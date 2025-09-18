«Μια Ιλιάδα»:Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη γίνεται ο Όμηρος και το έπος του.

Δημοσιεύθηκε 18.09.2025 11:01

Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει το βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα», σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου.

«Μια ευφυής σύλληψη, το έργο ΜΙΑ ΙΛΙΑΔΑ αφηγείται μια πανάρχαια ιστορία που απηχεί με τραγικότητα στο σήμερα.»-The New York Times

Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη αναμετριέται με την πιο αρχέγονη εξιστόρηση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του πρώτου μεγάλου δημιουργού της Ευρωπαϊκής και Δυτικής λογοτεχνίας. Ο Όμηρος, η απαρχή της ποίησης, βρίσκει φέτος την οικουμενική του φωνή μέσα από την ερμηνεία της κορυφαίας μας ηθοποιού.

Το έργο «Μια Ιλιάδα» των Αμερικανών Lisa Peterson και Denis O’ Hare, βασισμένο στην Ιλιάδα του Ομήρου όπως μεταφράστηκε στην Αγγλική από τον Robert Fagles, είναι μια σύγχρονη και συναρπαστική εκδοχή του Ομηρικού έπους, η οποία φωτίζει τις ολέθριες – διαχρονικά – συνέπειες που υφίσταται η ανθρωπότητα από τις πολεμικές συγκρούσεις. Πρόκειται για μια συναρπαστική θεατρική εμπειρία όπου ο Ποιητής ιστορεί το παραμύθι του πολέμου, της αρχομανίας, της αλαζονείας, της οίησης και της ύβρεως, που διά μέσου των αιώνων επαναλαμβάνεται συντρίβοντας τον άνθρωπο. Η σύγχρονη πραγματικότητα επιβεβαιώνει την οραματική δύναμη του σπουδαίου ραψωδού.

Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει το βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα», σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, σε Πανελλήνια Πρώτη στις 11 Οκτωβρίου 2025. Την ενδυμασία της κυρίας Μπεμπεδέλη επιμελείται ο Λάκης Γενεθλής, τις σκηνογραφικές προβολές ο Νίκος Μυλωνάς, τους φωτισμούς ο Βικέντιος Χριστιανίδης και τη μουσική ο Δημήτρης Ζαχαρίου, ενώ βοηθός σκηνοθέτη είναι η Χριστίνα Ψαρά.

«Το έργο ΜΙΑ ΙΛΙΑΔΑ είναι ένας ανησυχητικός θρίαμβος. Μια ηχώ του παρελθόντος, ένας σχολιασμός του παρόντος και μια δυσοίωνη προειδοποίηση για το μέλλον…»-Chicago Sun-Times

Φωτογραφίες: Νίκος Μυλωνάς.

Σχεδιασμός αφίσας: Νικολέττα Αρέστη.

Μόνο για 6 παραστάσεις.

Πρεμιέρα: Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025, 8.30 μμ, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου

Δεύτερη παράσταση: Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, 6.30 μμ

Τακτικές παραστάσεις: Τετάρτη και Πέμπτη, στις 8.30 μμ

Εισιτήρια:

€15.00 | €12.00 για μαθητές, φοιτητές, συνταξιούχους | Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.

Εισιτήρια από www.satirikotheatro.com

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 22312940, 22421609, satiriko.tameio@cytanet.com.cy (από 25 Σεπτεμβρίου)