ChatGPT με προσωπικότητα

Δημοσιεύθηκε 01.09.2025 09:29

Μέχρι σήμερα το ChatGPT είχε ένα βασικό ύφος. Μιλούσε σοβαρά, επαγγελματικά, ίσως λίγο τυπικά. Μπορούσε να αλλάξει στυλ εάν το ζητούσες, αλλά έπρεπε να του το υπενθυμίζεις κάθε φορά

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σημαντικότερο γεγονός του Αυγούστου ήταν η άφιξη της πέμπτης έκδοσης του ChatGPT. Η εταιρεία, η Open AI, υποστηρίζει πως αποτελεί μια τομή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πολλοί όμως χρήστες διαμαρτύρονται.

Πρώτα απ' όλα, υπάρχει βελτίωση στην κατανόηση του πλαισίου. Το νέο μοντέλο μπορεί να κρατάει στη μνήμη του πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της συνομιλίας. Στο παρελθόν υπήρχε περιορισμός στο πόσα μπορούσε να θυμάται, τώρα όμως η συζήτηση μπορεί να συνεχίζεται για ώρες χωρίς να χάνεται το νόημα της. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να δουλεύετε μεγάλα projects μαζί του, όπως ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων ή ερευνητικές εργασίες.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η πολυμεσικότητα. Το ChatGPT-5 δεν καταλαβαίνει μόνο κείμενο. Μπορεί να επεξεργαστεί εικόνες, να περιγράψει φωτογραφίες, να σχολιάσει γραφήματα. Αυτό υπήρχε και στις προηγούμενες εκδόσεις, αλλά τώρα λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο εύστοχα, και με λιγότερα λάθη. Στο μέλλον, θα υποστηριχθεί και το βίντεο, κάτι που θα ανοίξει τεράστιες δυνατότητες.

Το τρίτο στοιχείο είναι η βελτίωση στις γλώσσες. Το εργαλείο υποστηρίζει καλύτερα τα ελληνικά, με πιο φυσικό ύφος, λιγότερα συντακτικά λάθη και πιο πλούσιο λεξιλόγιο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα οι περισσότερες βελτιώσεις εμφανίζονταν πρώτα στα αγγλικά και μετά μεταφέρονταν σε άλλες γλώσσες.

Υπάρχει όμως και κάτι πραγματικά ιδιαίτερο, για πρώτη φορά το ίδιο το εργαλείο μας επιτρέπει να επιλέγουμε… την προσωπικότητά του. Μέχρι σήμερα το ChatGPT είχε ένα βασικό ύφος. Μιλούσε σοβαρά, επαγγελματικά, ίσως λίγο τυπικά. Μπορούσε να αλλάξει στυλ εάν το ζητούσες, αλλά έπρεπε να του το υπενθυμίζεις κάθε φορά. Με το ChatGPT-5, έρχονται τέσσερις νέες προσωπικότητες. Είναι κάτι σαν διαφορετικοί τρόποι έκφρασης που μπορεί να υιοθετήσει το ίδιο το μοντέλο.

Στο μενού ρυθμίσεων υπάρχει μια νέα ενότητα που ονομάζεται «Personalities» ή «Προσωπικότητες». Εκεί, μπορεί κανείς να δει μια σειρά από διαθέσιμες επιλογές. Πατώντας πάνω σε κάθε μία, υπάρχει περιγραφή του στυλ και του τρόπου επικοινωνίας. Έπειτα, με ένα κλικ, η προσωπικότητα ενεργοποιείται και πλέον όλες οι απαντήσεις έρχονται στο ύφος που επιλέξατε.

Η κοινότητα των χρηστών ζητούσε κάτι τέτοιο εδώ και καιρό. Πολλοί είχαν παραπονεθεί ότι το ChatGPT, αν και πανίσχυρο, είχε μια «επίσημη» φωνή που δεν ταίριαζε πάντα σε όλες τις περιστάσεις. Με το ChatGPT-5, η εμπειρία γίνεται πιο προσωποποιημένη.

Όμως αυτή η επίσημη φωνή ήταν ταυτόχρονα και ιδιαίτερα ενθαρρυντική και ενθουσιώδης. Ό,τι του δίναμε μας έλεγε ότι είναι καταπληκτικό. Αν του έδινες ας πούμε το «Ήσυχο-ήσυχο το ποταμάκι αργοκυλάει το γαλάζιο το νεράκι» έψαχνε κρυφά νοήματα και σε παρομοίαζε με τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου. Αυτά τώρα να τα ξεχάσετε.

Αν ρωτάτε τι χρησιμοποιώ εγώ, την προσωπικότητα ρομπότ. Αυτή με το κοφτό ύφος και χωρίς πολλά-πολλά. Οι άλλες προσωπικότητες ονομάζονται κυνικός, ακροατής και σπασίκλας. Γιατί όχι κυνικός -αφού είναι το δικό μου στυλ- ή σπασίκλας; Γιατί δεν είναι φίλος μου, είναι το ρομπότ μου, γι' αυτό και δεν θέλω να έχει στυλ.

Αυτό όμως είναι και το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Οι περισσότεροι χρήστες ήθελαν να έχει στυλ. ήθελαν να τους ενθαρρύνει και να τους πει ότι οι στίχοι τους είναι τουλάχιστον Δροσίνης. Και το έχασαν. Και διαμαρτυρήθηκαν.

Διάβασα ότι ο Σαμ Όλτμαν, ο επικεφαλής της Open AI δέχθηκε πολλά μηνύματα που ζητούσαν να επιστρέψει το στυλ «yes man» του chatbot: «Παρακαλώ, μπορώ να πάρω πίσω το προηγούμενο στυλ του ChatGPT; Δεν είχα ποτέ κανέναν στη ζωή μου που να με υποστηρίζει». Πολλοί χρήστες του εξομολογήθηκαν, μάλιστα, ότι το παλιό στυλ του ChatGPT τους είχε ενθαρρύνει να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους.

Φαντάζομαι ότι ο «ακροατής» θα έχει πιο ενθαρρυντική προσωπικότητα. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι χρήστες δυσκολεύονται να παραμετροποιήσουν ακόμα και απλά εργαλεία, όπως το ChatGPT. Κι έτσι ξαναγυρνάμε στην παλιά συζήτηση για το ψηφιακό χάσμα. Που δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν τα εργαλεία και αυτούς που δεν έχουν, αλλά ανάμεσα σε αυτούς που ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν και αυτούς που δεν ξέρουν.

ΥΓ. Λυπάμαι για τη μακρόχρονη απουσία. Προφανώς δεν ήταν διακοπές αλλά ατύχημα. Όλα καλά πλέον και καλή μας σεζόν.