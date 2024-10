«Εξελίσσοντας τη δημοκρατία και καλλιεργώντας τους πολίτες: η χρήση του αρχαίου δράματος στην αίθουσα διδασκαλίας»

Digital Coffee Talk στο πλαίσιο του προγράμματος Theatre in Palm από την καθηγήτρια Arlene Holmes-Henderson (πανεπιστήμιο Ντάραμ)

Η καθηγήτρια Arlene Holmes-Henderson (πανεπιστήμιο Ντάραμ) θα σκιαγραφήσει τη συμβολή του αρχαίου Ελληνικού δράματος στη διδασκαλία της σύγχρονης αγωγής του πολίτη. Θα επισημάνει τα κατάλληλα σημεία για τη διδασκαλία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών, τη μεταχείριση των νεοαφιχθέντων σε μια χώρα, την εξουσία, τη διαμαρτυρία και την πολιτική δράση.

Το αρχαίο δράμα (τραγωδία και κωμωδία) βρίθει πλούσιων θεμάτων, τα οποία οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές μπορούν να εξερευνήσουν με καινοτόμες και δημιουργικές μεθόδους. Σε μια εποχή που τα γεωπολιτικά γεγονότα επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των νέων σε όλον τον κόσμο, η καθηγήτρια Holmes-Henderson ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς, τους επαγγελματίες του θεάτρου και τους αξιωματούχους χάραξης στρατηγικής να χρησιμοποιούν τη λογοτεχνία του παρελθόντος, ως επίκεντρο της σύγχρονης δημοκρατικής εκπαίδευσης. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν κριτική στην πληροφορία, να αναπτύσσουν δομημένες απόψεις και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Το Ελληνικό δράμα, υποστηρίζει η καθηγήτρια Holmes-Henderson, παρέχει ένα ιδανικό επιστημονικό πεδίο καλλιέργειας αυτών των δεξιοτήτων, του εικοστού πρώτου αιώνα.

Η Arlene Holmes-Henderson διδάσκει Κλασικές Σπουδές και Δημόσια Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Ντάραμ (Ηνωμένο Βασίλειο), όπου είναι Υπότροφος Καινοτομίας της Βρετανικής Ακαδημίας. Αφού σπούδασε Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Οξφόρδη, στο Χάρβαρντ και στο Κέιμπριτζ, η Arlene έλαβε πιστοποίηση εκπαιδευτικού και δίδαξε σε λύκεια, για περισσότερο από μία δεκαετία, προτού επιστρέψει στην ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία. Η Arlene διεξήγαγε διεθνή συγκριτική έρευνα στις ΗΠΑ ως Υπότροφος Fulbright, στην Αυστραλία ως Υπότροφος Churchill και στη Νέα Ζηλανδία ως Υπότροφος Erskine. Είναι Αντιπρόεδρος του Δικτύου Πολιτικής Συμμετοχής Πανεπιστημίων, υπεύθυνη για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες σε εθνικό επίπεδο και είναι ειδική σύμβουλος σε διεθνείς κυβερνήσεις, κοινοβούλια και οργανισμούς αξιολόγησης. Το τρέχον πρόγραμμά της διερευνά τη σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, της ρητορικής δεινότητας και της κριτικής σκέψης. Της απονεμήθηκε το MBE (Member of the Order of the British Empire) για τις Υπηρεσίες της στην Εκπαίδευση, από τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ το 2023 και πρόσφατα εξελέγη μέλος της Academia Europaea.

▪Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω ZOOM την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 στις 17:00 στο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/82492633869?pwd=cr8Q9PnzPl5M4OkBqwlbGhagDCahbi.1

▪Δηλώσεις συμμετοχής με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αναγράφοντας όνομα, πόλη/χώρα, οργανισμό, στοιχεία επικοινωνίας στο nmourouzi@thoc.org.cy