Turn off the Light

Δημοσιεύθηκε 12.05.2025

Κάποτε το φως δεν σου εγγυάται καλύτερη όραση. Κάποτε το φως σε τυφλώνει. Άσε που στο σκοτάδι μερικές φορές βλέπεις πιο καθαρά. Όλα έχουν να κάνουν με το τι θα επιλέξεις. Πότε θα κλείσεις το φως, πότε θα το ανοίξεις και τι θα ακολουθείς με το που δεις.

Ο Ρόμπερτ Τζόνσον, Αμερικανός κιθαρίστας μπλουζ γεννήθηκε στις 8 Μαΐου 1911 και η ιστορία του έχει πολλά σκοτεινά σημεία. Θα ρίξουμε… light (σ.σ φως) στα κυριότερα εξ αυτών.

Αρχικά να πούμε ότι το είδος του μπλουζ που εκπροσώπησε ήταν το Delta Blues. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον πέθανε δε το 1938, δηλαδή είναι κι αυτός σ' αυτή τη «μαύρη» λίστα ανθρώπων της τέχνης που έφυγαν από τη ζωή στα 27 τους. Άσχετα πως δεν είναι το ίδιο γνωστός με τον Μόρισον, την Τζάνις ή τον Χέντριξ. Έχουν διασωθεί δύο μόλις φωτογραφίες του Τζόνσον ενώ δεν υπάρχει κανένα βίντεο που να τον δείχνει να παίζει μουσική. Ο θρύλος λέει πως ήθελε από μικρός να γίνει μουσικός αλλά δεν ήταν τόσο ταλαντούχος. Γι' αυτό και ένα βράδυ, όταν βρέθηκε σ' ένα απομονωμένο σταυροδρόμι (όπως λέει και το πιο γνωστό τραγούδι του, Crossroad) στον Μισισίπι, συνάντησε μία σκοτεινή φιγούρα που ήταν ο ίδιος ο διάβολος. Μ' αυτόν λοιπόν έκανε την εξής συμφωνία. Να αποκτήσει ταλέντο ως κιθαρίστας με αντάλλαγμα 8 μόλις χρόνια ζωής. Διάλεξε εκείνο τον δρόμο…

Ο Τζόνσον έγραψε μόλις 29 τραγούδια πριν πεθάνει καταναλώνοντας δηλητηριασμένο ουίσκι. Κάπως έτσι έσβησε το δικό του light. Ο τάφος του έχει ξεχαστεί. Το 1980 μπήκε στο Blues Hall Of Fame και το 1986 στο Rock and Roll Hall of Fame.

Turn off the light as soon as possible

«Την παίρνω πάνω μου. Είπα μαλ****», είπε ο Light, γνωστός τράπερ (ή τάπερ), «ταλαντούχος» του είδους, έπειτα από τον σάλο (εδώ γελάμε) που δημιουργήθηκε με αφορμή τους εξής στίχους:

«Το flow είναι retarded στο chain και το AP

Σε ειδικό σχολείο πηγαίνει

Σκάμε καθυστερημένοι όμως με περιμένει

Τρώει το…. μου σαν καθυστερημένη

Είναι στερημένη, απεγνωσμένη

Την πήγε στο Παρίσι 5 μέρες και τη δέρνει»

Και πέσαμε όλοι απ' τα σύννεφα! Θα σπάσουμε κάνα πόδι με τόσο άτσαλη προσγείωση. Παρεμπιπτόντως και χωρίς να θέλω να σου χαλάσω τη ζαχαρένια, το 80% των στίχων αυτών των τύπων όπως ο Σνικ, ο Σνιπ και άλλων ταλαντούχων παυσίπονων είναι ποινικά κολάσιμοι.

Ο Light δεν έκανε καμία συμφωνία με κανένα διάβολο. Μάλλον συμφωνία με καμιά αηδία έκανε. Επίσης «έγραψε» περισσότερα από 29 τραγούδια και υπάρχουν άπειρες φωτογραφίες με δαύτον να ποζάρει με φουσκωμένα μπράτσα μπροστά από χιλιάδες 12χρονα στα οποία κάνει χυδαίες κινήσεις λέγοντάς τους:

«Εγκληματίες, εισοδηματίες

Κάναμε ληστείες, έχω κάνει μ….

Έχω κάνει λιτανείες, κάπνισα φυτείες

Έχω τόσα business, δεν ξέρω ποιο πληρώνει πρώτο

Έχω τόσα αμάξια, ποιο να οδηγήσω πρώτο;»

Κι αυτά γουστάρουνε. Κι ο ίδιος γουστάρει μαζί με τα υπόλοιπα τάπερ που μπορούν να μπουν μονάχα στα μικροκύματα και όχι στο Rock and Roll Hall of Fame. Ας πάρουμε λοιπόν κάνα παυσίπονο κι ας κλείσουμε τα φώτα μπας και κοιμηθούμε για να ξυπνήσουμε σε μια άλλη κατάσταση όχι τόσο retarded.

Εικόνα: The Crossroads (Robert Johnson), 2023. © Cheryl Anne Grace.