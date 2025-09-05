Boiling Points: Το STYX Film Encounters επιστρέφει με το δεύτερο μέρος των υπαίθριων προβολών του

Δημοσιεύθηκε 05.09.2025 15:09

Με ιστορίες στις οποίες η ένταση δεν μπορεί να συγκρατηθεί

Ολοκληρώνοντας το πρώτο μας καλοκαιρινό πρόγραμμα, το STYX Film Encounters επιστρέφει με το δεύτερο μέρος των υπαίθριων προβολών του, με τίτλο Boiling Points. Κάθε Δευτέρα στις 20:00, από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, θα παρακολουθήσουμε ταινίες κάτω από τα αστέρια στην αυλή του Σπίτι της Συνεργασίας, φιλοξενώντας τρεις ταινίες όπου οι χαρακτήρες - κυριολεκτικά και μεταφορικά - βρίσκονται υπό καύσωνα, ωθούμενοι στα όριά τους, υπό πίεση και στο χείλος της έκρηξης.

Με το Boiling Points στρεφόμαστε σε ιστορίες στις οποίες η ένταση δεν μπορεί να συγκρατηθεί, όπου πολιτικές αντιθέσεις και κοινωνικές συγκρούσεις φτάνουν στο σημείο ανάφλεξης. Οι ταινίες αυτές εξερευνούν πώς η θερμότητα αποκαλύπτει τις ρωγμές κάτω από την επιφάνεια.

Κάθε προβολή θα ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας styxfilmencounters.com, καθώς και στο Instagram και το Facebook.

Πρόγραμμα:

Τούκι Μπούκι (1973) – 15/09/2025, Δευτέρα 20:00

ΣκυλίσιαΜέρα (1975) – 22/09/2025, Δευτέρα 20:00

Κάνε το Σωστό(1989) – 29/09/2025, Δευτέρα 20:00

Τοποθεσία: Σπίτι της Συνεργασίας, Λευκωσία

Είσοδος: €5

Κάθε προβολή θα περιλαμβάνει αγγλικούς υπότιτλους.

Τι είναι το STYX Film Encounters;

Το STYX Film Encounters είναι μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και εκτίμησης μέσα από επιλεγμένες προβολές, προσφέροντας μια κοινή στέγη σε νέους και έμπειρους σινεφίλ στη Λευκωσία, Κύπρου. Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε εμβληματικές ταινίες που διεγείρουν όχι μόνο τις αισθήσεις αλλά και το μυαλό. Καθώς η συλλογική εμπειρία του κινηματογράφου απειλείται από την παθητική κατανάλωση μέσω streaming, το STYX επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη κινηματογραφική εμπειρία.

Αντλώντας από την πλούσια παγκόσμια κινηματογραφική κληρονομιά, επιδιώκουμε να δημιουργούμε χώρους χωρίς αποκλεισμούς όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε βαθύτερη επαφή με τον κινηματογράφο. Τα κλασικά έργα δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν - ο κινηματογράφος πάντα έσπαγε τα όρια, προκαλούσε σκέψη και αποκάλυπτε αλήθειες για την ανθρώπινη κατάσταση. Αυτές οι αλήθειες διατηρούν τη σημασία τους διαχρονικά και αξίζουν να βιωθούν όπως προορίζονταν: σε έναν κοινό χώρο, στη μεγάλη οθόνη.