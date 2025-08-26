Παράθυρο logo
Η πάλη των στοισ̆ειών των Γιάννη Λαουτάρη και Γιώργου Παπακωνσταντίνου
Δημοσιεύθηκε 26.08.2025 08:44
Η πάλη των στοισ̆ειών των Γιάννη Λαουτάρη και Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Η ARTrat Collective παρουσιάζει την μουσική παράσταση «Η πάλη των στοισ̆ειών», μια σύνθεση του συνθέτη Γιάννη Λαουτάρη, εμπνευσμένη από το ομώνυμο πεζογράφημα του ποιητή και συγγραφέα Γιώργου Παπακωνσταντίνου, που περιλαμβάνεται στην έκδοση «Κυπριακά Πεζογραφήματα». 

Έναν ανακάτωμα των ουρανών άρκεψεν να φανερώνει μιαν άγρια πάλη. Όσα ορίζουν τες ψυσ̆ές των αθθρώπων, επιάσαν θέσεις μάχης. Ο κάθε ένας να φκει εζήταν νικητής.

Ένα έργο αφιερωμένο στον έρωτα και την παρεμβολή του αναπόφευκτου θανάτου. Τον μελετούμε τον έρωτα ή τον βιώνουμε; Και αν δεν τον μελετήσουμε πως τον βιώνουμε; Και αν τον βιώνουμε έχουμε την ικανότητα να τον αναβιώσουμε; Μας συνεπαίρνει ένα άγριο ποτάμι ορμητικά και μας χτυπά στους κορμούς των δέντρων και στις μεγάλες πέτρες διαλύοντας τα κόκκαλα μας;

Κάνεις μια κατάδυση στα βαθιά νερά που μόνο με βαθιά συνειδητοποίηση της αναπνοής - ηρεμία - αποσυμπίεση - την αντιμετώπιση του φόβου - και πάντα με σεβασμό μπορείς να την πετύχεις χωρίς τουλάχιστον να καταλήξεις στην λιποθυμία;

Σε άλλη περίπτωση μπορεί να πνιγείς και να χάσεις τις αισθήσεις σου˙ μα ποιος ξέρει αν αισθάνεσαι ακόμα;

Παραστάσεις:

17 Σεπτέμβρη – 21:00 – Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

25 Σεπτέμβρη – 21:00 – Αμφιθέατρο παλιού ΓΣΠ Λευκωσία

Συντελεστές

Συνθέτης: Γιάννης Λαουτάρης

Συγγραφέας: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Μουσικοί επι σκηνής:

Γρηγορία Νικόλα

Κυριάκος Μαρκουλλής

Νίκος Παντέχης

Παναγιώτης Παρασκευά

Παντελής Γκάσσας

Πάρης Παράσχος

Στέλιος Αντωνίου

Χριστός Ισιδώρου

Σχεδιαστικά: Νικόλας Ροτσίδης – Μάρω Κακουρή

 

Τιμή Εισόδου: €15 ευρώ (Προπώληση), €18 ευρώ (Στην είσοδο)

Παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν

Εισιτήρια: https://www.klisto.com.cy/Events/i-pali-ton-stoiseion

Πληροφορίες: 99 065962 (Γιώργος Παπακωνσταντίνου)

Η παράσταση χρηματοδοτείται από το τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και είναι μια παραγωγή της Artrat Collective.

 

