Ο κορυφαίος cosplayer Gehe έρχεται στο Cyprus Comic Con 2025 ως Επίτιμος Καλεσμένος & Κριτής του Cosplay Masquerade

Δημοσιεύθηκε 18.09.2025 14:50

Με εμπειρία άνω της δεκαετίας στην κατασκευή πανοπλίας, το styling περουκών, το character makeup και τα props—και με ένα τεράστιο online κοινό—ο Gehe έρχεται να απογειώσει το Cyprus Comic Con 2025 και να βοηθήσει στην ανάδειξη των νικητών του φετινού Cosplay Masquerade.

Έχει συμμετάσχει σε κριτικές επιτροπές μεγάλων διεθνών διοργανώσεων όπως τα International Cosplay League, EuroCosplay, International Cosplay Championship Cup και Manga Barcelona.Συνδυάζοντας πάθος και ακαδημαϊκή κατάρτιση, ο Gehe είναι κάτοχος BA στις Καλές Τέχνες και MA στο Concept Art & Character Design. Είναι ευρέως γνωστός για το cosplay makeup και την ερμηνεία χαρακτήρων, με εξαιρετικά ακριβείς εμφανίσεις, εκφραστικές αποδόσεις και εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Ξεχωριστές μεταμορφώσεις του περιλαμβάνουν τον Hades, τον Astarion από το Baldur’s Gate 3, τον Xiao από το Genshin Impact και τον Vash the Stampede από το Trigun. Η δουλειά του καλύπτει το wig-making—από anime-εμπνευσμένα στιλ μέχρι υπερ-ρεαλιστικά κομμάτια-και το prop-making με καθαρές κατασκευές, έξυπνη χρήση υλικών και υψηλού επιπέδου φινίρισμα.Συνεργασίες & ΣκηνέςΟ Gehe έχει εμφανιστεί ως καλεσμένος και κριτής σε μεγάλα διεθνή cosplay events σε όλον τον κόσμο, προσφέροντας καλλιτεχνικό επίπεδο και αυστηρά standards σε κάθε πάνελ. Έχει συνεργαστεί με τις Electronic Arts, HoYoverse, Konami και Riot Games, αξιοποιώντας το design υπόβαθρό του πάνω σε αγαπημένους χαρακτήρες των fans.Συνάντησε τον Gehe στο Cyprus Comic Con 2025Ο Gehe θα βρίσκεται και το Σάββατο και την Κυριακή της διοργάνωσης ως Επίτιμος Καλεσμένος. Θα τον βρείτε στο περίπτερό του στην Αίθουσα A και θα τον δείτε ως κριτή στο Cosplay Masquerade την Κυριακή το απόγευμα στη σκηνή της Αίθουσας A.Οι φετινοί Special GuestsΗ λίστα των Special Guests είναι εντυπωσιακή, με σχεδόν 50 καλεσμένους από Ευρώπη, Αμερική και Ασία - αριθμός ρεκόρ για την ιστορία του Cyprus Comic Con! Ανάμεσά τους:

Paul Anderson (τηλεοπτική σειρά Peaky Blinders, The Firm (2009), Legend (2015), The Revenant (2015), Sherlock Holmes: A Game of Shadows).Craig Fairbrass (Chef Zeff στο One Piece του Netflix, η φωνή του Ghost στα Call of Duty games, καθώς και πρωταγωνιστής στη σειρά ταινιών Rise of the Footsoldier).Jason Paige, η θρυλική φωνή πίσω από το εμβληματικό Pokémon Theme Song.Ο Πορτογάλος σκιτσογράφος Luis Coelho.Η Σουηδή καλλιτέχνης Feefal.Οι Cosplayers Pilerud (Σουηδία) ως Totoro, Micke Askernas (Σουηδία) ως RoboCop, Anaelic (Βρετανία) και Insoriel Cosplay (Κύπρος).J-Rock ενέργεια από την Ιαπωνία!

Το Comic Con υποδέχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο το ιαπωνικό γυναικείο J-Rock συγκρότημα ЯeaL, σε μια ιστορική στιγμή για την κυπριακή μουσική σκηνή. Οι Ryoko (φωνή/κιθάρα), Fumiha (μπάσο) και Aika (ντραμς) θα χαρίσουν στο κοινό μια μοναδική εμπειρία με τον εκρηκτικό τους ήχο.

Japan Zone

Ένα ολοκαίνουργιο κομμάτι της φετινής διοργάνωσης θα είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην Ιαπωνία. Εκεί, οι επισκέπτες θα απολαύσουν παραδοσιακή και σύγχρονη ιαπωνική μουσική (LJ English, Black Tsubaki, JFX, Jero 11, Aki), DJ sets με anime/JPOP/KPOP από τον DJ Animal, ενώ θα μπορούν να δοκιμάσουν αυθεντικό takoyaki και να αποκτήσουν παραδοσιακά κιμονό.

Άφθονη Δράση στο Ρινγκ!

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Cyprus Comic Con συνεργάζεται με την Pro Wrestling Cyprus για ένα δυναμικό τριήμερο γεμάτο wrestling action. Περισσότεροι από 25 επαγγελματίες αθλητές από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία υπόσχονται αδρεναλίνη και… ξύλο!

Και πολλά περισσότερα!Μεσαιωνική Ζώνη, Artists’ Alley, Creative Corridor, Cosplay Competitions (MCC & MSQRD), Limit Break Gaming με δώρα αξίας €5000, Kids Zone, Tabletop Games, STEM & Game Devs, Κινηματογραφικό Φεστιβάλ με βραβεία €2000, δεκάδες επιλογές φαγητού & ποτού (NomNomNomiCon), καταστήματα με παιχνίδια & συλλεκτικά, και φυσικά την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου ένα τεράστιο πάρτι εγκαινίων με ЯeaL και τους αγαπημένους Κύπριους FUSE.

ΕισιτήριαΗ προπώληση έχει ξεκινήσει!* €5 για την τελετή εγκαινίων (Παρασκευή 03 Οκτωβρίου, 18:00-00:00).* €12 για απλή ημερήσια είσοδο.(Σάββατο 03 ή Κυριακή 04 Οκτωβρίου, 10:00-00:00)* €20 για όλο το τριήμερο.* €35 Early Access (είσοδος στον εξωτερικό χώρο από τις 08:30, είσοδος στα περίπτερα από τις 09:00)* €50 Early Access Bundle* €100 VIP.* Δωρεάν είσοδος για τους Cosplayers!Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εκδήλωσης www.cypruscomiccon.org