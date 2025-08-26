Παράθυρο logo
Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI ‘25 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Δημοσιεύθηκε 26.08.2025 09:56
Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI ‘25 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Θεατρικό έργο «Τσ̃ύκλοι, τσ̃αι χιλϊότσ̃υκλοι» - Πέμπτη 4/9/2025- 20:30

Το Φεστιβάλ Τεχνών Φανερωμένη25 συνεχίζει τις παραστάσεις του την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου με το θεατρικό έργο «Τσ̃ύκλοι, τσ̃αι χιλϊότσ̃υκλοι», το οποίο γράφτηκε ειδικά για το Φεστιβάλ από τον σκηνοθέτη-συγγραφέα Ευριπίδη Δίκαιο, με μια προκλητικά ευφάνταστη δημιουργική χρήση της κυπριακής λαλιάς, σκηνοθετημένο και σχεδιασμένο από τον ίδιο και σε εκτέλεση του καταξιωμένου ηθοποιού Πέτρου Γιωρκάτζη.

Με χιουμοριστική διάθεση, ένα ποιητικό ταξίδι μιας εξωπραγματικής διανόησης σε μια πολυτάραχη ιστορική στιγμή, με την έμπνευση ριζωμένη γερά στο φυσικό περιβάλλον του νησιού και στο ‘βριμίδιν’ λαΐκής έκφρασης, ιστορικής καταγραφής και επιστημονικής σοφίας που μας παραδίδει η κυπριακή βιβλιογραφία, με ειδική εξερεύνηση στις εκδόσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος.

Με το ‘ραδιοφωνικό κοινό’ να πλημμυρίζει το αμφιθέατρο, μια ζωντανή εκπομπή, διά ζώσης!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ηθοποιός: Πέτρος Γιωρκάτζης
Σκηνοθέτης, λόγῐα, οπτικοακουστικά: Ευριπίδης Δίκαιος

Διάρκεια: 50 λεπτά

Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 20:30

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Πληροφορίες: 22 128175

Είσοδος ελεύθερη
Oι πόρτες εισόδου ανοίγoυν στις 20:00

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενες ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf)

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό  δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία
Για πληροφορίες: 22 128175
www.boccf.org

