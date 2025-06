Το ξενοδοχείο όπου πέρασαν τις διακοπές τους ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο θα κατεδαφιστεί

Δημοσιεύθηκε 02.06.2025

Ένα ξενοδοχείο όπου ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο πέρασαν τις διακοπές τους ως νιόπαντροι, όταν οι Beatles ήταν στην κορυφή των charts με το τελευταίο τους νούμερο ένα πριν διαλυθούν, κινδυνεύει να κατεδαφιστεί.

Ο σταρ των Beatles και η σύζυγός του έμειναν στο Corbett Arms, ένα ξενοδοχείο γεωργιανού στιλ που έχει χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο, στην παραθαλάσσια πόλη Tywyn, στο Gwynedd, το καλοκαίρι του 1969, κατά τη διάρκεια μιας ταραχώδους περιόδου στην ιστορία του συγκροτήματος.

Ο Λένον και η Όνο φωτογραφήθηκαν από τον 13χρονο Άλαν Φίνλεϊ, ο οποίος είχε πλύνει το αυτοκίνητο του σούπερ σταρ, ενώ καθόταν στον κήπο του ξενοδοχείου.

Το ξενοδοχείο είναι κλειστό εδώ και μια δεκαετία και, μετά από προσπάθειες να βρεθεί ο ιδιοκτήτης, ο τοπικός δήμος έχει υποβάλει αίτηση για την κατεδάφιση του ξενοδοχείου του 19ου αιώνα, καθώς τμήματα του έχουν ήδη καταρρεύσει.

Το ερειπωμένο Corbett Arms, που χρονολογείται από τις αρχές του 1800, είναι πλέον πολύ διαφορετικό από το ξενοδοχείο-ορόσημο που προσέλκυε αστέρες όπως ο Λένον και η Όνο.

Οι Beatles έκαναν διάλειμμα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του άλμπουμ Abbey Road - που περιλαμβάνει τραγούδια όπως Come Together, Something και Here Comes The Sun - όταν ο Λένον επισκέφθηκε τη βόρεια Ουαλία.

Ήταν λίγους μήνες μετά το γάμο του με την Ono τον Μάρτιο του 1969 και ο τραγουδιστής ήθελε να δείξει στη νέα του σύζυγο τα ξεχωριστά μέρη που είχαν μεγάλη σημασία για τον ίδιο.

Έφτασαν στη βορειοδυτική ακτή της Ουαλίας την εποχή που το τραγούδι των Beatles για αυτούς, The Ballad of John and Yoko, ήταν νούμερο ένα - για 17η φορά στην κορυφή των βρετανικών charts.

Η επίσκεψή τους στο Tywyn έγινε επίσης μεταξύ της ηχογράφησης του πρώτου σόλο σινγκλ του Λένον Give Peace a Chance, το οποίο το ζευγάρι ηχογράφησε τρεις εβδομάδες νωρίτερα κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας της αντιπολεμικής διαμαρτυρίας τους στο Μόντρεαλ, και της κυκλοφορίας του.

Ο 13χρονος τότε υπάλληλος του Corbett Hotel, Άλαν Φίνλεϊ, υποδέχτηκε τους σούπερ σταρ κατά την άφιξή τους.

«Ο μπαμπάς μας έλεγε για ένα πολύ πολυτελές αυτοκίνητο που σταμάτησε έξω από το ξενοδοχείο και ο John Lennon βγήκε έξω», θυμάται η κόρη του, Gaby, 26 ετών.

«Ήταν μεγάλος θαυμαστής της μουσικής και ήταν σαν «ω Θεέ μου», δεν μπορούσε να το πιστέψει.

ΠΗΓΗ: BBC.COM