιουργούς και καλλιτέχνες και να απολαύσουν μουσική, ποτό από το καφενείο 7 Κλειδιά και συζήτηση σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Στον χώρο θα υπάρχει η έκθεση – σύσταση των πρώτων προβεβλημένων καλλιτεχνών (featured artists), καθώς και γωνιά με διάφορα προϊόντα του Nestopia και συνεργαζόμενων καλλιτεχνών για όποιον θέλει να στηρίξει τη δράση τους.

Διαδρομές Creative Traces

Το ίδιο βράδυ από τις 18:00 εως τις 20:00 θα πραγματοποιηθεί το Creative Traces, μια  διαδραστική εμπειρία εξερεύνησης και συνεργασίας στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λευκωσίας. Ομάδες καλλιτεχνών από διαφορετικούς κλάδους θα μπορούν να ακολουθήσουν μια επιμελημένη διαδρομή μέσα από μια σειρά σημείων της πόλης που αναδεικνύουν δημιουργικούς και ποικίλους τρόπους ζωής και εργασίας στην καρδιά της πόλης. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν παιχνιδιάρικες προκλήσεις, θα συνεργαστούν σε διάφορες πρακτικές και θα καταγράψουν τις ανακαλύψεις τους, με αποκορύφωμα την κοινοποίηση των δημιουργικών τους αποτυπωμάτων πίσω στο χώρο του Nestopia ως μέρος της βραδιάς, ένας εορτασμός της καλλιτεχνικής συνεργασίας εμπνευσμένης από τον καλλιτεχνικό πυρήνα της πόλης.

Οι διαδικτυακές εγγραφές για συμμετοχή θα ανοίξουν σύντομα μέσω Google Form, ενώ ο αριθμός θέσεων θα είναι περιορισμένος.

Πληροφορίες

Εγκαινιάζεται το Nestopia Creative Hub

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 | 18.00 - 23.00

Οδός: Nestopia, Αισχύλου 77Ζ, Παλιά Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες: 99065962 – Instagram: @nestopia_cy

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
καλλιτέχνες
Παλιά Λευκωσία
NESTOPIA
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Τα έργα που θα δούμε στην 25η έκδοση της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου

28.10.2025 09:05

Post thumbnail or placeholder

Ξεκίνησε το Φεστιβάλ Art Explora - 11 μέρες τέχνης, μουσικής και μεσογειακής αύρας

27.10.2025 12:16

Post thumbnail or placeholder

Όχι, η ΤΝ δεν είναι ψυχολόγος

27.10.2025 11:17

Post thumbnail or placeholder

Όταν η τέχνη σφραγίζει την ψυχή: O πίνακας που οδήγησε τον Γκογκέν στην απόγνωση

27.10.2025 10:33

Post thumbnail or placeholder

Εύη Σουρή Ευθυμίου και Εβελίνα Χαραλάμπους: Η δυναμική στην τέχνη του χορού

27.10.2025 09:34

Post thumbnail or placeholder

Ανοίγει το Nestopia Creative Hub - Μια νέα φωλιά για καλλιτέχνες στη Λευκωσία

27.10.2025 09:27

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ